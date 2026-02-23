Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população

O envelhecimento populacional tem impulsionado a busca por modelos assistenciais mais eficientes e humanizados. Estudos científicos indicam que o atendimento realizado no ambiente familiar pode favorecer melhores resultados clínicos, maior adesão terapêutica e benefícios significativos para a saúde mental quando comparado à hospitalização prolongada.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estratégias centradas na pessoa e realizadas no ambiente domiciliar contribuem para a preservação da autonomia e para a melhoria da qualidade de vida de idosos e pacientes com doenças crônicas. Pesquisas indexadas no PubMed Central (National Library of Medicine/NIH) indicam que programas estruturados de cuidado em domicílio podem contribuir para reduzir reinternações e o tempo de permanência hospitalar em pacientes com condições crônicas.

No campo emocional, análises da Harvard Medical School indicam que a permanência no ambiente habitual reduz estresse, ansiedade e sensação de desorientação, fatores que impactam diretamente o bem-estar e a estabilidade psicológica da população idosa.

Esse conjunto de evidências reforça a importância de redes organizadas de cuidadores de idosos, capazes de oferecer assistência qualificada, supervisão técnica e integração com serviços médicos complementares.

Ecossistema completo de cuidados domiciliares

Com 18 anos de atuação e mais de 270 unidades franqueadas, a Home Angels estruturou um modelo baseado na permanência segura do paciente em seu próprio ambiente, com protocolos definidos e acompanhamento contínuo.

A rede integra:

? Cuidadores capacitados e cuidados supervisionados;

? Telemedicina e orientação médica 24h;

? Atendimento emergencial domiciliar (Home Care);

? Botão de emergência 24h.

A parceria com a Home Doctor amplia o suporte clínico por meio de atendimento médico domiciliar e Plano de Atenção Domiciliar personalizado (Home Care). Já a integração com a TeleHelp fortalece a segurança com dispositivos de monitoramento e resposta imediata a emergências (Botão de Emergência 24h).

Segundo Marco Imperador, sócio-diretor da Home Angels: “A ciência confirma que o cuidado estruturado em casa, quando realizado com protocolos e supervisão, preserva a dignidade, reduz riscos e fortalece os resultados clínicos”.

Envelhecer em casa é melhor

“Envelhecer em casa significa manter vínculos com o ambiente que construiu uma trajetória de vida. São as fotografias na estante, a poltrona favorita na sala, o cheiro do café preparado na própria cozinha, os vizinhos conhecidos há anos. Esses elementos, aparentemente simples, funcionam como âncoras afetivas que fortalecem a orientação, reduzem a ansiedade e preservam a autonomia”, afirma Marco Imperador, sócio-diretor da Home Angels.

Conforme o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), o envelhecimento saudável é fundamentado na manutenção da capacidade funcional. Nesse contexto, o ambiente doméstico atua como um facilitador estratégico para a autonomia do idoso, ajudando a preservar o que ele valoriza 'ser e fazer' e mitigando os riscos associados a declínios cognitivos e doenças crônicas.

“Para as famílias, o cuidado domiciliar estruturado representa tranquilidade. Não se trata apenas de ter alguém acompanhando o idoso, mas de contar com um modelo organizado, com seleção criteriosa de profissionais, supervisão técnica e protocolos definidos. Essa combinação oferece segurança clínica e previsibilidade, reduzindo improvisos e aumentando a confiança na assistência prestada”, afirma Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels.

Nesse contexto, a Home Angels atua estruturando um modelo que integra cuidado humanizado, acompanhamento contínuo e suporte complementar à saúde. A proposta vai além da presença do cuidador de idosos: envolve método, monitoramento e responsabilidade.

"Para muitas famílias, optar pelo cuidado em casa não é apenas uma decisão prática, é uma escolha consciente por qualidade de vida, dignidade e preservação de histórias", afirma Marco Imperador, sócio-diretor da Home Angels.

