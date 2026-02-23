Colecionismo como ativo de valor e segurança ganha força

Em um cenário global marcado pela aceleração tecnológica, pelo consumo efêmero e pela rápida obsolescência de tendências, observa-se a consolidação de um movimento estratégico no mercado de alto valor agregado: a valorização de ativos tangíveis, duráveis e ancorados em conhecimento especializado. O próprio desempenho do setor sustenta essa leitura.



De acordo com o relatório Collectibles Market da consultoria Econ Market Research, o mercado global de colecionáveis, atualmente avaliado em US$ 532,92 bilhões, pode ultrapassar US$ 1 trilhão até 2035, com taxa média de crescimento anual de aproximadamente 7,4% entre 2026 e 2035, evidenciando expansão consistente e amadurecimento estrutural do segmento. Nesse contexto, colecionar deixa de ser percebido como mero acúmulo e passa a se posicionar como estratégia patrimonial inteligente, um movimento consciente de diversificação, preservação de valor e construção de legado no longo prazo.

A proposta é defendida pela plataforma iArremate, que atua no mercado de leilões de arte e itens de alto valor ao integrar tecnologia digital com a experiência acumulada de casas leiloeiras tradicionais. Segundo a empresa, o diferencial não está em seguir tendências de mercado, mas em aplicar critérios rigorosos na seleção dos parceiros do negócio.

“O mercado de ativos excepcionais exige mais do que interfaces rápidas ou soluções puramente financeiras, ele demanda olhar crítico, conhecimento histórico e capacidade de distinguir o que é passageiro daquilo que permanece”, aponta Vinícius Villela, CEO do iArremate.

A estrutura do iArremate reúne casas de leilão com 30, 40 e até 50 anos de atuação, responsáveis por formar parte relevante do mercado nacional de arte, antiguidades e itens de coleção. Essa trajetória confere aos parceiros o chamado “olhar clínico”, uma combinação de experiência prática e conhecimento técnico que permite validar procedência, relevância cultural e potencial de valorização de cada obra de arte.

De acordo com a empresa, a tecnologia entra como aliada para ampliar a segurança do processo. A plataforma oferece recursos digitais voltados à transparência, rastreabilidade e agilidade nos arremates, preservando o rigor tradicional do leilão e adaptando-o ao ambiente online. O objetivo é garantir que cada lance seja respaldado por informação confiável e infraestrutura robusta.

Arte como reserva de valor

Nesse contexto, um acervo de arte de uma coleção passa a ser entendido também como ativo de segurança. Em períodos de instabilidade econômica, bens tangíveis com procedência comprovada e reconhecimento histórico tendem a funcionar como reserva de valor, diferentemente de ativos voláteis ou puramente especulativos. Para os investidores e colecionadores conscientes, a decisão deixa de se basear apenas no preço imediato e passa a considerar a relevância futura do objeto.

A experiência do leilão, segundo o CEO da plataforma, mantém seu caráter ritualístico mesmo no ambiente digital. A diferença está no uso da tecnologia como filtro qualificado, capaz de organizar informações, reduzir ruídos e oferecer ao usuário uma jornada de compra fluida, segura e orientada por autoridade técnica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final, a escolha de colecionar é apresentada como um diálogo com o tempo. Mais do que perguntar quanto vale um item no presente, o colecionador é convidado a refletir sobre seu significado e permanência nas próximas décadas. “A missão do iArremate é oferecer respostas a essa pergunta por meio da combinação entre tradição consolidada e inovação tecnológica aplicada com critério”, conclui o executivo.