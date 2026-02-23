Revolucionando a medição de desempenho: metodologia pioneira no setor para testar segmentos de rede 5G, habilitada pela Ookla e Ericsson

Ookla®, líder mundial em inteligência de conectividade, e Ericsson, líder mundial em tecnologia de comunicações, demonstram uma solução inovadora que possibilita aos usuários medir e validar o desempenho da segmentação de rede 5G. Esta cooperação marca uma importante etapa na era do 5G avançado, ao proporcionar uma forma de validar a Qualidade de Experiência (QoE), essencial para a próxima geração de aplicativos e casos de uso com mobilidade.

Historicamente, medir o desempenho de um segmento de rede individual a partir de um dispositivo de consumidor ou empresarial tem sido um desafio técnico significativo. Os testes de velocidade tradicionais medem a conexão de internet padrão.

Através desta cooperação, a Ookla e a Ericsson desenvolveram uma metodologia que permite ao aplicativo Speedtest identificar e testar segmentos de rede específicos. Este avanço demonstra como os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) para serviços diferenciados podem finalmente ser verificados em tempo real tanto pelos consumidores que usam o aplicativo Speedtest como pelos provedores de serviços.

Em essência, coloca o poder de verificação diretamente nas mãos do consumidor, permitindo que use o aplicativo exclusivo Speedtest para validar de modo independente se o desempenho adquirido vem sendo entregue conforme prometido.

"A segmentação de rede deixou de ser um conceito futuro e se tornou uma realidade comercial. Contudo, não é possível gerenciar o que não se pode medir", disse Tibor Rathonyi, Consultor Sênior da Ookla. "Nosso trabalho com a Ericsson é um primeiro passo essencial para oferecer a transparência necessária, a fim de comprovar o valor destes serviços 5G premium tanto para consumidores como para empresas."

Com a expansão mundial das implantações de 5G Standalone (SA), a segmentação de rede emergiu como o catalisador vital para a monetização do 5G. Esta tecnologia permite que as operadoras criem múltiplas redes virtuais (segmentos) sobre uma única infraestrutura física, cada uma ajustada a requisitos específicos:

Latência extremamente baixa para jogos eletrônicos

Alta largura de banda para transmissão digital de vídeos em 8K

Confiabilidade crucial para IoT industrial e serviços de emergência

Demonstração ao vivo no MWC 2026

Os resultados desta cooperação entre a Ookla e a Ericsson serão apresentados durante o Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026. Os participantes poderão visitar o pavilhão da Ericsson, no Hall 2, para conferir uma demonstração ao vivo de uma versão de teste especializada do aplicativo Speedtest®, que inclui:

Comparação direta: Visualizando a diferença de desempenho entre uma conexão 5G padrão e um segmento de serviço específico dentro da rede 5G ativa da Ericsson no local do evento.

Verificação de SLA: Relatórios em tempo real sobre Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) em um segmento dedicado para comprovar a qualidade de serviço garantida.

Sobre a Ookla®

A Ookla, líder mundial em inteligência de conectividade, reúne a experiência confiável da Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® e RootMetrics® para oferecer informações incomparáveis ??sobre redes e conectividade. Ao combinar dados de múltiplas fontes com conhecimento especializado líder do setor, transformamos métricas de desempenho de rede em informações estratégicas e práticas.

