Ferramenta amplia alcance digital da advocacia

A digitalização do setor jurídico deixou de ser uma tendência e se consolidou como realidade. Um estudo realizado pela OAB/SP (seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil) em parceria com a Trybe, revelou que 62% dos advogados já utilizam tecnologia regularmente no trabalho.



Nesse cenário, a plataforma Correspondente Dinâmico, desenvolvida pelo Grupo Adali, surge como uma ferramenta com potencial de ampliar a presença digital dos escritórios, conectando-os a uma rede nacional de mais de 190 mil correspondentes jurídicos. A proposta é oferecer abrangência e eficiência operacional sem a necessidade de expansão física, em linha com as transformações previstas para este ano.



De acordo com a advogada Priscila Pinheiro, CEO do Grupo Adali, a atuação digital dos escritórios deixou de ser tendência e se tornou uma realidade consolidada no Brasil. “O Correspondente Dinâmico pode contribuir para essa expansão ao conectar escritórios a uma rede nacional de profissionais capazes de executar demandas em qualquer cidade do país”, avalia.



Essa descentralização operacional, explica a executiva, pode permitir que escritórios atuem em regiões onde não possuem estrutura física, ampliando o alcance, a capacidade de atendimento e, consequentemente, a presença no mercado jurídico.



“A plataforma conta com uma base segmentada de correspondentes, distribuídos em todas as cidades brasileiras e atuantes em áreas como Cível, Trabalhista, Previdenciário, Criminal e Empresarial”, afirma Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia.



“Os contratantes também podem filtrar os correspondentes por localização e selecionar pela especialidade, além de receber propostas apenas de profissionais disponíveis e interessados, o que busca garantir mais precisão na contratação e assertividade na execução da demanda”, acrescenta.



A abrangência nacional da plataforma é outro fator que pode impactar diretamente a rotina dos escritórios. O cofundador explica que, em vez de dependerem de estruturas físicas ou parcerias pontuais, os escritórios podem contar com uma rede de apoio mais recorrente. “Isso reduz custos fixos, agiliza processos e oferece flexibilidade para atuar em novos mercados com rapidez e segurança”, destaca.



Outro aspecto apontado pela CEO do Grupo Adali está na forma de contratação. “Ao contrário de diretórios comuns, o Correspondente Dinâmico centraliza a publicação de demandas em um único ambiente, possuindo um sistema de contratação. O contratante define local, prazo e valor, e os profissionais cadastrados respondem com suas propostas diretamente pelo aplicativo ou via plataforma.”



O Grupo Adali, que foi um dos pioneiros no uso da inteligência artificial (IA), afirma que essa é a maior aliada no suporte à operação jurídica, além da automatização de tarefas rotineiras e da ampliação da advocacia digital em regiões menos exploradas.

“O Correspondente Dinâmico se insere nesse cenário como uma ferramenta para viabilizar a atuação remota, ao mesmo tempo em que se integra a outras soluções do Grupo Adali, como o JusDinâmico, promovendo um ecossistema completo de apoio à advocacia moderna”, afirma o especialista em tecnologia.



Na avaliação de Priscila Pinheiro, a correspondência jurídica não deve ser vista apenas como solução pontual, mas como estratégia de expansão. Ela ressalta que, nos próximos meses, o grupo prevê aprimorar a jornada de contratação com recursos de automação inteligente e maior integração entre plataformas.



“Em um cenário competitivo e cada vez mais digitalizado, contar com uma rede sólida e tecnologia confiável faz toda a diferença. O Correspondente Dinâmico tem como objetivo ser mais do que uma plataforma de contratação e se tornar uma ponte para o crescimento estruturado dos escritórios jurídicos em todo o Brasil”, conclui a advogada.



