Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Kits de boas?vindas ganham força na retenção de talentos em 2026

Onboarding eficaz eleva retenção em 82% e produtividade em mais de 70%. Kits de boas?vindas e brindes corporativos ganham papel tático na experiência do colaborador.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/02/2026 10:26

compartilhe

SIGA
x
Kits de boas?vindas ganham força na retenção de talentos em 2026
Kits de boas?vindas ganham força na retenção de talentos em 2026 crédito: DINO

Estudos reproduzidos publicamente indicam que um processo de integração (onboarding) estruturado pode elevar a retenção de novos talentos em 82% e a produtividade em mais de 70%. Os dados, baseados em pesquisas do Brandon Hall Group, são detalhados por plataformas de referência como a StrongDM e reforçados por análises sobre o impacto organizacional no Glassdoor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Quando falamos de onboarding, falamos de pertencimento. O uso de brindes corporativos personalizados é o primeiro contato físico com a cultura da empresa — ele sinaliza cuidado e organização”, afirma Alexandre Nascimento, diretor executivo da Brindear Brindes.

Para o especialista, os dados do setor confirmam que empresas com integração estruturada aceleram a conexão da equipe. “É nesse contexto que o kit boas-vindas personalizado ganha papel tático: ajuda a traduzir valores em gestos concretos”, observa Nascimento. Ele destaca que a curadoria é essencial na hora de escolher brindes para empresas: “Muitas companhias priorizam a mochila personalizada, a garrafa térmica personalizada e acessórios tecnológicos — peças que entram no dia a dia e elevam a percepção de valor.”

De acordo com o diretor da Brindear, o brinde funciona como um símbolo físico da cultura. “Quando o kit executivo personalizado é bem apresentado, o novo colaborador sente que a empresa planejou sua chegada. Isso estimula o engajamento e até o compartilhamento espontâneo no LinkedIn”, conclui. Nascimento reforça que a escolha de uma empresa de brindes que preze pela qualidade e apresentação é fundamental para fortalecer o posicionamento da marca desde o primeiro dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações: www.brindear.com.br



Website: https://www.brindear.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay