Amanrasa realiza força-tarefa ambiental e reforça segurança durante o Carnaval

A Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) realizou uma série de ações integradas durante o Carnaval nas praias de Manguinhos e Rasa, em Búzios (RJ). As iniciativas envolveram limpeza urbana, monitoramento ambiental, apoio às forças de segurança e suporte direto aos associados.

Entre as principais frentes esteve a retirada dos sargaços acumulados na faixa de areia. A ação foi executada por empresa contratada pela associação, em apoio à Prefeitura, e contou com o uso de maquinário, incluindo retroescavadeira, para remoção do grande volume de material orgânico.

De acordo com a entidade, a presença dos sargaços está relacionada às cheias do Rio São João. O aumento do volume de água transporta matéria orgânica até o litoral, alcançando as praias de Manguinhos e Rasa e, em determinadas condições, também a Praia da Azeda. A associação ressalta que, eventualmente, resíduos plásticos podem chegar junto ao material orgânico, refletindo um desafio ambiental de escala global.

Durante o único dia de chuva no período, a Amanrasa acompanhou o extravasamento de águas pluviais na região da Rancho Mutã. Segundo a entidade, a água observada não apresentava odor ou coloração característica de esgoto. A associação manteve contato direto com a Secretaria Municipal de Drenagem para acompanhamento da situação.

Na área de segurança, a Amanrasa apoiou a permanência de uma base da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na praia, oferecendo estrutura para que policiais permanecessem de plantão durante o extenso feriado. As 24 câmeras de monitoramento da associação permaneceram em funcionamento ininterrupto, integradas ao 190 e ao sistema municipal de monitoramento.

A entidade também prestou apoio logístico às ações de fiscalização e eventuais resgates conduzidos pela Marinha do Brasil ao longo do período.

Mesmo com o aumento do fluxo de visitantes, a coleta regular de lixo foi mantida. Paralelamente, a associação ofereceu assessoria aos moradores nas demandas junto à Prolagos, responsável pelos serviços de água e esgoto na região, e à Enel Brasil, concessionária de energia elétrica.

Além das ações operacionais, a Amanrasa manteve comunicação constante com a comunidade, divulgando informações relacionadas a trânsito, mobilidade urbana e segurança no município durante todo o Carnaval.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a associação, o conjunto de medidas teve como objetivo contribuir para a preservação ambiental, a organização urbana e a segurança de moradores e turistas nas praias de Manguinhos e Rasa durante o feriado. “Carnaval também é responsabilidade. Trabalhamos para garantir praias limpas, segurança e resposta rápida às demandas da comunidade”, afirma Kiki Lessa.