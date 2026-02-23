Marca Angelo Bertoni lança linha com tecidos tecnológicos

Desenvolvida com tecidos tecnológicos, respiráveis e flexíveis, a linha AB Tech é o mais recente lançamento da marca de vestuário masculino Angelo Bertoni, do Grupo Breda Alfaiataria, sediado em São Paulo (SP).

As peças, como camisas, costumes e calças sociais, foram pensadas com o objetivo de não amassar facilmente e garantir conforto térmico, performance e liberdade de movimento. Em outras palavras, têm o propósito de acompanhar os movimentos do corpo, reduzir a sensação de calor e manter uma boa aparência ao longo do uso.

De acordo com o grupo, o público masculino atual tem uma rotina marcada por um ritmo intenso, urbano e cheio de transições. Nesse dia a dia, ele concilia trabalho e compromissos pessoais, demandando roupas que se adequem a uma realidade que varia rapidamente do ambiente profissional para o casual.

Na observação do estilista da AB Tech, esse novo comportamento — mais consciente e sutil — valoriza uma elegância que não é exibida, mas percebida. O público quer elegância sem artificialidade, confiança sem rigidez, viver ativamente sem perder a leveza. As tendências confirmam esse comportamento em plena transformação.

A ideia é que, usando as peças após um dia intenso, o visual permaneça alinhado sem esforço, com produtos que não necessitam de passadoria e têm fácil manutenção.

Para divulgar a linha AB Tech, o grupo lançou a campanha intitulada Move with Intention (“Mova-se Com Intenção”, em tradução literal ao português). No vídeo veiculado nas redes sociais, a empresa busca reforçar o caráter contemporâneo das peças que compõem o lançamento. As cenas exploram deslocamentos, transições e diferentes ambientes, mostrando a fluidez entre trabalho, compromissos pessoais e momentos de lazer.

A AB Tech mantém a proposta de alfaiataria sofisticada, mas aliada a tecidos e design tecnológicos. A inspiração foi baseada na necessidade da liberdade de movimento, bem-estar térmico e garantia de alta performance para acompanhar o ritmo da rotina.

De fato, o mercado de moda tem se expandido e se adequado a novas tecnologias. Um levantamento da Mordor Intelligence, por exemplo, estima que, em 2025, o segmento de tecidos inteligentes registrou um volume de 7,75 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Para 2030, a expectativa é que sejam comercializados 12,63 milhões de unidades.

O estudo considera peças de diferentes tipos e funcionalidades, incluindo as que usam tecnologias mais avançadas e são capazes de monitorar o padrão de bem-estar de quem a está vestindo e detectar possíveis anomalias. Apesar desse tipo de peça ainda não ser comum no Brasil, já chama a atenção de investidores pelo potencial de aplicação em áreas como saúde e esporte.

