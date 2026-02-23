Goyaz Festival celebra 10 anos apresentando música instrumental no Centro-Oeste

Reafirmando-se como um dos principais festivais de música instrumental do Centro-Oeste, o Goyaz Festival chega à sua 10ª edição, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ao longo de uma década, o evento se consolidou como espaço de circulação artística, intercâmbio cultural e valorização da produção musical goiana, promovendo encontros entre artistas do estado, do Brasil e do cenário internacional.

Com curadoria voltada à diversidade estética e instrumental, o festival apresenta uma programação que percorre diferentes linguagens da música instrumental, como jazz, choro, samba, frevo e música brasileira contemporânea, além de experimentações sonoras. A proposta é evidenciar a música instrumental como linguagem viva, em diálogo constante com diferentes territórios, gerações e tradições musicais.

Criado há dez anos, o Goyaz Festival nasceu com o objetivo de ampliar o espaço da música instrumental em Goiás e, desde então, tornou-se uma plataforma permanente de visibilidade para artistas locais, ao mesmo tempo em que estabelece conexões diretas com nomes consagrados da cena nacional e internacional. A última edição foi realizada em 2022, no Teatro Goiânia, reunindo público expressivo e se consolidando no estado.

Ao longo de sua trajetória, o festival já recebeu artistas goianos como Bororó Felipe, Fred Valle, Evaldo Robson e Stevão Silva, além de nomes consagrados da música instrumental brasileira, como Wagner Tiso, Naná Vasconcelos e Zé Canuto. Artistas internacionais como Nicolas Krassik e Scott Feiner também já integraram a programação.

Para Carlos Melo, diretor musical do evento, a 10ª edição marca um momento simbólico. “O Goyaz Festival nasceu para fomentar a cena artística e de um desejo de criar espaço para a música instrumental em Goiás. Chegar a dez edições é resultado de um trabalho coletivo e contínuo, que envolve artistas, público e políticas culturais. O festival se mantém vivo porque dialoga com o presente, sem perder o vínculo com a identidade musical brasileira”, afirma.

Programação

A programação do Goyaz Festival 2026 será distribuída em três noites, com propostas artísticas distintas. A noite de abertura é dedicada ao protagonismo feminino na música instrumental. O palco recebe a flautista goianiense Adriana Losi, com o espetáculo Compositoras Brasileiras; a saxofonista Daniela Spielmann, com indicações ao Grammy Latino; e a contrabaixista Camila Rocha, vencedora do Prêmio BDMG Instrumental. A discotecagem da noite fica por conta da DJ Pri Loiola.

Na segunda noite, o festival destaca a versatilidade instrumental e o diálogo entre linguagens. O violonista Julio Lemos apresenta seu trabalho autoral. O violinista Ricardo Herz leva ao palco sua mistura entre sons brasileiros e improvisação do jazz. Um dos destaques da noite é o pianista Amaro Freitas, considerado um dos principais nomes do jazz contemporâneo mundial, que apresenta o álbum Y’Y em formação de trio. A discotecagem fica a cargo do DJ Múcio.

O encerramento celebra a diversidade regional e os encontros entre tradição e contemporaneidade. O pianista e compositor goianiense Gennyson Ponce apresenta o álbum Pedra de Paraúna, que dialoga com ritmos do Cerrado. O palco recebe ainda o ContinenTrio, formado pelos irmãos Kiko, Jorge e Alberto Continentino, e o Spok Quarteto, liderado pelo maestro Spok, conhecido pelo frevo pernambucano. A discotecagem final é assinada pelo DJ Pablo Kossa.

Goyaz Festival – 10ª edição

Data: 26, 27 e 28 de fevereiro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Goiânia (GO)

Ingressos: informações em breve

Classificação: livre