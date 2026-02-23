Lenovo libera o potencial dos dados com a próxima geração de soluções ThinkEdge baseadas em IA

A Lenovo™ expandiu seu portfólio ThinkEdge com uma nova geração de soluções de computação de ponta com IA, incluindo o compacto e confiável ThinkEdge SE10n Gen 2, pronto para IA, o ThinkEdge SE30n Gen 2 o ThinkEdge SE60n Gen 2 com poder de IA e o primeiro PC industrial tudo-em-um (AIO) da Lenovo, o ThinkEdge SE50a.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223398392/pt/

ThinkEdge SE10n Gen 2

À medida que as empresas aproximam a inteligência das operações para melhorar a resiliência, reduzir a latência e manter os dados confidenciais locais, a computação de ponta tornou-se uma camada crítica entre dispositivos, infraestrutura e nuvem. As soluções ThinkEdge da Lenovo são sistemas de ponta de nível industrial, projetados para funcionar de forma confiável em ambientes adversos e com espaço limitado, onde servidores ou PCs tradicionais são impraticáveis.

Equipada com processadores Intel Core com opções de IA escaláveis, a linha robusta sem ventilador apresenta um design industrial ideal para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em fábricas e armazéns, conectividade perfeita com opções para Wi-Fi 6E, conectividade celular e muito mais. Apoiadas pela cadeia de suprimentos global da Lenovo, suporte de longo ciclo de vida e serviços de nível empresarial, as soluções ThinkEdge são projetadas não apenas para implantação em escala, mas para operar de forma consistente ao longo dos anos.

“A computação de borda é onde transformamos insights em resultados, e nossas soluções ThinkEdge de próxima geração colocam o poder da IA exatamente onde a tomada de decisões acontece”, afirma Marc Godin, vice-presidente e diretor-geral, Soluções OEM Globais – IDG Commercial. “Impulsionar aplicações de IA no mundo real que entregam dados em tempo real significa prevenção de perdas e insights imediatos de inventário no varejo; inspeção visual e manutenção preditiva na manufatura; suporte a fluxos de trabalho de imagem e insights operacionais na área da saúde; e até mesmo gestão de multidões e monitoramento de infraestrutura em cidades e espaços de eventos.”

“Nosso mais recente portfólio ThinkEdge oferece um conjunto verdadeiramente abrangente de soluções projetadas com IA em mente, desde gateways inteligentes até sistemas de computação de borda de alto desempenho”, afirma Sanjeev Menon, vice-presidente e diretor-geral, Divisão de Computação para Desktops. “A IA na borda precisa ser inteligente, protegida e gerenciável em escala, e nosso portfólio entrega isso ao combinar os mais recentes componentes centrais de computação, recursos essenciais de gerenciamento e proteção e robustez voltada para setores verticais, ajudando os clientes a transformar insights em recomendações e ações.”

Edge AI – Mais adaptabilidade e menos latência

A mais recente linha ThinkEdge da Lenovo oferece IA otimizada no dispositivo, permitindo que as empresas ajam mais rapidamente, ao mesmo tempo em que eliminam a dependência da conectividade em nuvem, diminuem a latência, fortalecem a privacidade dos dados e reduzem os custos operacionais. Abrangendo gateways leves a sistemas de IA de ponta de alto desempenho e interfaces de operador, o portfólio ThinkEdge integra-se perfeitamente em ambientes existentes e pode ser gerenciado remotamente, permitindo que os clientes comecem pequenos e dimensionem a inteligência de ponta com confiançaàmedida que seus casos de uso evoluem. O portfólio ThinkEdge mais recente inclui:

ThinkEdge SE10n Gen 2 , um gateway inteligente compacto que fornece gerenciamento móvel confiável onde necessário. Projetado para conectividade, captura de dados e análise de borda leve, o nano gateway sem ventilador é fácil de implantar e oferece desempenho essencial para clientes de todos os tamanhos, sem a necessidade de grandes investimentos.

, um gateway inteligente compacto que fornece gerenciamento móvel confiável onde necessário. Projetado para conectividade, captura de dados e análise de borda leve, o nano gateway sem ventilador é fácil de implantar e oferece desempenho essencial para clientes de todos os tamanhos, sem a necessidade de grandes investimentos. ThinkEdge SE30n Gen 2 , um gateway versátil pronto para IA que transforma dados em decisões com inferência em tempo real ao lado do equipamento. Um dispositivo robusto, porém compacto, projetado para condições reais de borda, o gateway sem ventilador otimiza o processador Intel Core para simplificar a orquestração de dispositivos e a capacidade de gerenciamento em nível de frota para implantações complexas de borda.

, um gateway versátil pronto para IA que transforma dados em decisões com inferência em tempo real ao lado do equipamento. Um dispositivo robusto, porém compacto, projetado para condições reais de borda, o gateway sem ventilador otimiza o processador Intel Core para simplificar a orquestração de dispositivos e a capacidade de gerenciamento em nível de frota para implantações complexas de borda. ThinkEdge SE60n Gen 2 , uma solução de computador de ponta de alto desempenho com capacidade de IA que suporta visão multicâmera, análise preditiva e fluxos de trabalho autônomos em implantações de ponta na indústria e nas empresas. Equipado com processadores Intel Core Ultra com aceleradores de IA integrados que oferecem até 97 TOPS, o dispositivo traz IA de ponta confiável para as condições mais exigentes, incluindo automação industrial, robôs autônomos comerciais, varejo inteligente, saúde, transporte e muito mais.

, uma solução de computador de ponta de alto desempenho com capacidade de IA que suporta visão multicâmera, análise preditiva e fluxos de trabalho autônomos em implantações de ponta na indústria e nas empresas. Equipado com processadores Intel Core Ultra com aceleradores de IA integrados que oferecem até 97 TOPS, o dispositivo traz IA de ponta confiável para as condições mais exigentes, incluindo automação industrial, robôs autônomos comerciais, varejo inteligente, saúde, transporte e muito mais. ThinkEdge SE50a, o primeiro PC industrial tudo-em-um da Lenovo que incorpora inteligência artificial local em estações de operação, reduzindo a complexidade e aumentando a visibilidade, o controle e o insight no ponto de interação. Projetado para ambientes exigentes, o robusto AIO está disponível em três tamanhos diferentes (12,1”, 15,6” ou 21,5”). Ele pode ser expandido para atender às necessidades individuais e é a interface mais intuitiva da Lenovo para operações de linha de frente.

Com seu mais recente portfólio ThinkEdge, a Lenovo está estendendo a IA do data center até o ponto de ação, ajudando empresas a transformar dados operacionais em resultados reais na borda.

A nova geração de dispositivos Lenovo ThinkEdge está agora em exibição na EuroShop 2026, uma importante feira internacional de varejo realizada em Düsseldorf, Alemanha, de 22a 26de fevereiro. Para conhecer um ecossistema completo de soluções, incluindo 11 demonstrações interativas, visite o estande da Lenovo no Hall 6 A22.

Disponibilidade1

O Lenovo ThinkEdge SE10n Gen 2 estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo a partir de julho de 2026.

O Lenovo ThinkEdge SE30n Gen 2 estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo a partir de abril de 2026.

O Lenovo ThinkEdge SE50n Gen 1 estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo a partir de junho de 2026.

O Lenovo ThinkEdge SE60n Gen 2 estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo a partir de abril de 2026.

Visite a página do ThinkEdge para saber mais ou entre em contato com o representante de vendas Lenovo da sua região.

1 As datas de disponibilidade e opções de cores podem variar conforme a região, e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitasàdisponibilidade. A Lenovo reserva-se o direito de alterar ofertas, recursos e especificações dos produtos a qualquer momento, sem prévio aviso.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

LENOVO e THINKEDGE são marcas registradas da Lenovo. ©Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223398392/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assessoria de Mídia: Pedro Chen, pchen25@lenovo.com