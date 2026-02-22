Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Newmont relata reservas minerais de 118,2 milhões de onças de ouro e 12,5 milhões de toneladas de cobre em 2025

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/02/2026 05:30

compartilhe

SIGA

Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NGT, PNGX: NEM) (Newmont ou a Empresa) relatou reservas minerais de ouro ("reservas") de 118,2 milhões de onças atribuíveis no fim de 2025, em comparação a 134,1 milhões de onças atribuíveis no fim de 2024, impulsionadas sobretudo pela alienação de ativos em 2025. O portfólio da Newmont inclui reservas significativas de outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre e 442 milhões de onças atribuíveis de reservas de prata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219401019/pt/

Percentage of Gold Reserves by Jurisdiction

Percentage of Gold Reserves by Jurisdiction

"Em 2025, a Newmont manteve sua posição como detentora da maior base de reservas de ouro do setor, declarando 118 milhões de onças de reservas, o que representa décadas de vida útil de produção com um potencial de crescimento significativo", disse Natascha Viljoen, Presidente e Diretora Executiva da Newmont. "Através da aplicação rigorosa e disciplinada de técnicas avançadas em nosso programa de exploração de ponta, continuamos com foco em estender a vida útil das minas, descobrir novas oportunidades e agregar valor em nosso portfólio de operações e projetos de classe mundial."

Destaques das reservas e recursos de 2025

  • A maior base de reservas do setor de ouro, com 118,2 milhões de onças atribuíveis1
  • Mudanças desde 2024 são impulsionadas principalmente por alienações (8,6 milhões de onças), seguidos pela depleção da mineração, reclassificação das reservas do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e projeções de aumento de custos, compensadas por uma projeção de preço do ouro mais alta, conversão de recursos e outras revisões positivas em Brucejack, Tanami, Lihir, Ahafo North e Ahafo South
  • Reservas de ouro são determinadas com base em um preço do ouro de US$ 2.000 por onça após a revisão anual de preços, mais de 20% abaixo da média dos últimos três anos e bem abaixo do preçoàvista atual
  • A Newmont se beneficia de uma base de ativos operacionais de primeira linha, com reservas de ouro com vida útil de dez anos ou mais em Lihir, Cadia, Tanami, Boddington, Ahafo North, Merian, Cerro Negro, Brucejack, Nevada Gold Mines (NGM) e Pueblo Viejo, ainda mais aperfeiçoada por um portfólio mais amplo e uma carteira de projetos orgânicos
  • Recursos minerais de ouro medidos e indicados2 de 88,1 milhões de onças atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças atribuíveis, determinados com base em um preço do ouro de US$ 2.300 por onça
  • Exposição significativa a outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre, 13,1 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre medidos e indicados e 5,6 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre inferidos, junto com 442 milhões de onças de reservas de prata, 508 milhões de onças de recursos de prata medidos e indicados, e 126 milhões de onças de recursos de prata inferidos
  • Exposição adicional a outros metais, incluindo chumbo, zinco e molibdênio.
_______________________________________________

1

Em comparação às reservas de 2024 divulgadas pelas empresas de mineração de ouro em 2025

2

Exclusivo de Reservas Minerais

Porcentagem das reservas de ouro por jurisdição

A base de reservas da Newmont é um diferencial essencial, com uma vida útil operacional de mais de dez anos em oito locais administrados e duas joint ventures não administradas, ancoradas em jurisdições de mineração favoráveis, junto com um significativo potencial de crescimento decorrente de uma sólida carteira de projetos orgânicos.

RESERVAS DE OURO COMPROVADAS E PROVÁVEIS

Para 2025, a Newmont relatou 118,2 milhões de onças de reservas atribuíveis de ouro, em comparação ao total de 134,1 milhões de onças atribuíveis no ano anterior. A alienação de ativos representou 8,6 milhões de onças desta redução3, seguido por uma depleção de 7,2 milhões de onças devidoàmineração, revisões negativas líquidas de 5,6 milhões de onças (sobretudo devidoàreclassificação da Yanacocha Sulfides como recurso) e impactos da escalada de custos de 3,1 milhões de onças, compensados ??por aumentos de 6,6 milhões de onças provenientes de revisões relacionadas a preços, bem como pela adição de 2,0 milhões de onças decorrentes da conversão de recursos e outras adições, principalmente em Brucejack (+0,7 milhão de onças) e Lihir (+0,5 milhão de onças).

_____________________________________________

3

Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana.

Ativos gerenciados

  • Reservas em Brucejack aumentaram em 1,0 milhão de onças, totalizando 2,9 milhões de onças, sobretudo devidoàconversão de recursos de 0,7 milhão de onças, revisões líquidas positivas de 0,3 milhão de onças após resultados favoráveis ??de perfuração e um impacto favorável no preço de 0,2 milhão de onças, líquido das projeções de aumento de custos, compensando a depleção de 0,2 milhão de onças
  • Reservas em Merian aumentaram em 0,4 milhões de onças, totalizando 4,5 milhões de onças, sobretudo devido a revisões favoráveis ??relacionadas aos preços, no valor de 0,8 milhões de onças, que mais do que compensaram as revisões líquidas negativas de 0,2 milhões de onças e a depleção de 0,2 milhões de onças
  • Reservas em Lihir aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 16,0 milhões de onças, sobretudo devido ao impacto favorável dos preços em 0,8 milhões de onças eàconversão de recursos através da perfuração de preenchimento em 0,5 milhões de onças, parcialmente compensada por revisões negativas líquidas de 0,3 milhões de onças, que compensaram a depleção de 0,8 milhões de onças
  • Reservas em Tanami aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 5,3 milhões de onças, sobretudo devido a impactos favoráveis ??nos preços, líquidos da escalada de custos de 0,3 milhões de onças, adições provenientes de revisões líquidas positivas de 0,2 milhões de onças e conversão de recursos da perfuração de preenchimento de 0,1 milhão de onças, compensando amplamente a depleção de 0,4 milhões de onças
  • Reservas em Ahafo North aumentaram em 0,1 milhão de onças, totalizando 4,7 milhões de onças, sobretudo devido a adições provenientes de recursos obtidos através de projetos de minas atualizados, no valor de 0,2 milhão de onças, parcialmente compensadas pela depleção de 0,1 milhão de onças
  • Reservas em Red Chris diminuíram em 0,1 milhão de onças, para 3,6 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,1 milhão de onças
  • Reservas em Cerro Negro diminuíram 0,2 milhões de onças, para 3,0 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,2 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por 0,1 milhões de onças de conversões de recursos com perfuração de preenchimento
  • Reservas em Ahafo South diminuíram 0,5 milhão de onças, para 4,1 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhão de onças, parcialmente compensada pela adição de 0,2 milhão de onças na mina a céu aberto de Apensu South e por impactos positivos de preço de 0,1 milhão de onças
  • Reservas em Boddington diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 10,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,6 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por revisões favoráveis ??relacionadas a preços de 0,1 milhões de onças, líquidas das projeções de aumento de custos
  • Reservas em Cadia diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 13,5 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,5 milhões de onças
  • Reservas em Peñasquito diminuíram 0,9 milhões de onças, para 3,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhões de onças, junto com revisões líquidas negativas de uma atualização do modelo de blocos de 0,2 milhões de onças, parcialmente compensadas por um impacto favorável de 0,1 milhões de onças nos preços
  • Reservas em Yanacocha diminuíram de 4,8 milhões de onças para 0,5 milhão de onças, sobretudo devidoàreclassificação de 4,5 milhões de onças de reservas relacionadas ao projeto da Yanacocha Sulfides para recursos, permitindo que a Newmont priorize outras oportunidades no local e continue avançando com atividades de fechamento em áreas não operacionais

Ativos não gerenciados

  • A participação de 38,5% da Newmont em Nevada Gold Mines representou 17,4 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, em comparação a 17,9 milhões de onças no fim de 2024
  • A participação de 40% da Newmont em Pueblo Viejo representou 8,2 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, sem alterações em relação a 2024

As reservas de ouro da Newmont permaneceram inalteradas em 0,94 gramas por tonelada em relação ao ano anterior, quando ajustadas pelos ativos alienados.

RECURSOS DE OURO45

No fim de 2025, a Newmont relatou Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados de 88,1 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 11% em relação ao total do ano anterior, de 99,4 milhões de onças atribuíveis. Os Recursos Minerais de Ouro Inferidos totalizaram 60,6 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 14% em relação ao total do ano anterior, de 70,6 milhões de onças atribuíveis. O principal fator para redução dos recursos foi a remoção de 14,6 milhões de onças de ativos alienados em 20256, junto com revisões negativas líquidas, conversões líquidas de recursos em reservas e projeções de custos atualizadas; parcialmente compensadas por aumentos de recursos decorrentes de revisões relacionadas às projeções de preços, bem como por adições.

Alterações notáveis7

  • Recursos em Cadia diminuíram em 8,5 milhões de onças (44%) para 11,0 milhões de onças, sobretudo devido a 5,7 milhões de onças de revisões negativas líquidas relacionadas a um impasse geotécnico na barragem de rejeitos dentro da cava, bem como atualizações do modelo de blocos e alterações nas classificações de recursos inferidos em consequência de um estudo atualizado de espaçamento de perfuração. Houve ainda um impacto negativo adicional de 3,0 milhões de onças devido às maiores expectativas de custos para futuras cavas, líquido dos benefícios de projeções de preços mais altos.
  • Recursos em Namosi no valor de 5,0 milhões de onças foram removidos dos recursos, enquanto a Newmont continua avaliando o projeto
  • Recursos em Yanacocha aumentaram em 4,3 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 4,5 milhões de onças reclassificadas das reservas da Yanacocha Sulfides, conforme a decisão da Newmont de adiar indefinidamente o projeto
  • Recursos em Ahafo South aumentaram 45%, para 7,4 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 1,7 milhão de onças adicionadas aos recursos, em grande parte no subsolo de Apensu

O grau dos Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados da Newmont diminuiu para 0,58 gramas por tonelada, em comparação com 0,59 gramas por tonelada no ano anterior. Os recursos minerais de ouro inferidos aumentaram para 0,9 gramas por tonelada, em comparação a 0,6 gramas por tonelada no ano anterior, sobretudo devidoàremoção de recursos inferidos de Namosi eàalienação de ativos.

_______________________________________

4

Os recursos totais apresentados incluem recursos medidos e indicados de 88,1 milhões de onças de ouro atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças de ouro atribuíveis. Consulte a declaração de advertência no fim deste comunicado.

5

Conversão líquida, incluindo onças reclassificadas de reservas para recursos.

6

Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana.

7

Inclui recursos medidos, indicados e inferidos. Consulte as tabelas detalhadas a seguir.

OUTROS METAIS

As reservas de cobre diminuíram ligeiramente para 12,5 milhões de toneladas, em comparação a 13,5 milhões de toneladas no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos. Os recursos de cobre medidos e indicados diminuíram para 13,1 milhões de toneladas, ante 14,1 milhões de toneladas. Os recursos de cobre inferidos diminuíram a 5,6 milhões de toneladas, ante 11,0 milhões de toneladas, impulsionados quase inteiramente pela remoção do projeto Namosi.

As reservas de prata diminuíram a 442 milhões de onças, em comparação a 530 milhões de onças no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e depleção em Peñasquito. Os recursos de prata medidos e indicados aumentaram para 508 milhões de onças, ante 469 milhões de onças no ano anterior, enquanto os recursos de prata inferidos aumentaram a 126 milhões de onças, ante 113 milhões de onças no ano anterior; ambos devidoàreclassificação dos projetos da Yanacocha Sulfides.

As reservas de chumbo diminuíram ligeiramente a 0,7 milhões de toneladas, ante 0,8 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de chumbo medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,5 milhões de toneladas. As reservas de zinco diminuíram a 1,5 milhões de toneladas, ante 1,7 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de zinco medidos e indicados aumentaram a 1,4 milhões de toneladas, ante 1,2 milhões de toneladas.

As reservas de molibdênio permaneceram inalteradas em 0,2 milhões de toneladas. Os recursos de molibdênio medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,1 milhão de toneladas.

PERSPECTIVAS DE EXPLORAÇÃO

A previsão é de que os gastos de exploração atribuíveisàNewmont para operações gerenciadas sejam cerca de US$ 205 milhões em 2026, com 80% do investimento total em exploração destinados a programas de expansão próximos às minas e áreas já exploradas, e os 20% restantes alocados ao avanço de projetos em áreas inexploradas.

Além disto, a participação da Newmont no investimento em exploração para suas operações não gerenciadas deverá ser cerca de US$ 35 milhões, totalizando uma previsão de despesas consolidadas com exploração de US$ 240 milhões para 2026.

A Newmont prevê investir a maior parte dos fundos de exploração em alvos potenciai em Merian, Cerro Negro e Ahafo South.

PREÇO ATUALIZADO DO OURO PARA RESERVAS E RECURSOS MINERAIS

Como parte da atualização anual de Reservas Minerais e Recursos Minerais, a Newmont avalia as projeções de preço dos metais utilizadas para calcular reservas e recursos de fim de ano.

Em linha com as condições de mercado, a Newmont aumentou sua projeção de preço do ouro para reservas em 18%, para US$ 2.000 por onça, ante US$ 1.700 por onça em 2024; o que representa menos de 60% do preço médio realizado do ouro em 2025. O preço do ouro atualizado para reservas pela Newmont é cerca de 23% inferioràmédia do preço do ouro dos últimos três anos, de US$ 2.586 por onça. Historicamente, nos últimos dez anos (2015-2024), a Newmont considerou um preço de reserva cerca de 13% abaixo da média dos últimos três anos. Conforme a abordagem histórica da Newmont, o preço do ouro para recursos minerais foi calibrado acima do preço para reservas, a fim de permitir a identificação das áreas ideais para expandir ainda mais a vida útil de seus ativos e direcionar trabalhos adicionais de perfuração e estudo em suas minas em operação. Para 2025, os recursos minerais estão baseados em um preço de US$ 2.300 por onça.

Os sólidos processos internos da Newmont e seu histórico comprovado de definição responsável e rigorosa de reservas e recursos continuarão apoiando o desenvolvimento de seu portfólio de classe mundial e sua carteira de projetos orgânicos.

SENSIBILIDADE DAS RESERVAS DE OURO

Um aumento de US$ 100 no preço do ouro resultaria em um aumento aproximado de 5% nas reservas de ouro, enquanto uma queda de US$ 100 no preço do ouro resultaria em uma queda aproximada de 2% nas reservas de ouro. Estas sensibilidades consideram um preço do petróleo de US$ 75 por barril (WTI), uma taxa de câmbio do dólar australiano de US$ 0,70 e uma taxa de câmbio do dólar canadense de US$ 0,75. Estas sensibilidades também consideram que todos os outros fatores permanecem constantes, incluindo todos os custos e projeções de capital, que também podem ter um impacto significativo nestas estimativas aproximadas.

PRINCIPAIS PROJEÇÕES SOBRE RESERVAS E RECURSOS8

Em 31 de dezembro de

2025

2024

Reservas de ouro ($/onça)

$ 2.000

$ 1.700

Recursos de ouro ($/onça)

$ 2.300

$ 2.000

Reservas de cobre ($/libra)

$ 3,75

$ 3,50

Recursos de cobre ($/libra)

$ 4,25

$ 4,00

Reservas de prata ($/onça)

$ 25,00

$ 20,00

Recursos de prata ($/onça)

$ 28,00

$ 23,00

Reservas de chumbo ($/libra)

$ 0,90

$ 0,90

Recursos de chumbo ($/libra)

$ 1,00

$ 1,00

Reservas de zinco ($/libra)

$ 1,20

$ 1,20

Recursos de zinco ($/libra)

$ 1,30

$ 1,30

Reservas de molibdênio ($/libra)

$ 13,00

$ 13,00

Recursos de molibdênio ($/libra)

$ 16,00

$ 16,00

Dólar australiano (A$:US$)

$ 0,70

$ 0,70

Dólar canadense (C$:US$)

$ 0,75

$ 0,75

West Texas Intermediate ($/barril)

$ 75,00

$ 75,00

Para mais detalhes sobre reservas e recursos minerais de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio relatados pela Newmont, consulte as tabelas no fim deste comunicado.

_____________________________________________________

8

Para 2025 e 2024, as reservas e os recursos da Newmont foram estimados ao utilizar as projeções de preço indicadas, exceto para determinados locais, conforme detalhado nas notas de rodapé das tabelas de reservas e recursos abaixo.

TABELAS DE RESERVAS E RECURSOS

As reservas comprovadas e prováveis ??estão baseadas em extensa perfuração, amostragem, modelagem de minas e testes metalúrgicos, a partir dos quais a Newmont determinou a viabilidade econômica. O ponto de referência para as reservas minerais é o ponto de entregaàplanta de processamento. As projeções de preços dos metais, ajustadas pela taxa de câmbio da Newmont, estão baseadas em fatores como previsões de mercado, consenso do setor e estimativas de gestão. A sensibilidade das reservas ao preço depende de diversos fatores, incluindo grau, recuperação metalúrgica, custo operacional, relação estéril/minério e tipo de minério. As taxas de recuperação metalúrgica variam conforme as propriedades metalúrgicas de cada depósito e o processo de produção utilizado. As tabelas de reservas abaixo indicam a taxa média estimada de recuperação metalúrgica 'in situ' para cada depósito, considerando os métodos de processamento pertinentes. O grau de corte, ou grau mínimo de mineralização considerado economicamente viável para processamento, varia entre os depósitos, dependendo das condições econômicas vigentes, da capacidade de mineração do depósito, dos subprodutos, da adequação do minério para extração de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco ou molibdênio e do tipo de instalações de moagem ou lixiviação disponíveis. As estimativas de reservas podem apresentar diferenças não materiais em comparação às de nossos parceiros de joint venture devido a diferenças na metodologia de classificação e arredondamento.

Os valores das reservas comprovadas e prováveis ??apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo. Não há garantia de que os níveis de recuperação indicados para ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio serão obtidos. As onças de ouro ou prata, ou toneladas de cobre, chumbo, zinco ou molibdênio incluídas nas reservas comprovadas e prováveis, são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. As estimativas de reservas podem precisar de revisão com base na produção real. Flutuações de mercado nos preços do ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem tornar antieconômica a exploração de certas reservas comprovadas e prováveis ??que contenham reservas de custo mais elevado, podendo resultar em uma redução das reservas.

Os valores de recursos medidos, indicados e inferidos apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo e excluem as reservas. Um "recurso mineral" é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico na crosta terrestre, em forma, grau, qualidade e quantidade tais que haja perspectivas razoáveis ??de extração econômica futura. A localização, quantidade, grau ou qualidade, continuidade e outras características geológicas de um recurso mineral são conhecidas, estimadas ou interpretadas a partir de evidências e conhecimentos geológicos específicos, incluindo amostragem. O ponto de referência para os recursos minerais é 'in situ'. Os recursos minerais são subdivididos, em ordem crescente de confiança geológica, em categorias inferidas, indicadas e medidas. As onças de ouro e prata ou toneladas de cobre, zinco, chumbo e molibdênio incluídas nos recursos medidos, indicados e inferidos são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. Os termos "recurso medido", "recurso indicado" e "recurso inferido" se referemàparte de um recurso mineral, cuja quantidade e grau ou qualidade são estimados com base em evidências geológicas e amostragem considerada abrangente, adequada ou limitada, respectivamente. Flutuações de mercado nos preços do ouro, prata, cobre, zinco, chumbo e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem alterar as estimativas futuras de recursos.

A Newmont publica suas reservas anualmente e fará os recálculos em 31 de dezembro de 2026, considerando os preços dos metais, eventuais alterações na produção futura e nos custos de capital, alienações e conversões em reservas, bem como quaisquer aquisições e adições durante 2026.

Consulte a declaração de advertência sobre reservas e recursos no fim deste comunicado.

Reservas de ouro(1)

31 de dezembro de 2025

31 de dezembro de 2024

Reservas comprovadas

Reservas prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Depósitos/distritos

Participação da

Newmont

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Mina a céu aberto de Lihir

100

%

147.900

2,55

12.100

147.900

2,55

12.100

76

%

125.900

2,86

11.600

Estoques de Lihir(4)

100

%

72.300

1,65

3.800

72.300

1,65

3.800

76

%

77.100

1,68

4.200

Total de Lihir, Papua Nova

Guiné(5)

100

%

220.200

2,26

16.000

220.200

2,26

16.000

76

%

203.000

2,41

15.800

Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6)(7)

50

%

194.500

0,82

5.100

194.500

0,82

5.100

68

%

194.500

0,82

5.100

Cadia, Austrália(8)

100

%

1.007.600

0,42

13.500

1.007.600

0,42

13.500

81

%

1.051.800

0,42

14.100

Tanami, Austrália

100

%

10.100

4,88

1.600

22.700

5,10

3.700

32.800

5,03

5.300

98

%

29.900

5,27

5.100

Mina a céu aberto de Boddington

100

%

265.300

0,62

5.300

216.300

0,58

4.100

481.700

0,60

9.300

85

%

495.700

0,62

9.900

Estoques de Boddington(4)

100

%

5.600

0,56

100

57.800

0,43

800

63.400

0,44

900

84

%

64.100

0,43

900

Total de Boddington, Austrália(9)

100

%

271.000

0,61

5.400

274.100

0,55

4.900

545.100

0,58

10.200

85

%

559.800

0,60

10.800

Mina a céu aberto de Ahafo South(10)

100

%

2.500

1,16

100

40.900

1,48

1.900

43.400

1,46

2.000

88

%

42.000

1,63

2.200

Subsolo de Ahafo South(11)

100

%

9.400

2,51

800

10.000

2,23

700

19.400

2,37

1.500

94

%

21.300

2,54

1.700

Estoques de Ahafo South(4)(12)

100

%

18.500

0,94

600

18.500

0,94

600

91

%

21.700

0,97

700

Total de Ahafo South, Gana

100

%

30.400

1,44

1.400

50.900

1,63

2.700

81.300

1,56

4.100

91

%

85.000

1,69

4.600

Ahafo North, Gana(13)

100

%

65.500

2,23

4.700

65.500

2,23

4.700

89

%

62.000

2,32

4.600

Total do complexo de Ahafo, Ghaa

100

%

30.400

1,44

1.400

116.500

1,97

7.400

146.900

1,86

8.800

90

%

147.000

1,96

9.200

Merian, Suriname

75

%

24.800

1,21

1.000

104.600

1,06

3.600

129.400

1,09

4.500

93

%

110.700

1,16

4.100

Cerro Negro, Argentina

100

%

2.200

11,20

800

6.800

10,38

2.300

9.000

10,58

3.000

94

%

9.300

10,82

3.200

Mina a céu aberto de Pueblo Viejo

40

%

35.800

2,22

2.600

51.300

1,95

3.200

87.100

2,06

5.800

81

%

81.700

2,13

5.600

Estoques de Pueblo Viejo(4)

40

%

36.900

2,04

2.400

36.900

2,04

2.400

81

%

38.800

2,07

2.600

Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(7)(14)

40

%

35.800

2,22

2.600

88.200

1,99

5.600

123.900

2,06

8.200

81

%

120.500

2,11

8.200

NuevaUnión, Chile(7)(15)

50

%

341.100

0,47

5.100

341.100

0,47

5.100

66

%

341.100

0,47

5.100

Norte Abierto, Chile(7)(16)

50

%

521.100

0,65

10.800

521.100

0,65

10.800

86

%

598.800

0,60

11.600

Yanacocha, Peru

100

%

18.800

0,81

500

18.800

0,81

500

71

%

126.400

1,31

5.300

Mina a céu aberto de Peñasquito

100

%

79.500

0,54

1.400

114.800

0,44

1.600

194.300

0,48

3.000

62

%

224.700

0,52

3.800

Estoques de Peñasquito(4)

100

%

4.900

0,44

100

21.800

0,21

100

26.700

0,25

200

45

%

32.000

0,26

300

Total de Peñasquito, México

100

%

84.400

0,53

1.400

136.600

0,40

1.800

221.000

0,45

3.200

61

%

256.600

0,49

4.100

Red Chris, Canadá(17)

70

%

2.600

0,32

178.900

0,63

3.600

181.500

0,62

3.600

69

%

186.400

0,62

3.700

Brucejack, Canadá

100

%

13.500

6,65

2.900

13.500

6,65

2.900

96

%

8.600

6,95

1.900

Mina a céu aberto de NGM(18)

38,5

%

131.100

1,02

4.300

131.100

1,02

4.300

75

%

124.200

1,16

4.600

Estoques de NGM(4)(19)

38,5

%

6.800

1,29

300

20.800

2,35

1.600

27.600

2,09

1.800

67

%

29.200

2,08

2.000

Subsolo de NGM(20)

38,5

%

4.200

11,67

1.600

37.900

7,93

9.700

42.100

8,30

11.200

84

%

43.700

8,06

11.300

Total de NGM, EUA(21)

38,5

%

10.900

5,24

1.800

189.800

2,54

15.500

200.700

2,69

17.400

80

%

197.100

2,82

17.900

Alienado(22)

Mina a céu aberto de CC&V

115.600

0,43

1.600

Plataformas de lixiviação de CC&V(23)

34.600

0,73

800

Total de CC&V, EUA

150.200

0,50

2.400

Musselwhite, Canadá

7.400

6,43

1.500

Subsolo de Porcupine

4.400

6,46

900

Minas a céu aberto de Porcupine

30.600

1,46

1.500

Total de Porcupine, Canadá

34.900

2,09

2.300

Éléonore, Canadá

10.100

5,05

1.600

Mina a céu aberto de Akyem

18.200

1,54

900

Estoques de Akyem(4)

700

0,72

Total de Akyem, Gana

19.000

1,51

900

Total de ouro

490.900

1,04

16.500

3.416.100

0,93

101.800

3.907.000

0,94

118.200

81

%

4.363.000

0,96

134.100

____________________________

(1)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de ouro nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço do ouro de US$ 2.000 e US$ 1.700 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.

(2)

As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.

(3)

Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(4)

Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local.

(5)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1 grama por tonelada.

(6)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.200 por onça.

(7)

Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

(8)

O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.

(9)

O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada.

(10)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,49 gramas por tonelada.

(11)

O teor de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1,80 gramas por tonelada.

(12)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,48 gramas por tonelada.

(13)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,60 gramas por tonelada.

(14)

A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.

(15)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Nueva Unión.

(16)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.700 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.

(17)

As reservas de ouro relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça.

(18)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,15 gramas por tonelada.

(19)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,44 gramas por tonelada.

(20)

O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 3,34 gramas por tonelada.

(21)

As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

(22)

Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa.

(23)

O material das plataformas de lixiviação é o material presente nas plataformas de lixiviação ao final do ano, do qual ainda resta ouro a ser recuperado. As reservas em processo são relatadas separadamente quando o volume excede 100.000 onças e representa mais de 5% do total das reservas relatadas no local.

 

Recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025(1)(2)

Recurso medido

Recurso indicado

Recursos medido e indicado

Recurso inferido

Depósitos/distritos

Participação da

Newmont

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Lihir, Papua Nova Guiné

100

%

37.500

1,99

2.400

37.500

1,99

2.400

239.800

2,4

18.300

75

%

Mina a céu aberto de Wafi-Golpu(4)

50

%

53.600

1,66

2.900

53.600

1,66

2.900

15.500

1,3

600

65

%

Subsolo de Wafi-Golpu(5)

50

%

140.800

0,45

2.000

140.800

0,45

2.000

91.900

0,6

1.900

68

%

Total de Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6)

50

%

194.500

0,78

4.900

194.500

0,78

4.900

107.300

0,7

2.600

67

%

Subsolo de Cadia

100

%

1.009.300

0,29

9.400

1.009.300

0,29

9.400

163.900

0,2

1.300

81

%

Estoques de Cadia

100

%

28.500

0,30

300

28.500

0,30

300

64

%

Total de Cadia, Austrália

100

%

28.500

0,30

300

1.009.300

0,29

9.400

1.037.800

0,29

9.700

163.900

0,2

1.300

81

%

Mina a céu aberto de Tanami

100

%

10.000

1,62

500

27.300

1,42

1.200

37.200

1,47

1.800

5.500

1,1

200

90

%

Subsolo de Tanami

100

%

2.600

3,35

300

6.800

3,77

800

9.400

3,65

1.100

17.600

4,4

2.500

96

%

Total de Tanami, Austrália

100

%

12.500

1,98

800

34.100

1,89

2.100

46.600

1,91

2.900

23.100

3,6

2.700

94

%

Boddington, Austrália

100

%

97.300

0,52

1.600

168.200

0,49

2.600

265.500

0,50

4.300

3.800

0,5

100

85

%

Mina a céu aberto de Ahafo South

100

%

1.000

1,13

5.000

0,72

100

6.100

0,79

200

3.200

1,1

100

87

%

Subsolo de Ahafo South

100

%

1.200

100

41.400

3,84

5.100

42.500

3,84

5.200

19.500

2,9

1.800

91

%

Total de Ahafo South, Gana

100

%

2.200

2,49

200

46.400

3,51

5.200

48.600

3,46

5.400

22.700

2,7

2.000

91

%

Ahafo North, Gana

100

%

6.600

1,44

300

36.300

1,74

2.000

42.900

1,69

2.300

18.100

1,6

900

90

%

Total do complexo de Ahafo, Gana

100

%

8.700

1,70

500

82.700

2,73

7.300

91.400

2,63

7.700

40.900

2,2

2.900

91

%

Merian, Suriname

75

%

5.200

0,96

200

49.600

1,05

1.700

54.800

1,05

1.800

79.700

0,8

2.100

90

%

Cerro Negro, Argentina

100

%

1.300

3,73

200

1.900

5,42

300

3.200

4,73

500

7.500

5,1

1.200

95

%

Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)

40

%

7.300

1,31

300

33.100

1,37

1.500

40.300

1,36

1.800

6.300

1,5

300

81

%

NuevaUnión, Chile(6)(8)

50

%

4.800

0,47

100

118.300

0,59

2.300

123.100

0,59

2.300

239.800

0,4

3.100

68

%

Norte Abierto, Chile(6)(9)

50

%

77.700

0,61

1.500

525.500

0,51

8.600

603.200

0,52

10.100

381.100

0,4

5.300

78

%

Conga, Peru(6)(10)

100

%

693.800

0,65

14.600

693.800

0,65

14.600

230.500

0,4

2.900

75

%

Mina a céu aberto de Yanacocha

100

%

12.800

0,41

200

99.100

0,70

2.300

111.900

0,67

2.400

360.300

0,5

6.200

58

%

Subsolo de Yanacocha

100

%

3.800

7,28

900

15.200

5,13

2.500

19.000

5,56

3.400

3.600

4,9

600

97

%

Total de Yanacocha, Peru(11)

100

%

16.600

1,98

1.100

114.300

1,29

4.700

130.900

1,38

5.800

363.900

0,6

6.700

71

%

Peñasquito, México

100

%

52.800

0,30

500

172.100

0,21

1.100

224.900

0,23

1.600

9.200

0,2

100

56

%

La Bikina, México(6)

50

%

19.900

0,37

200

19.900

0,37

200

1.600

0,2

50

%

Galore Creek, Canadá(6)(12)

50

%

212.800

0,29

2.000

385.600

0,22

2.700

598.400

0,25

4.700

118.900

0,2

700

75

%

Red Chris, Canadá(13)

70

%

334.800

0,34

3.700

334.800

0,34

3.700

62.000

0,3

700

55

%

Brucejack, Canadá

100

%

4.300

4,13

600

4.300

4,13

600

14.500

5,3

2.500

96

%

Mina a céu aberto de NGM

38,5

%

2.900

1,04

100

178.000

0,64

3.600

180.900

0,64

3.700

63.200

0,8

1.500

75

%

Subsolo de NGM

38,5

%

1.400

8,83

400

21.900

6,34

4.500

23.400

6,50

4.900

25.600

6,9

5.700

82

%

Total de NGM, Nevada(14)

38,5

%

4.300

3,61

500

199.900

1,26

8.100

204.300

1,31

8.600

88.900

2,5

7.300

80

%

Total de ouro

529.900

0,56

9.500

4.179.300

0,59

78.700

4.709.300

0,58

88.100

2.182.600

0,9

60.600

78

%

 

Recursos de ouro(1)(2) - 31 de dezembro de 2024

Recurso medido

Recurso indicado

Recursos medido e indicado

Recurso inferido

Depósitos/distritos

Participação da

Newmont

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Namosi, Fiji

73,24

%

105.500

0,22

700

105.500

0,22

700

1.346.900

0,1

4.300

72

%

Lihir, Papua Nova Guiné

100

%

44.600

1,97

2.800

44.600

1,97

2.800

227.400

2,4

17.600

75

%

Mina a céu aberto de Wafi-Golpu

50

%

53.600

1,66

2.900

53.600

1,66

2.900

15.500

1,3

600

65

%

Subsolo de Wafi-Golpu

50

%

140.800

0,45

2.000

140.800

0,45

2.000

91.900

0,6

1.900

68

%

Total de Wafi-Golpu, Papua Nova

Guiné(6)

50

%

194.500

0,78

4.900

194.500

0,78

4.900

107.300

0,7

2.600

67

%

Subsolo de Cadia

100

%

1.245.100

0,36

14.200

1.245.100

0,36

14.200

549.400

0,3

4.800

81

%

Mina a céu aberto de Cadia

100

%

30.800

0,30

300

30.800

0,30

300

11.000

0,7

200

65

%

Total de Cadia, Austrália

100

%

30.800

0,30

300

1.245.100

0,36

14.200

1.275.900

0,35

14.500

560.400

0,3

5.000

81

%

Mina a céu aberto de Tanami

100

%

9.700

1,65

500

26.500

1,45

1.200

36.200

1,50

1.700

5.300

1,1

200

90

%

Subsolo de Tanami

100

%

2.800

3,22

300

6.600

3,80

800

9.300

3,63

1.100

17.200

4,4

2.400

97

%

Total de Tanami, Australia

100

%

12.500

1,99

800

33.000

1,92

2.000

45.500

1,94

2.800

22.500

3,6

2.600

94

%

Boddington, Austrália

100

%

90.600

0,55

1.600

154.100

0,53

2.600

244.700

0,54

4.200

3.500

0,6

100

84

%

Mina a céu aberto de Ahafo South

100

%

3.900

1,13

100

6.500

0,83

200

10.400

0,95

300

3.500

1,2

100

85

%

Subsolo de Ahafo South

100

%

700

3,85

100

27.100

3,96

3.400

27.800

3,95

3.500

11.500

3,1

1.200

91

%

Total de Ahafo South, Gana

100

%

4.700

1,56

200

33.500

3,35

3.600

38.200

3,13

3.800

15.000

2,7

1.300

91

%

Ahafo North, Gana

100

%

6.900

1,41

300

28.300

1,78

1.600

35.200

1,71

1.900

13.700

1,6

700

90

%

Total do complexo de Ahafo, Gana

100

%

11.600

1,47

500

61.800

2,64

5.200

73.400

2,45

5.700

28.700

2,2

2.000

91

%

Merian, Suriname

75

%

5.800

1,03

200

58.600

1,08

2.000

64.500

1,08

2.200

70.000

0,9

2.000

90

%

Cerro Negro, Argentina

100

%

1.300

3,77

200

1.900

5,65

300

3.200

4,88

500

7.600

4,8

1.200

94

%

Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)

40

%

8.200

1,39

400

38.200

1,44

1.800

46.400

1,43

2.100

5.000

1,6

300

88

%

NuevaUnión, Chile(6)(8)

50

%

4.800

0,47

100

118.300

0,59

2.300

123.100

0,59

2.300

239.800

0,4

3.100

68

%

Norte Abierto, Chile(6)(9)

50

%

77.200

0,61

1.500

596.900

0,49

9.300

674.200

0,50

10.800

369.600

0,4

4.400

76

%

Conga, Peru(6)

100

%

693.800

0,65

14.600

693.800

0,65

14.600

230.500

0,4

2.900

75

%

Mina a céu aberto de Yanacocha

100

%

16.600

0,41

200

109.200

0,40

1.400

125.700

0,40

1.600

287.200

0,6

5.100

66

%

Subsolo de Yanacocha

100

%

500

4,07

100

6.200

4,70

900

6.700

4,65

1.000

3.400

5,0

500

97

%

Total de Yanacocha, Peru

100

%

17.100

0,52

300

115.400

0,63

2.300

132.500

0,62

2.600

290.700

0,6

5.600

72

%

Peñasquito, México

100

%

48.200

0,30

500

163.100

0,22

1.100

211.300

0,24

1.600

21.100

0,2

100

57

%

La Bikina, México(6)

50

%

19.900

0,37

200

19.900

0,37

200

1.600

0,2

50

%

Galore Creek, Canadá(6)(12)

50

%

212.800

0,29

2.000

385.600

0,22

2.700

598.400

0,25

4.700

118.900

0,2

700

75

%

Red Chris, Canadá

70

%

335.100

0,34

3.700

335.100

0,34

3.700

62.100

0,3

700

55

%

Brucejack, Canadá

100

%

4.300

4,68

600

4.300

4,68

600

16.600

5,8

3.100

96

%

Mina a céu aberto de NGM

38,5

%

3.700

1,24

100

158.500

0,74

3.800

162.200

0,76

4.000

56.700

0,9

1.600

72

%

Subsolo de NGM

38,5

%

200

23,55

200

21.500

6,34

4.400

21.800

6,52

4.600

25.100

6,4

5.200

87

%

Total de NGM, EUA(14)

38,5

%

3.900

2,51

300

180.000

1,41

8.200

183.900

1,44

8.500

81.800

2,6

6.700

82

%

Mantidosàvenda(15)

CC&V, EUA

100

%

20.300

0,53

300

26.500

0,48

400

46.700

0,50

800

71.400

0,4

900

51

%

Musselwhite, Canadá

100

%

1.500

4,21

200

2.300

4,10

300

3.800

4,15

500

1.900

5,0

300

96

%

Subsolo de Porcupine

100

%

1.000

7,70

300

1.100

7,59

300

1.900

7,8

500

92

%

Mina a céu aberto de Porcupine

100

%

75.600

1,51

3.700

75.600

1,51

3.700

65.900

1,4

2.900

92

%

Total de Porcupine, Canadá

100

%

76.600

1,59

3.900

76.600

1,59

3.900

67.900

1,5

3.400

92

%

Éléonore, Canadá

100

%

400

4,94

100

2.900

4,11

400

3.300

4,21

400

2.400

4,6

400

92

%

Coffee, Canadá(6)

100

%

900

2,14

100

49.300

1,26

2.000

50.200

1,28

2.100

6.700

1,0

200

81

%

Akyem, Gana

100

%

800

0,73

9.700

3,83

1.200

10.600

3,58

1.200

5.500

3,0

500

92

%

Total de ouro

548.800

0,53

9.300

4.717.000

0,59

90.100

5.265.900

0,59

99.400

3.967.800

0,6

70.600

78

%

____________________________

(1)

Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.

(2)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de ouro nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.300 e US$ 2.000 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. As quantidades em toneladas foram arredondadas para a centena de milhar mais próxima.

(3)

Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(4)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.400 por onça.

(5)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.300 por onça.

(6)

Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

(7)

A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos auríferos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.

(8)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.300 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión.

(9)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto.

(10)

Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.

(11)

Os recursos de ouro relacionados ao projeto Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.

(12)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources, parceira da joint venture Galore Creek.

(13)

Os recursos de ouro relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.

(14)

Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

(15)

Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa.

 

Reservas de cobre(1)

31 de dezembro de 2025

31 de dezembro de 2024

Reservas comprovadas

Reservas prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Depósitos/distritos

Participação da Newmont

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Recuperação metalúrgica(3)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5)

50

%

%

194.500

1,20

%

2.300

194.500

1,20

%

2.300

95

%

194.500

1,20

%

2.300

Cadia, Austrália(6)

100

%

%

1.007.600

0,29

%

2.900

1.007.600

0,29

%

2.900

87

%

1.051.800

0,29

%

3.100

Boddington, Austrália(7)

100

%

271.000

0,09

%

200

274.100

0,10

%

300

545.100

0,09

%

500

81

%

559.800

0,09

%

500

NuevaUnión, Chile(5)(8)

50

%

%

1.118.000

0,40

%

4.400

1.118.000

0,40

%

4.400

88

%

1.118.000

0,40

%

4.400

Norte Abierto, Chile(5)(9)

50

%

%

521.100

0,24

%

1.200

521.100

0,24

%

1.200

79

%

598.800

0,22

%

1.300

Yanacocha, Peru

100

%

%

%

%

%

111.100

0,63

%

700

Red Chris, Canadá(10)

70

%

2.600

0,41

%

178.900

0,52

%

900

181.500

0,52

%

900

84

%

186.400

0,52

%

1.000

NGM, EUA(11)

38,5

%

3.700

0,15

%

76.500

0,18

%

100

80.200

0,18

%

100

68

%

75.400

0,18

%

100

Total de cobre

277.300

0,09

%

200

3.370.700

0,36

%

12.300

3.648.000

0,34

%

12.500

87

%

3.895.800

0,35

%

13.500

____________________________

(1)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de cobre nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço de US$ 3,75 e US$ 3,50 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não ser recalculados devido ao arredondamento.

(2)

As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.

(3)

As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(4)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra.

(5)

Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

(6)

O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.

(7)

O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada.

(8)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión.

(9)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,50. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.

(10)

As reservas de cobre relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 3,00 por libra de cobre.

(11)

O grau de corte do cobre varia conforme os créditos de ouro e prata. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,25 por onça. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

 

Recursos de cobre(1)(2) - 31 de dezembro de 2025

Recurso medido

Recurso indicado

Recursos medido e indicado

Recurso inferido

Depósitos/distritos

Participação da

Newmont

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3)

(mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5)

50

%

%

140.800

0,73

%

1.000

140.800

0,73

%

1.000

91.900

0,7

%

600

95

%

Cadia, Austrália

100

%

28.500

0,13

%

1.009.300

0,25

%

2.600

1.037.800

0,25

%

2.600

163.900

0,2

%

300

87

%

Boddington, Austrália

100

%

97.300

0,12

%

100

168.200

0,11

%

200

265.500

0,11

%

300

3.800

0,1

%

82

%

NuevaUnión, Chile(4)(6)

50

%

164.300

0,19

%

300

349.900

0,34

%

1.200

514.100

0,30

%

1.500

602.200

0,4

%

2.300

89

%

Norte Abierto, Chile(4)(7)

50

%

58.000

0,23

%

100

479.900

0,20

%

900

537.900

0,20

%

1.100

373.300

0,2

%

800

86

%

Conga, Peru(4)(8)

100

%

%

693.800

0,26

%

1.800

693.800

0,26

%

1.800

230.500

0,2

%

400

84

%

Yanacocha, Peru(9)

100

%

3.700

0,29

%

114.100

0,61

%

700

117.800

0,60

%

700

134.900

0,4

%

500

83

%

Galore Creek, Canadá(4)(10)

50

%

212.800

0,44

%

900

385.600

0,47

%

1.800

598.400

0,46

%

2.800

118.900

0,3

%

300

93

%

Red Chris, Canadá(11)

70

%

%

334.800

0,34

%

1.100

334.800

0,34

%

1.100

62.000

0,4

%

200

81

%

NGM, EUA(12)

38,5

%

%

130.600

0,16

%

200

130.600

0,16

%

200

12.100

0,1

%

69

%

Total de cobre

564.600

0,27

%

1.500

3.806.800

0,30

%

11.600

4.371.500

0,30

%

13.100

1.793.400

0,3

%

5.600

88

%

 

Recursos de cobre em 31 de dezembro de 2024(1)(2)

Recursos medidos

Recursos indicados

Recursos medidos e indicados

Recursos inferiods

Depósitos/distritos

Participação da

Newmont

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3) (mil)

Tonelagem

(mil toneladas)

Grau

(% Cu)

Toneladas(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Mina a céu aberto de Namosi

73,24

%

%

105.500

0,61

%

600

105.500

0,61

%

600

1.346.900

0,3

%

4.300

84

%

Subsolo de Namosi

73,24

%

%

%

%

209.900

0,4

%

900

92

%

Total de Namosi, Fiji(4)

73,24

%

%

105.500

0,61

%

600

105.500

0,61

%

600

1.556.800

0,3

%

5.200

85

%

Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)

50

%

%

140.800

0,73

%

1.000

140.800

0,73

%

1.000

91.900

0,7

%

600

95

%

Cadia, Austrália

100

%

30.800

0,13

%

1.245.100

0,25

%

3.200

1.275.900

0,25

%

3.200

560.400

0,2

%

1.000

86

%

Boddington, Austrália

100

%

90.600

0,12

%

100

154.100

0,11

%

200

244.700

0,12

%

300

3.500

0,1

%

83

%

NuevaUnión, Chile(4)(6)

50

%

164.300

0,19

%

300

349.900

0,34

%

1.200

514.100

0,30

%

1.500

602.200

0,4

%

2.300

89

%

Norte Abierto, Chile(4)(7)

50

%

57.600

0,24

%

100

551.300

0,19

%

1.100

608.900

0,20

%

1.200

361.800

0,2

%

700

90

%

Conga, Peru(4)

100

%

%

693.800

0,26

%

1.800

693.800

0,26

%

1.800

230.500

0,2

%

400

84

%

Yanacocha, Peru

100

%

1.500

1,02

%

99.800

0,36

%

400

101.300

0,37

%

400

39.700

0,4

%

100

81

%

Galore Creek, Canadá(4)(10)

50

%

212.800

0,44

%

900

385.600

0,47

%

1.800

598.400

0,46

%

2.800

118.900

0,3

%

300

93

%

Red Chris, Canadá

70

%

%

335.100

0,34

%

1.100

335.100

0,34

%

1.100

62.100

0,4

%

200

81

%

NGM, EUA(12)

38,5

%

%

113.700

0,17

%

200

113.700

0,17

%

200

11.100

0,2

%

67

%

Total de cobre

557.600

0,28

%

1.600

4.174.600

0,30

%

12.600

4.732.200

0,30

%

14.100

3.638.800

0,3

%

11.000

87

%

____________________________

(1)

Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.

(2)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de cobre nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço de US$ 4,25 e US$ 4,00 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem usar preços diferentes. Os valores em toneladas foram arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(3)

As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(4)

Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

(5)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre relacionadosàmina a céu aberto em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre.

(6)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión.

(7)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,00 por libra. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto.

(8)

As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base em um preço do cobre de US$ 3,50 por libra.

(9)

Os recursos de cobre relacionados ao projeto da Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimadas a um preço de US$ 3,25 por libra de cobre.

(10)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources.

(11)

Os recursos de cobre relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre.

(12)

Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,50 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

 

Reservas de prata(1)

31 de dezembro de 2025

31 de dezembro de 2024

Reservas comprovadas

Reservas prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Reservas comprovadas e prováveis

Depósitos/distritos

Participação da Newmont

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Recuperação

metalúrgica(3)

Tonelagem(2)

(mil toneladas)

Grau

(g/tonelada)

Onças(3)

(mil)

Cadia, Austrália(4)

100

%

1.007.600

0,67

21.800

1.007.600

0,67

21.800

67

%

1.051.800

0,67

22.800

Cerro Negro, Argentina

100

%

2.200

84,41

5.900

6.800

66,20

14.400

9.000

70,62

20.300

74

%

9.300

71,58

21.400

Minas a céu aberto de Pueblo Viejo

40

%

35.800

12,01

13.800

51.300

11,58

19.100

87.100

11,76

32.900

53

%

81.700

11,86

31.200

Estoques de Pueblo Viejo(5)

40

%

36.900

13,59

16.100

36.900

13,59

16.100

53

%

38.800

14,22

17.700

Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)

40

%

35.800

12,01

13.800

88.200

12,42

35.200

123.900

12,30

49.000

53

%

120.500

12,62

48.900

NuevaUnión, Chile(7)(8)

50

%

1.118.000

1,31

47.200

1.118.000

1,31

47.200

66

%

1.118.000

1,31

47.200

Norte Abierto, Chile(7)(9)

50

%

521.100

1,61

27.000

521.100

1,61

27.000

76

%

598.800

1,52

29.300

Yanacocha, Peru

100

%

68.300

8,82

19.400

68.300

8,82

19.400

5

%

172.300

15,05

83.400

Minas a céu aberto de Peñasquito

100

%

79.500

34,50

88.200

114.800

31,09

114.700

194.300

32,49

202.900

83

%

224.700

31,09

224.600

Estoques de Peñasquito (5)

100

%

4.900

47,37

7.500

21.800

27,90

19.600

26.700

31,48

27.000

76

%

32.000

27,89

28.700

Total de Peñasquito, México

100

%

84.400

35,25

95.700

136.600

30,58

134.300

221.000

32,37

230.000

82

%

256.600

30,70

253.300

Brucejack, Canadá

100

%

13.500

29,39

12.800

13.500

29,39

12.800

83

%

8.600

34,36

9.500

Mina a céu aberto de NGM

38,5

%

66.200

6,54

13.900

66.200

6,54

13.900

38

%

54.600

7,78

13.700

Estoques de NGM(5)

38,5

%

2.700

7,89

700

2.700

7,89

700

38

%

3.200

7,87

800

Total de NGM, EUA(10)

38,5

%

2.700

7,89

700

66.200

6,54

13.900

68.900

6,59

14.600

38

%

57.900

7,78

14.500

Total de prata

125.000

28,88

116.000

3.026.200

3,35

326.000

3.151.200

4,36

442.000

71

%

3.393.800

4,86

530.200

____________________________

(1)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de prata nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço da prata de US$ 25 e US$ 20 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.

(2)

As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.

(3)

Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.

(4)

O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.

(5)

Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local.

(6)

A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada como um investimento pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço da prata de US$ 21 por onça. Os dados sobre as reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.

(7)

Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.

(8)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 18 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión.

(9)

O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 25 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.

(10)

O grau de corte da prata varia conforme os créditos de ouro e cobre. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 21 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

Recursos de prata(1)(2) - 31 de dezembro de 2025

Recurso medido

Recurso indicado

Recursos medido e Indicado

Recurso inferido