Sucesso escolar começa com o acolhimento emocional

O início das aulas é marcado pelo cheiro de caderno novo e pelo reencontro com amigos, mas, nos bastidores emocionais de crianças e adolescentes, o cenário é mais complexo. O que muitos adultos rotulam como “frescura” ou apenas um “nervosismo passageiro” é, na verdade, um período crítico de adaptação que, se negligenciado, pode comprometer todo o desempenho acadêmico do ano. Para especialistas, a chave para um ano letivo produtivo não está na carga horária de estudos inicial, mas no senso de pertencimento.

Lucas Vieira, gerente do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, aponta que o cérebro humano possui um mecanismo de “leitura de ambiente”. “Quando o estudante identifica sinais de perigo, como o medo do erro, a sensação de rejeição ou uma cobrança excessiva, ele entra em modo de proteção. Nesse estado, a atenção e a memória ficam em segundo plano”, detalha.

Essa percepção é corroborada por dados globais. Segundo o último relatório do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), alunos que apresentam um forte sentido de pertencimento à escola têm um desempenho significativamente superior e relatam maior satisfação com a vida. O sentimento de “fazer parte” atua como um regulador biológico: quando o aluno se sente acolhido, o cérebro entende que o ambiente é seguro para arriscar, perguntar e, finalmente, aprender.

Para que esse sentimento de pertencimento aconteça, a escola precisa agir de forma estratégica. Glaucia Sobral, coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais da rede, defende que o acolhimento deve oferecer “pistas de segurança”. No Elite, isso se traduz em projetos como o “SEXTOU”, que antecipa a rotina para alunos que mudam de ciclo, momentos de lazer como o “Bailinho de Boas-Vindas” e o Projeto ELO, que é estruturado como um percurso formativo semanal e não como uma sucessão de ações isoladas.

A constância do ELO ao longo do ano evita o acolhimento pontual e permite que o aluno revisite emoções, elabore experiências e construa segurança psicológica progressivamente, reduzindo a ansiedade e fortalecendo a autorregulação emocional ao longo de toda a jornada escolar. “Não é apenas um evento pontual; é uma forma de criar vínculos espontâneos sem a pressão da nota ou do desempenho imediato”, afirma Glaucia.

A coordenadora ressalta que a transição para o 6º ano, por exemplo, é um dos momentos mais sensíveis, exigindo que a escola baixe a guarda da formalidade para ouvir as angústias dos pré-adolescentes.

A saúde mental no retorno às aulas também depende da capacidade da instituição em identificar o silêncio. Lucas destaca que a equipe pedagógica deve estar treinada para notar sinais de isolamento ou mudanças bruscas de comportamento logo nas primeiras semanas. É nesse período que se estabelece a relação de confiança necessária para o restante do ano.

Para sustentar esse bem-estar a longo prazo, a rede utiliza os “Combinados do Futuro”, uma espécie de contrato simbólico que envolve alunos e família. “O objetivo é que o estudante evolua de um estado de adaptação inicial para um protagonismo real, onde ele se sinta dono do seu processo de aprendizagem”, dizem os coordenadores.

O conselho final de Glaucia para os responsáveis é simples, mas desafiador: autocrítica. Muitas vezes, a ansiedade dos filhos é um reflexo da pressão dos responsáveis. A recomendação é priorizar a escuta qualificada e a organização da rotina doméstica (como sono e redução de telas), garantindo que a transição seja física e emocionalmente equilibrada.

“Se o aluno não sente que aquele lugar é seu, dificilmente ele conseguirá absorver o que é ensinado. O acolhimento, portanto, não é o evento que abre o ano, mas a porta que o aluno precisa atravessar para chegar ao sucesso”, completa a especialista.