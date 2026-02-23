Kits de boas?vindas ganham força na retenção de talentos em 2026

Estudos reproduzidos publicamente indicam que um processo de integração (onboarding) estruturado pode elevar a retenção de novos talentos em 82% e a produtividade em mais de 70%. Os dados, baseados em pesquisas do Brandon Hall Group, são detalhados por plataformas de referência como a StrongDM e reforçados por análises sobre o impacto organizacional no Glassdoor.

“Quando falamos de onboarding, falamos de pertencimento. O uso de brindes corporativos personalizados é o primeiro contato físico com a cultura da empresa — ele sinaliza cuidado e organização”, afirma Alexandre Nascimento, diretor executivo da Brindear Brindes.

Para o especialista, os dados do setor confirmam que empresas com integração estruturada aceleram a conexão da equipe. “É nesse contexto que o kit boas-vindas personalizado ganha papel tático: ajuda a traduzir valores em gestos concretos”, observa Nascimento. Ele destaca que a curadoria é essencial na hora de escolher brindes para empresas: “Muitas companhias priorizam a mochila personalizada, a garrafa térmica personalizada e acessórios tecnológicos — peças que entram no dia a dia e elevam a percepção de valor.”

De acordo com o diretor da Brindear, o brinde funciona como um símbolo físico da cultura. “Quando o kit executivo personalizado é bem apresentado, o novo colaborador sente que a empresa planejou sua chegada. Isso estimula o engajamento e até o compartilhamento espontâneo no LinkedIn”, conclui. Nascimento reforça que a escolha de uma empresa de brindes que preze pela qualidade e apresentação é fundamental para fortalecer o posicionamento da marca desde o primeiro dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações: www.brindear.com.br