O Empire State Building apresenta o primeiro pacote de festa de aniversário infantil para comemorações no icônico Observatório

Para os pais que buscavam a melhor ideia para a festa de aniversário de seus filhos, seu desejo foi realizado. Hoje, o Empire State Building (ESB) anunciou a estreia do seu primeiro pacote de festa de aniversário infantil no Observatório do icônico edifício, como parte das comemorações do seu 95º aniversário.

“Desde brincadeiras com Lego até a leitura de Percy Jackson, as crianças adoram o Empire State Building, e agora os pais podem proporcionar uma experiência incomparável para seus filhos e amigos”, disse Anthony E. Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. “Este pacote de festa de aniversário supera todos os outros, com uma visita guiada ao nosso mundialmente famoso Observatório, uma sala de festas privativa com um chef de sorvetes da Ghirardelli, lembrancinhas temáticas do Empire State Building e muito mais.”

O Pacote de Festa de Aniversário do ESB inclui uma visita guiada pelas galerias do Observatório e as melhores vistas de Nova York no terraço do 86º andar, uma sala de festas privativa com um chef de sorvetes da Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop, petiscos e bebidas artesanais, pintura facial profissional e modelagem de balões, além de convites eletrônicos e lembrancinhas com o tema do ESB. Para uma experiência ainda mais especial, os aniversariantes podem incluir uma visita ao Observatório premium do 102º andar e até mesmo um encontro com a adorada mascote do Empire State Building, Emma Pire. O pacote inclui uma festa para 12 crianças e três adultos, podendo ser expandido para acomodar até 25 convidados. Os Pacotes de Festa de Aniversário do Empire State Building devem ser reservados com pelo menos 28 dias de antecedência em esbnyc.com e estão disponíveis para comemorações aos sábados e domingos, das 10h às 15h.

A mundialmente famosa Experiência do Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma reforma de US$ 165 milhões, que inclui um museu interativo com nove galerias, novos uniformes para os anfitriões e um Observatório do 102º andar repaginado.

Imagens em alta resolução do Observatório do Empire State Building e do seu novo Pacote de Aniversário podem ser vistas aqui. Veja mais informações sobre o Empire State Building e o Pacote de Festa de Aniversário do ESB online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da baseàantena. A reimaginação do Observatório do Empire State Building, orçada em US$ 165 milhões, criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório do 102º andar redesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório a céu aberto com vista panorâmica de 360 ??graus de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e é classificado como a principal atração da cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo no 2025 Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

