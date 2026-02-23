Empresas ajustam regime tributário para otimizar lucros

À medida que empresas em fase de crescimento ultrapassam limites de faturamento ou mudam de estrutura operacional, a escolha do regime tributário passa a ter impacto direto sobre sua competitividade e margem de lucro. Simulações práticas demonstram que a migração do Simples Nacional para o Lucro Presumido ou Lucro Real pode representar alívio tributário em determinados contextos, desde que bem planejada.







Um material do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae ) informa que o Simples Nacional é permitido para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, sendo a escolha mais comum entre micro e pequenas empresas no Brasil. No entanto, o modelo pode deixar de ser vantajoso quando a receita aumenta ou quando a margem de lucro se reduz, já que as alíquotas do Simples são progressivas e variam conforme o setor e faixa de receita.

Em simulações de mercado, como as apresentadas pela plataforma Tabela lucro presumido 2026: o que muda com a reforma tributária? , observa-se que uma empresa de serviços com lucro operacional reduzido pode encontrar vantagens ao migrar para o Lucro Presumido ao atingir patamares de faturamento estáveis. Já no comércio, a migração tende a ser estratégica conforme o aumento da receita bruta, dependendo da folha de pagamento e do volume de despesas dedutíveis.



Márcio Martins, contador e fundador da MMartins Contábil, explica que “cada caso exige uma análise técnica, mas é comum que empresas com poucos funcionários e altos custos operacionais encontrem no Lucro Real uma alternativa viável, mesmo com maior complexidade na apuração”.

