No Brasil, 62,3% das empresas têm dificuldade para contratar

Com a taxa de desemprego no menor nível da série histórica, pesquisa salarial ganha protagonismo nas decisões de contratação e retenção. Levantamento da FGV IBRE mostra que 62,3% das empresas enfrentam dificuldades para preencher vagas ou manter trabalhadores, refletindo um mercado de trabalho aquecido e mais competitivo.

Como resposta, empresas vêm elevando salários e benefícios, ampliando jornadas, repassando custos aos preços finais e acelerando investimentos em automação e tecnologia para sustentar a produção.

O efeito é especialmente sensível nas áreas de vendas e marketing, diretamente ligadas à geração de receita e crescimento. Para especialistas do setor, a dificuldade de contratação já deixou de ser apenas um desafio operacional.

“A maioria das empresas ainda trata o recrutamento e seleção como uma atividade administrativa. Em um cenário de escassez de mão de obra, contratação deixa de ser uma função de suporte e passa a ser uma estratégia competitiva central. E isso muda tudo”, afirma Rodrigo Sahd, CEO da The Foursales Company.

Nesse contexto, estudos estruturados de remuneração e inteligência de mercado passam a orientar com mais precisão as ofertas salariais e o desenho das equipes comerciais. Um dos levantamentos recentes que ajudam a dimensionar esse movimento é a Pesquisa de Cargos e Salários de Vendas e Marketing 2026 da Foursales.

O estudo foi desenvolvido a partir da análise de 860.887 profissionais de vendas e marketing que tiveram seus salários atualizados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 nas bases da Foursales e do Salesjobs. A base foi estruturada em mais de 460 cargos diferentes, distribuídos em 28 segmentos e subsegmentos de mercado.

O mapeamento permite observar faixas de remuneração fixa, modelos de variável, diferenças por senioridade e variações entre setores, oferecendo um panorama detalhado sobre como as empresas estão estruturando pacotes de pagamento para funções comerciais.

O contexto de maior pressão por resultados e metas mais desafiadoras está associado à ampliação das competências requeridas nas áreas de vendas e marketing. Nesse ambiente, benchmarks e estudos salariais podem ser utilizados como referência para a definição de estruturas de cargos, atribuições e modelos de remuneração.