Tune Talk Torna-se a Primeira Operadora de Rede Móvel Totalmente Nativa da Nuvem da ASEAN com a Mavenir

KUALA LUMPUR, Malásia e RICHARDSON, Texas, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Tune Talk, uma das marcas móveis mais reconhecidas da Malásia, finalizou sua evolução para operadora de rede móvel (MNO) totalmente independente e nativa da nuvem por meio de uma parceria estratégica com a Mavenir, fornecedora de software de rede que cria infraestrutura móvel orientada por IA. A implantação permite que a Tune Talk opere seus próprios sistemas completos de rede, revelando novas capacidades de velocidade, agilidade e inovação antes da sua próxima fase de crescimento.

A mudança foi possibilitada pela adoção das soluções OSS e BSS nativas da nuvem da Mavenir, dandoàTune Talk o controle total das suas operações de rede e plataformas de serviços digitais e fornecendo uma base orientada por software para o crescimento futuro.

Ao modernizar suas camadas OSS e BSS com as plataformas nativas da nuvem da Mavenir, a Tune Talk agora opera uma rede independente definida por software. Essa atualização permite uma implantação mais rápida do serviço, experiências mais personalizadas do cliente orientado por IA e maior confiabilidade da rede.

A nova arquitetura já acelerou o lançamento de serviços digitais, incluindo a integração do MyDigital ID, Mastercard ID Theft Protection, Seguro de Acidentes Pessoais gratuito, benefícios de foodpanda e conteúdo de streaming de aplicativos, como assinaturas de dramas e jogos.

O novo ambiente operacional nativo da nuvem da Tune Talk oferece processos de toque zero e automação de autocorreção, aumentando a estabilidade da rede e reduzindo as despesas operacionais em geral.

A segunda fase aprofundará a transformação impulsionada pela IA da Tune Talk, introduzindo orquestração avançada, BSS de próxima geração. Esses recursos aumentarão ainda mais o desempenho da rede, acelerarão a prestação de serviços e desbloquearão novos fluxos de receita por meio de ofertas contextuais e personalizadas.

“A nossa mudança para MNO totalmente nativo da nuvem marca o início de um novo capítulo para a Tune Talk e reforça nossa ambição de criar uma rede móvel mais inteligente e ágil para a Malásia e outros lugares”, disse o CEO da Tune Talk, Gurtaj Singh Padda. “Essas bases nos permitem avançar mais rapidamente, personalizar serviços em escala e desbloquear novos valores por meio da inovação orientada por IA para nossa crescente base de clientes.”

“Estamos orgulhosos de ter finalizado com sucesso esta primeira fase da nossa parceria com a Tune Talk, avançando sua evolução como MNO totalmente nativo da nuvem”, disse o presidente e CEO da Mavenir, Pardeep Kohli. “A equipe da Tune Talk está comprometida com a inovação constante, sempre ultrapassando limites para atender às necessidades dos seus clientes – e a nossa abordagem totalmente nativa da nuvem é essencial para viabilizar a velocidade, a flexibilidade e a eficiência de que eles precisam para continuar entregando resultados.”

Com essa implantação, a Tune Talk passa a ser um modelo de referência para operações de MNO nativas da nuvem na Malásia e na região da ASEAN, demonstrando como as modernas arquiteturas OSS/BSS podem acelerar a independência do operador, a agilidade e a transformação digital de longo prazo.

A Mavenir, em colaboração com a Mobile World Live, realizará um painel de discussão no MWC26, “Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G” no estande da Mavenir no Pavilhão 2, 2S60 - Segunda-feira, 2 de março, 13h15 – 13h45. Com o CEO da Tune Talk, Gurtaj Singh Padda, ao lado de um palestrante executivo da TextNow, e Sandeep Singh, da Mavenir, a sessão abordará como as redes móveis prosperam quando combinam arquiteturas nativas da nuvem, insights orientados por IA e monetização flexível, oferecendo táticas práticas para diferenciar a experiência em vez do preço.

Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações em mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

Sobre a Tune Talk

A Tune Talk é a operadora de rede móvel nativa da nuvem que mais cresce na Ásia. Desde o nosso lançamento em 2009, continuamos comprometidos em oferecer tarifas acessíveis e incentivos empolgantes. Como empresa de telecomunicações de estilo de vida digital, nossos serviços incluem chamadas ilimitadas, SMS e pacotes de internet de alta velocidade, adaptados para atender às demandas por produtos simples e orientados para o valor, com fácil acessibilidade e ampla distribuição. Nosso foco na inovação e na ruptura digital nos leva a fornecer continuamente soluções de telecomunicações de ponta, atendendo às necessidades em evolução dos nossos clientes e nos mantendo na vanguarda do setor.

