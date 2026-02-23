Envelhecimento populacional acelera demanda por cuidadores

O envelhecimento populacional avança no Brasil e no mundo e se consolida como um dos principais desafios sociais e econômicos das próximas décadas. Dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que o país registrou 22,17 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o equivalente a 10,9% da população, representando um crescimento de 57,4% em relação a 2010. No mesmo período, o contingente de pessoas com 60 anos ou mais alcançou 32,11 milhões, correspondendo a 15,6% da população brasileira.

Esse cenário demográfico tem ampliado a demanda por serviços estruturados de cuidado domiciliar, especialmente diante do aumento da longevidade, da maior incidência de doenças crônicas e das mudanças no perfil das famílias brasileiras. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que o envelhecimento da população ocorre em paralelo à redução da disponibilidade de cuidadores informais, o que tende a elevar a procura por serviços profissionais de assistência ao idoso.

Nesse contexto, redes organizadas de cuidado domiciliar passam a ocupar papel relevante na oferta desses serviços. Dados do Portal do Franchising, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), indicam que a Home Angels possui mais de 270 unidades em operação no Brasil, figurando entre as maiores redes do segmento de cuidados domiciliares em atividade no país.

A atuação de redes estruturadas inclui desde o acompanhamento em atividades cotidianas até o suporte em situações que exigem maior supervisão, como auxílio à mobilidade, higiene, administração de medicamentos conforme prescrição médica e prevenção de riscos, como quedas. A organização das escalas, a supervisão dos profissionais e a integração com recursos tecnológicos contribuem para ampliar a segurança e a previsibilidade no cuidado domiciliar. Reportagem publicada pela Exame destaca que a expansão do setor de cuidados com idosos acompanha o crescimento do público sênior e a profissionalização dos serviços, com modelos que combinam atendimento presencial e soluções de monitoramento.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que o franchising brasileiro registrou crescimento no primeiro trimestre do ano, com destaque para os segmentos de serviços, cuidados com saúde, beleza e bem-estar. De acordo com o Portal do Franchising, essas áreas figuraram entre as que apresentaram maior avanço ao longo do período, acompanhando a ampliação da demanda por serviços estruturados ligados ao cuidado e à qualidade de vida.

“O crescimento do setor exige modelos estruturados e gestão profissional. A expansão sustentável só acontece quando há padronização, suporte ao franqueado e adaptação constante às mudanças do mercado”, afirma Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels.

Nesse ambiente, redes do segmento de saúde e cuidados domiciliares têm ampliado sua presença no franchising brasileiro, movimento associado a fatores demográficos e à busca das famílias por alternativas organizadas de assistência ao idoso. Modelos como o de franquia de cuidadores permitem a padronização de processos, a capacitação contínua dos profissionais e o acompanhamento das operações.

Ao longo dos últimos anos, a Home Angels ampliou sua atuação no setor de cuidados domiciliares, incorporando novos serviços, recursos tecnológicos e parcerias estratégicas. Esse movimento resultou na estruturação de um ecossistema voltado à oferta de soluções complementares, que abrangem desde demandas cotidianas de assistência até necessidades clínicas e de monitoramento contínuo.

Entre as iniciativas adotadas está a parceria com a Home Doctor, empresa especializada em atendimento médico domiciliar. A integração possibilitou a ampliação da oferta de serviços de saúde em domicílio (Home Care), com equipes multiprofissionais formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros especialistas, além da elaboração de Planos de Atenção Domiciliar (PAD) ajustados às necessidades de pacientes com quadros crônicos ou de maior complexidade.

Outro componente do modelo é a parceria com a TeleHelp, voltada ao monitoramento remoto de idosos. A solução inclui dispositivos com botão de emergência, sensores de queda e atendimento humano 24 horas, oferecendo suporte imediato em situações de risco e ampliando a segurança de pessoas idosas que vivem sozinhas ou que não contam com cuidadores em tempo integral.

Além da oferta de serviços ao público final, a Home Angels estruturou um modelo de franquia de cuidadores de idosos baseado em treinamento e suporte contínuo aos franqueados. O sistema inclui capacitações técnicas e de gestão, acompanhamento operacional e apoio nas áreas de marketing, gestão, operação e recursos humanos, permitindo a atuação no negócio independentemente de formação prévia na área da saúde.

Segundo Marco Imperador, sócio-diretor da rede, a consolidação do ecossistema está associada à profissionalização do setor e à preparação das unidades para atender a um mercado em expansão. Para ele, a adoção de processos padronizados, governança centralizada e suporte contínuo contribui para a sustentabilidade das operações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A experiência dos franqueados reforça esse posicionamento. Vivian Inácio Zorzim, enfermeira e franqueada da Home Angels em São Paulo – Jardins, relata que o suporte oferecido pela rede foi determinante para a estruturação da unidade, desde o treinamento inicial até o acompanhamento das operações no dia a dia.