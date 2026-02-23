Assine
Mundo Corporativo

Métodos odontológicos brasileiros viram destaque no exterior

Metodologias odontológicas aplicadas por casal de brasileiros ganham destaque em revistas internacionais

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/02/2026 12:00

crédito: DINO

Práticas desenvolvidas por profissionais brasileiros da odontologia passaram a receber atenção de publicações internacionais especializadas, sinalizando o avanço técnico e científico do país no cenário global da saúde bucal. A reportagem publicada pela revista norte-americana Resident destacou abordagens clínicas que integram tecnologia de alta precisão, preservação da estrutura dental e novos modelos de atendimento considerados estratégicos para a evolução da odontologia contemporânea.

Entre os destaques feitos na reportagem, está a endodontia avançada, técnica que representa uma mudança significativa em relação ao tratamento de canal tradicional. A abordagem prioriza o diagnóstico detalhado e a preservação do dente natural, utilizando recursos tecnológicos que ampliam a segurança e a previsibilidade dos procedimentos.

Microscópios operatórios, tomografia computadorizada, radiografias digitais e instrumentos mecanizados permitem identificar variações anatômicas e alterações internas com maior precisão, reduzindo riscos e tempo clínico.

A técnica ganhou visibilidade internacional a partir da atuação de cirurgiões-dentistas brasileiros que utilizam métodos tecnológicos voltados à inovação em saúde. Entre eles, a cirurgiã-dentista Marcella Falcão de Souza Bianchin Travitzki foi mencionada em reportagem que aborda os benefícios clínicos da endodontia moderna.

A publicação ressalta práticas que evitam intervenções mais invasivas, favorecem tratamentos em menos sessões e contribuem para a recuperação funcional do paciente.

“Casos complexos, como dentes com anatomias incomuns ou com histórico de múltiplos tratamentos, exigem um olhar clínico apurado e estratégias específicas. Com os recursos atuais, podemos não apenas diagnosticar melhor, mas também oferecer soluções antes consideradas impossíveis”, destaca a Dra. Marcella Travitzki.

Para a cirurgiã-dentista brasileira, a técnica evita a retirada dos dentes danificados. “O objetivo não é eliminar a vida útil do dente, mas remover o que está comprometido para preservar o que for possível”, afirma.

Digitalização transforma tratamentos restauradores

Outro eixo de destaque nas reportagens internacionais, publicado pela revista Naluda, é a aplicação do fluxo digital na odontologia restauradora e implantológica. A técnica envolve o uso de scanners intraorais, planejamento computadorizado e sistemas de fabricação digital de próteses e componentes.

Esse modelo, adotado por profissionais brasileiros como o cirurgião-dentista Orlando Travitzki Neto, foi citado como exemplo de inovação na organização de clínicas e na execução de tratamentos com maior precisão e menor desconforto.

A digitalização dos processos clínicos reduz etapas intermediárias, elimina moldagens físicas e encurta o intervalo entre diagnóstico e reabilitação oral. Além de ganhos operacionais, a tecnologia amplia a previsibilidade dos resultados e melhora a experiência do paciente, aspectos cada vez mais valorizados em avaliações internacionais sobre boas práticas em saúde.

O destaque concedido pela revista Naluda mostra uma maior visibilidade da odontologia brasileira em âmbito internacional. Com a reportagem, o país é reconhecido como um centro formador de cirurgiões-dentistas, com uma nova presença quando o assunto é pesquisas científicas e eventos internacionais. Segundo a reportagem, o reconhecimento de técnicas aplicadas no Brasil reforça a inserção do país em debates globais sobre inovação, tecnologia clínica e cuidado centrado no bem-estar do paciente.

A repercussão internacional de ambas as reportagens indica detalhes dos tratamentos odontológicos feitos por profissionais brasileiros. Procedimentos odontológicos que unem tecnologia e técnicas menos invasivas reduzem complicações e elevam os padrões de atendimento, contribuindo para melhores indicadores de saúde bucal.



Website: https://www.instagram.com/resident.magazine

overflay