Omnibees anuncia investimento anual de 80 milhões em IA

A Omnibees, multinacional de tecnologia para hotelaria e turismo, anunciou um investimento anual de R$ 80 milhões em inteligência artificial e deu início a uma transformação estrutural baseada no conceito “AI First”. A partir dessa decisão, tomada há 12 meses, que se iniciou com a criação de um grupo de desenvolvimento dedicado exclusivamente à IA, 100% dos novos aportes em tecnologia passaram a ser direcionados para iniciativas que tenham essa tecnologia como eixo central — tanto na criação e reformulação de produtos quanto na evolução da operação interna.

A transformação foi estruturada a partir de uma divisão estratégica de responsabilidades entre Carlos Sarquis, contratado como CEO com foco na operação do dia a dia, e Luis Ferrinho, founder e presidente do Conselho. Carlos concentra sua atuação no planejamento de 2026, na execução operacional e no acompanhamento das equipes. Ferrinho, por sua vez, lidera os projetos estratégicos de inteligência artificial e o planejamento de 2027 e dos anos seguintes, com foco na arquitetura tecnológica, na inovação e na visão de longo prazo.

“Estamos reescrevendo a Omnibees com uma base AI First. Isso envolve cultura, produtos e operação”, declara Carlos. “A inteligência artificial precisa transformar o dia a dia da companhia, apoiar as equipes e estar integrada às ferramentas que utilizamos internamente. Não se trata apenas de criar funcionalidades, mas de mudar a forma como trabalhamos.” Nesse contexto, no início de 2025, a companhia criou uma célula de desenvolvimento de software e processos 100% focada em IA e contratou uma plataforma de suporte ao cliente baseada em inteligência artificial, ampliando a aplicação prática da tecnologia na rotina das equipes e no atendimento ao mercado.

Segundo Ferrinho, a reorganização foi essencial para garantir profundidade na transformação. “Para liderar uma mudança dessa magnitude, era fundamental ter uma extensão executiva focada na operação. O Carlos assegura a execução e o ritmo da companhia enquanto eu concentro energia nos projetos estratégicos de IA e na construção da arquitetura que sustentará 2027 e os próximos anos”, compartilha o fundador. Como parte desse movimento estrutural, a Omnibees concluiu, em dezembro, a troca do ERP da companhia, adotando uma solução já embarcada com IA nativa, e, desde o início de fevereiro, passou a contar com o novo CPTO, Douglas Petrocino, reforçando a liderança tecnológica e a consolidação dessa nova arquitetura.

Ferrinho relata que tem dedicado grande parte de sua agenda ao estudo intensivo de inteligência artificial, em um movimento semelhante ao adotado por grandes líderes globais da tecnologia. “Eu respiro inteligência artificial todos os dias. Tenho buscado aprofundamento constante para entender como aplicar IA de forma estratégica e sustentável na companhia e no setor de turismo, que acompanho e desenvolvo há mais de 25 anos”, afirma.

A estratégia também se apoia em um modelo aberto de inovação. “Obviamente, não estamos tentando fazer tudo dentro de casa, estamos com parcerias e abertos a novas. O futuro exige pensar em uma arquitetura integrada de ferramentas de IA. Temos valores proprietários, únicos e que são nossos, ninguém tem mais dados do setor na América Latina, tanto no âmbito de lazer quanto corporativo. Em nossa plataforma passam mais de 46 milhões de reservas ao ano e isso, somado aos demais conhecimentos que a empresa vem abarcando com AI, nos possibilita uma visão privilegiada para solucionar dores e impulsionar o mercado de viagens”, explica Ferrinho.

Com uma das maiores bases de dados do setor na América Latina e uma estrutura organizada entre execução operacional e visão tecnológica de longo prazo, a Omnibees inicia uma fase de reconstrução que combina investimento robusto, aplicação prática e planejamento estratégico contínuo.

“A inteligência artificial deixa de ser uma frente isolada e passa a orientar decisões, produtos e processos. Estamos estruturando a companhia para operar sob essa nova lógica, com impacto direto na eficiência do mercado de hotelaria e turismo nos próximos anos”, conclui Carlos