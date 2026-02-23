Cursos livres EaD ampliam acesso à qualificação

O Observatório Nacional da Indústria (ONI) aponta, no Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, que o Brasil precisará qualificar cerca de 14 milhões de trabalhadores até 2027. Do total, 2,2 milhões correspondem a novos profissionais, e 11,8 milhões a trabalhadores já ativos no mercado, conforme publicado pelo portal do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

Habilidades técnicas estão mais sujeitas à obsolescência diante da rápida evolução tecnológica, segundo estudo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP). A pesquisa mostra que 67% das empresas brasileiras enfrentam dificuldade para encontrar profissionais qualificados e que 45% mantêm vagas abertas por falta de candidatos aptos.

A plataforma de educação a distância (EAD) Up Cursos observa que investir em qualificação profissional é um diferencial estratégico para quem busca competitividade e melhores oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com a Up Cursos, a qualificação profissional é fundamental para acompanhar as constantes mudanças do mercado de trabalho. Investimentos em aprendizado contínuo podem aumentar a competitividade, ampliam as oportunidades e demonstram capacidade de adaptação, algo cada vez mais valorizado pelas empresas.

Ainda segundo a instituição, a obtenção de um certificado, além de comprovar o conhecimento adquirido, fortalece o currículo e pode influenciar a empregabilidade, ajudando o candidato a se destacar em processos seletivos, demonstrar iniciativa e comprometimento com a qualificação profissional.

Cursos livres EaD

Os cursos livres gratuitos na modalidade EaD podem contribuir para ampliar o acesso à qualificação profissional, ao eliminar barreiras financeiras e geográficas, e funcionam como porta de entrada para a formação técnica, construindo uma qualificação progressiva e consistente.

Em análise feita pela instituição, é relatado que as formações à distância são o primeiro contato com conteúdos profissionalizantes, permitindo que o aluno descubra áreas de interesse e dê os primeiros passos rumo a uma formação mais especializada, e que essa evolução cria uma jornada de aprendizado contínua, na qual o aluno pode avançar para formações mais completas conforme seus objetivos profissionais.

De acordo com dados divulgados pelo portal RH para Você, mais de 80% dos brasileiros preferem cursos online de curta duração para se preparar para o mercado de trabalho. Em 2023, 54% dos consumidores adquiriram algum tipo de infoproduto, como cursos digitais, serviços vendidos na internet, e entre eles, 32% compraram cursos online, e-books, livros e apostilas.

A Up Cursos também ressalta que a educação a distância oferece flexibilidade de horários e de local de estudo, o que permite conciliar o aprendizado com o trabalho e a rotina pessoal.

A instituição reitera que, ao mesmo tempo, a modalidade EaD garante qualidade por meio de conteúdos organizados, atualizados e acessíveis em plataformas digitais intuitivas. Já os cursos pagos oferecem maior aprofundamento, conteúdos mais completos e uma experiência de aprendizado mais estruturada, com preparo para os desafios do mercado de trabalho.

A UPCursos oferece um modelo de qualificação que combina cursos gratuitos e formações mais completas, para que o aluno evolua de forma gradual, prática e alinhada às demandas reais do mercado de trabalho.

