ABB amplia linha de motores de alta eficiência

A fabricante de equipamentos elétricos ABB ampliou a linha de motores industriais chamados pela empresa de IE6, extrapolados por terem 20% menos perdas do que equipamentos IE5, a mais alta das cinco categorias oficiais de eficiência energética da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla em inglês).

Criados para aplicações especiais, os novos motores estão disponíveis em carcaças dos números 280 e 315, em potências variando de 110 a 450 kW e velocidades de até 3600 rpm. Também são do tipo síncronos de relutância (SynRM), que não utilizam magnetos permanentes extraídos de terras raras, aliando em sua proposta eficiência energética, funcionalidade e responsabilidade ambiental.

A ABB, no entanto, informa que as principais características do produto ainda são a economia de energia e os atributos ambientais. Com base em análises feitas na Europa, a fabricante afirma que a troca de um motor IE4 prevalente na região por um IE6 equivalente retorna o investimento em oito meses. Em 20 anos de vida útil, a economia gerada por um único motor chega a €51.200, evitando, ainda, a emissão de 92.200 kg de CO2.

“Nossos clientes agora podem acessar eficiência [energética] de nível mundial em uma faixa de potência mais ampla, muitas vezes alcançando retorno em apenas alguns meses enquanto se aproximam de suas metas de sustentabilidade”, reforçou em comunicado Stefan Floeck, presidente da divisão IEC LV Motors da ABB. “Os motores SynRM IE6 de hiper-eficiência foram projetados para este momento”, seguiu.

Os novos motores da ABB complementam a linha IE6 da empresa, que teve seus primeiros exemplares lançados em 2024, cobrindo inicialmente a faixa de potência entre 22 e 315 kW. O lançamento foi um marco por apresentar os primeiros motores mais econômicos do que os melhores IE5 da época, mostrando que a indústria já tinha tecnologia para produzir equipamentos em uma nova escala de eficiência energética.

Até hoje, a escala criada pela IEC prevê cinco categorias de eficiência energética, que vão da IE1 à IE5. Entre um nível e outro, há redução de 20% de perda na conversão de energia elétrica em mecânica. O padrão IE4 é o mínimo exigido na União Europeia, e o IE3 fundamentou a classificação IR3, obrigatória no Brasil como padrão mínimo de eficiência.

A ABB também destaca que a nova linha é fabricada com 98% de materiais de origem reciclada, integrando o portfólio ABB EcoSolutions™, de produtos com Declaração Ambiental verificada nos termos da normativa ISO 14025 Tipo III e total transparência sobre dados de circularidade, emissões e impacto ambiental.

Os motores IE6 extrapolados podem substituir motores antigos sem adaptações em aplicações de ventilação, bombeamento, compressão e outras. Os equipamentos devem ser associados a inversores de frequência, que reduzem ainda mais o consumo de energia.