Grupo Breda leva tradição italiana à moda masculina

O Grupo Breda Alfaiataria anunciou o lançamento de uma nova coleção da marca de vestuário masculino Over The Top (OTT). Chamada de Inverno 2026, ela é inspirada na Itália, origem dos fundadores da marca, e tem o objetivo de traduzir a herança cultural da cidade de Siena.

Na coleção, foram desenvolvidas malhas texturizadas aplicadas em polos e camisetas, além de calças e bermudas em sarjas que agregam um visual tátil às peças. Como destaque da temporada de inverno, são lançados também tecidos em moletinho, utilizados em blusões e overshirts. Parte desses materiais conta ainda com versões sustentáveis.

A empresa conta que a Itália é uma referência mundial em moda masculina e, por isso, foi escolhida como o ponto de partida para a criação da coleção. Siena, cidade medieval localizada na região da Toscana, carrega séculos de história e tradição, preservadas de forma quase intacta até os dias de hoje. A coleção busca traduzir essa viagem pela Toscana em peças funcionais e versáteis, com modelagens pensadas para oferecer conforto.

A coleção incorpora elementos do estilo italiano, como o conceito da Sprezzatura, descrito pela empresa como “a arte da elegância sem esforço”. A ideia é que cada detalhe da roupa seja valorizado pela pessoa, cuidando de suas escolhas, mas fazendo com que o resultado final pareça natural, leve e despretensioso.

Em relação ao uso das cores, a cartela combina tons básicos e atemporais com cores mais ousadas e vibrantes, aplicadas em detalhes ou em peças inteiras, como polos e t-shirts. Essa composição cromática permite criar looks mais despojados e modernos, mantendo sempre a harmonia, característica da coleção.

De acordo com análise do Grupo Breda, as texturas estão ganhando cada vez mais protagonismo na moda masculina e se consolidam como uma tendência forte. Marcas internacionais e grandes desfiles têm reforçado esse movimento, explorando superfícies e relevos em diversas categorias do vestuário masculino, afirma a companhia.

A nova coleção da OTT foi pensada para um público que prioriza o conforto e valoriza a qualidade das peças que veste. A marca evidencia que esse cliente busca roupas atuais e versáteis, que dialoguem de forma natural com seu estilo de vida e acompanhem diferentes momentos do dia a dia.

O Grupo Breda Alfaiataria observa também que o consumidor de moda masculina tem mudado nos últimos anos, estando mais atento à qualidade dos produtos que consome. Segundo a empresa, a ampla disponibilidade de informação tornou os clientes mais conscientes e criteriosos em suas escolhas.

A empresa avalia que o público de hoje entende quais matérias-primas utiliza, reconhece fibras que oferecem conforto no uso diário, identifica as modelagens que melhor se ajustam ao seu corpo e demonstra crescente preocupação com a origem e os processos por trás dos produtos.

Uma visão semelhante é apresentada por um relatório de 2024 da Kings Research, que cita uma maior consciência de moda entre os homens e o avanço das redes sociais como fatores que influenciam no segmento de vestuário masculino.

A análise, inclusive, cita que o mercado global passa por “crescimento robusto”, devendo alcançar um tamanho de US$ 924,52 bilhões (R$ 4,7 trilhões, na cotação atual) até 2031, aumento significativo em comparação com os US$ 546,36 bilhões (R$ 2,8 trilhões) estimados para o ano de 2023.

Nesse contexto, o Grupo Breda Alfaiataria salienta que a relação entre marca e consumidor também se transforma. Já não se trata apenas de vender um produto, mas de construir proximidade, gerar identificação e convidar o cliente a fazer parte de um universo próprio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais, basta acessar o site do Grupo Breda Alfaiataria:

https://bredaalfaiataria.com.br/