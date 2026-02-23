A Smiths Detection equipa a Alfândega de El Salvador com scanners de raios X de última geração para oferecer triagem rápida e confiável

A Smiths Detection, líder global em tecnologias de detecção de ameaças e inspeção de segurança, anuncia hoje que ganhou um contrato para forneceràAlfândega de El Salvador um conjunto de Sistemas de inspeção por raios X de alta energia para cargas e veículos (HCV) para triagem de veículos e contêineres. A infraestrutura ajudará a fornecer triagem rápida e confiável em pontos de fronteira, utilizando imagens de alta qualidade.

O contrato inclui o HCVP Z60 (portal de passagem), projetado para aumentar a eficiência da inspeção de cargas e apoiar as operações de gerenciamento de riscos. O sistema pode inspecionar de 100 a 120 veículos por hora, ajudando as equipes alfandegárias a identificar ameaças e reduzindo a necessidade de verificações manuais.

A implantação também inclui o HCVM XT, um sistema móvel de inspeção por raios X que pode ser deslocado entre locais. Com uma pegada mínima e requisitos limitados de infraestrutura externa, o sistema é adequado para ambientes operacionais exigentes. A Smiths Detection realizará a implantação com o apoio da Global Customs Solutions.

Todos os sistemas de inspeção HCV podem ser configurados com ferramentas de aprimoramento de imagem e algoritmos avançados, incluindo opções de aprendizado de máquina, para oferecer análises de imagem mais rápidas e consistentes. Esses recursos são projetados para melhorar a produtividade, ajudando as agências de fronteira a identificar mercadorias ilícitas e remessas de alto risco com maior confiança.

German Castro, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Smiths Detection, comentou: “Temos orgulho de continuar nossa parceria com a Alfândega de El Salvador. Diariamente, grandes volumes de mercadorias e veículos passam pelos pontos de entrada e saída de El Salvador. Nossa tecnologia integrada de triagem ajudará as equipes alfandegárias a inspecionar uma ampla gama de veículos e mercadorias com eficiência, mantendo o fluxo do comércio legítimo.”

Sobre a Smiths Detection:

A Smiths Detection é líder global em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para aviação, portos e fronteiras, segurança urbana e defesa. Com mais de 70 anos de experiência comprovada em campo, a Smiths Detection oferece as soluções necessárias para proteger a sociedade da ameaça e da passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos, agentes biológicos e narcóticos – contribuindo para tornar o mundo um lugar mais seguro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223165787/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Smiths Detection

Corrina Gee – Chefe de Comunicações, Smiths Detection

Tel: +44 (0)79 0970 9811

corrina.gee@smithsdetection.com

FTI Consulting

Tom Hufton, Edward Krudy, Amy Byrne, Meher Bhatia

sc.smithsdetection@fticonsulting.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+44 (0)20 3727 1000