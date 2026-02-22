Newmont relata reservas minerais de 118,2 milhões de onças de ouro e 12,5 milhões de toneladas de cobre em 2025

Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NGT, PNGX: NEM) (Newmont ou a Empresa) relatou reservas minerais de ouro ("reservas") de 118,2 milhões de onças atribuíveis no fim de 2025, em comparação a 134,1 milhões de onças atribuíveis no fim de 2024, impulsionadas sobretudo pela alienação de ativos em 2025. O portfólio da Newmont inclui reservas significativas de outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre e 442 milhões de onças atribuíveis de reservas de prata.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219401019/pt/

Percentage of Gold Reserves by Jurisdiction

"Em 2025, a Newmont manteve sua posição como detentora da maior base de reservas de ouro do setor, declarando 118 milhões de onças de reservas, o que representa décadas de vida útil de produção com um potencial de crescimento significativo", disse Natascha Viljoen, Presidente e Diretora Executiva da Newmont. "Através da aplicação rigorosa e disciplinada de técnicas avançadas em nosso programa de exploração de ponta, continuamos com foco em estender a vida útil das minas, descobrir novas oportunidades e agregar valor em nosso portfólio de operações e projetos de classe mundial."

Destaques das reservas e recursos de 2025

A maior base de reservas do setor de ouro, com 118,2 milhões de onças atribuíveis 1

Mudanças desde 2024 são impulsionadas principalmente por alienações (8,6 milhões de onças), seguidos pela depleção da mineração, reclassificação das reservas do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e projeções de aumento de custos, compensadas por uma projeção de preço do ouro mais alta, conversão de recursos e outras revisões positivas em Brucejack, Tanami, Lihir, Ahafo North e Ahafo South

Reservas de ouro são determinadas com base em um preço do ouro de US$ 2.000 por onça após a revisão anual de preços, mais de 20% abaixo da média dos últimos três anos e bem abaixo do preçoàvista atual

A Newmont se beneficia de uma base de ativos operacionais de primeira linha, com reservas de ouro com vida útil de dez anos ou mais em Lihir, Cadia, Tanami, Boddington, Ahafo North, Merian, Cerro Negro, Brucejack, Nevada Gold Mines (NGM) e Pueblo Viejo, ainda mais aperfeiçoada por um portfólio mais amplo e uma carteira de projetos orgânicos

Recursos minerais de ouro medidos e indicados 2 de 88,1 milhões de onças atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças atribuíveis, determinados com base em um preço do ouro de US$ 2.300 por onça

de 88,1 milhões de onças atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças atribuíveis, determinados com base em um preço do ouro de US$ 2.300 por onça Exposição significativa a outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre, 13,1 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre medidos e indicados e 5,6 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre inferidos, junto com 442 milhões de onças de reservas de prata, 508 milhões de onças de recursos de prata medidos e indicados, e 126 milhões de onças de recursos de prata inferidos

Exposição adicional a outros metais, incluindo chumbo, zinco e molibdênio.

_______________________________________________ 1 Em comparação às reservas de 2024 divulgadas pelas empresas de mineração de ouro em 2025 2 Exclusivo de Reservas Minerais

Porcentagem das reservas de ouro por jurisdição

A base de reservas da Newmont é um diferencial essencial, com uma vida útil operacional de mais de dez anos em oito locais administrados e duas joint ventures não administradas, ancoradas em jurisdições de mineração favoráveis, junto com um significativo potencial de crescimento decorrente de uma sólida carteira de projetos orgânicos.

RESERVAS DE OURO COMPROVADAS E PROVÁVEIS

Para 2025, a Newmont relatou 118,2 milhões de onças de reservas atribuíveis de ouro, em comparação ao total de 134,1 milhões de onças atribuíveis no ano anterior. A alienação de ativos representou 8,6 milhões de onças desta redução3, seguido por uma depleção de 7,2 milhões de onças devidoàmineração, revisões negativas líquidas de 5,6 milhões de onças (sobretudo devidoàreclassificação da Yanacocha Sulfides como recurso) e impactos da escalada de custos de 3,1 milhões de onças, compensados ??por aumentos de 6,6 milhões de onças provenientes de revisões relacionadas a preços, bem como pela adição de 2,0 milhões de onças decorrentes da conversão de recursos e outras adições, principalmente em Brucejack (+0,7 milhão de onças) e Lihir (+0,5 milhão de onças).

_____________________________________________ 3 Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana.

Ativos gerenciados

Reservas em Brucejack aumentaram em 1,0 milhão de onças, totalizando 2,9 milhões de onças, sobretudo devidoàconversão de recursos de 0,7 milhão de onças, revisões líquidas positivas de 0,3 milhão de onças após resultados favoráveis ??de perfuração e um impacto favorável no preço de 0,2 milhão de onças, líquido das projeções de aumento de custos, compensando a depleção de 0,2 milhão de onças

aumentaram em 1,0 milhão de onças, totalizando 2,9 milhões de onças, sobretudo devidoàconversão de recursos de 0,7 milhão de onças, revisões líquidas positivas de 0,3 milhão de onças após resultados favoráveis ??de perfuração e um impacto favorável no preço de 0,2 milhão de onças, líquido das projeções de aumento de custos, compensando a depleção de 0,2 milhão de onças Reservas em Merian aumentaram em 0,4 milhões de onças, totalizando 4,5 milhões de onças, sobretudo devido a revisões favoráveis ??relacionadas aos preços, no valor de 0,8 milhões de onças, que mais do que compensaram as revisões líquidas negativas de 0,2 milhões de onças e a depleção de 0,2 milhões de onças

aumentaram em 0,4 milhões de onças, totalizando 4,5 milhões de onças, sobretudo devido a revisões favoráveis ??relacionadas aos preços, no valor de 0,8 milhões de onças, que mais do que compensaram as revisões líquidas negativas de 0,2 milhões de onças e a depleção de 0,2 milhões de onças Reservas em Lihir aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 16,0 milhões de onças, sobretudo devido ao impacto favorável dos preços em 0,8 milhões de onças eàconversão de recursos através da perfuração de preenchimento em 0,5 milhões de onças, parcialmente compensada por revisões negativas líquidas de 0,3 milhões de onças, que compensaram a depleção de 0,8 milhões de onças

aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 16,0 milhões de onças, sobretudo devido ao impacto favorável dos preços em 0,8 milhões de onças eàconversão de recursos através da perfuração de preenchimento em 0,5 milhões de onças, parcialmente compensada por revisões negativas líquidas de 0,3 milhões de onças, que compensaram a depleção de 0,8 milhões de onças Reservas em Tanami aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 5,3 milhões de onças, sobretudo devido a impactos favoráveis ??nos preços, líquidos da escalada de custos de 0,3 milhões de onças, adições provenientes de revisões líquidas positivas de 0,2 milhões de onças e conversão de recursos da perfuração de preenchimento de 0,1 milhão de onças, compensando amplamente a depleção de 0,4 milhões de onças

aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 5,3 milhões de onças, sobretudo devido a impactos favoráveis ??nos preços, líquidos da escalada de custos de 0,3 milhões de onças, adições provenientes de revisões líquidas positivas de 0,2 milhões de onças e conversão de recursos da perfuração de preenchimento de 0,1 milhão de onças, compensando amplamente a depleção de 0,4 milhões de onças Reservas em Ahafo North aumentaram em 0,1 milhão de onças, totalizando 4,7 milhões de onças, sobretudo devido a adições provenientes de recursos obtidos através de projetos de minas atualizados, no valor de 0,2 milhão de onças, parcialmente compensadas pela depleção de 0,1 milhão de onças

aumentaram em 0,1 milhão de onças, totalizando 4,7 milhões de onças, sobretudo devido a adições provenientes de recursos obtidos através de projetos de minas atualizados, no valor de 0,2 milhão de onças, parcialmente compensadas pela depleção de 0,1 milhão de onças Reservas em Red Chris diminuíram em 0,1 milhão de onças, para 3,6 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,1 milhão de onças

diminuíram em 0,1 milhão de onças, para 3,6 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,1 milhão de onças Reservas em Cerro Negro diminuíram 0,2 milhões de onças, para 3,0 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,2 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por 0,1 milhões de onças de conversões de recursos com perfuração de preenchimento

diminuíram 0,2 milhões de onças, para 3,0 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,2 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por 0,1 milhões de onças de conversões de recursos com perfuração de preenchimento Reservas em Ahafo South diminuíram 0,5 milhão de onças, para 4,1 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhão de onças, parcialmente compensada pela adição de 0,2 milhão de onças na mina a céu aberto de Apensu South e por impactos positivos de preço de 0,1 milhão de onças

diminuíram 0,5 milhão de onças, para 4,1 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhão de onças, parcialmente compensada pela adição de 0,2 milhão de onças na mina a céu aberto de Apensu South e por impactos positivos de preço de 0,1 milhão de onças Reservas em Boddington diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 10,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,6 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por revisões favoráveis ??relacionadas a preços de 0,1 milhões de onças, líquidas das projeções de aumento de custos

diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 10,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,6 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por revisões favoráveis ??relacionadas a preços de 0,1 milhões de onças, líquidas das projeções de aumento de custos Reservas em Cadia diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 13,5 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,5 milhões de onças

diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 13,5 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,5 milhões de onças Reservas em Peñasquito diminuíram 0,9 milhões de onças, para 3,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhões de onças, junto com revisões líquidas negativas de uma atualização do modelo de blocos de 0,2 milhões de onças, parcialmente compensadas por um impacto favorável de 0,1 milhões de onças nos preços

diminuíram 0,9 milhões de onças, para 3,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhões de onças, junto com revisões líquidas negativas de uma atualização do modelo de blocos de 0,2 milhões de onças, parcialmente compensadas por um impacto favorável de 0,1 milhões de onças nos preços Reservas em Yanacocha diminuíram de 4,8 milhões de onças para 0,5 milhão de onças, sobretudo devidoàreclassificação de 4,5 milhões de onças de reservas relacionadas ao projeto da Yanacocha Sulfides para recursos, permitindo que a Newmont priorize outras oportunidades no local e continue avançando com atividades de fechamento em áreas não operacionais

Ativos não gerenciados

A participação de 38,5% da Newmont em Nevada Gold Mines representou 17,4 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, em comparação a 17,9 milhões de onças no fim de 2024

representou 17,4 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, em comparação a 17,9 milhões de onças no fim de 2024 A participação de 40% da Newmont em Pueblo Viejo representou 8,2 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, sem alterações em relação a 2024

As reservas de ouro da Newmont permaneceram inalteradas em 0,94 gramas por tonelada em relação ao ano anterior, quando ajustadas pelos ativos alienados.

RECURSOS DE OURO45

No fim de 2025, a Newmont relatou Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados de 88,1 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 11% em relação ao total do ano anterior, de 99,4 milhões de onças atribuíveis. Os Recursos Minerais de Ouro Inferidos totalizaram 60,6 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 14% em relação ao total do ano anterior, de 70,6 milhões de onças atribuíveis. O principal fator para redução dos recursos foi a remoção de 14,6 milhões de onças de ativos alienados em 20256, junto com revisões negativas líquidas, conversões líquidas de recursos em reservas e projeções de custos atualizadas; parcialmente compensadas por aumentos de recursos decorrentes de revisões relacionadas às projeções de preços, bem como por adições.

Alterações notáveis7

Recursos em Cadia diminuíram em 8,5 milhões de onças (44%) para 11,0 milhões de onças, sobretudo devido a 5,7 milhões de onças de revisões negativas líquidas relacionadas a um impasse geotécnico na barragem de rejeitos dentro da cava, bem como atualizações do modelo de blocos e alterações nas classificações de recursos inferidos em consequência de um estudo atualizado de espaçamento de perfuração. Houve ainda um impacto negativo adicional de 3,0 milhões de onças devido às maiores expectativas de custos para futuras cavas, líquido dos benefícios de projeções de preços mais altos.

diminuíram em 8,5 milhões de onças (44%) para 11,0 milhões de onças, sobretudo devido a 5,7 milhões de onças de revisões negativas líquidas relacionadas a um impasse geotécnico na barragem de rejeitos dentro da cava, bem como atualizações do modelo de blocos e alterações nas classificações de recursos inferidos em consequência de um estudo atualizado de espaçamento de perfuração. Houve ainda um impacto negativo adicional de 3,0 milhões de onças devido às maiores expectativas de custos para futuras cavas, líquido dos benefícios de projeções de preços mais altos. Recursos em Namosi no valor de 5,0 milhões de onças foram removidos dos recursos, enquanto a Newmont continua avaliando o projeto

no valor de 5,0 milhões de onças foram removidos dos recursos, enquanto a Newmont continua avaliando o projeto Recursos em Yanacocha aumentaram em 4,3 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 4,5 milhões de onças reclassificadas das reservas da Yanacocha Sulfides, conforme a decisão da Newmont de adiar indefinidamente o projeto

aumentaram em 4,3 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 4,5 milhões de onças reclassificadas das reservas da Yanacocha Sulfides, conforme a decisão da Newmont de adiar indefinidamente o projeto Recursos em Ahafo South aumentaram 45%, para 7,4 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 1,7 milhão de onças adicionadas aos recursos, em grande parte no subsolo de Apensu

O grau dos Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados da Newmont diminuiu para 0,58 gramas por tonelada, em comparação com 0,59 gramas por tonelada no ano anterior. Os recursos minerais de ouro inferidos aumentaram para 0,9 gramas por tonelada, em comparação a 0,6 gramas por tonelada no ano anterior, sobretudo devidoàremoção de recursos inferidos de Namosi eàalienação de ativos.

_______________________________________ 4 Os recursos totais apresentados incluem recursos medidos e indicados de 88,1 milhões de onças de ouro atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças de ouro atribuíveis. Consulte a declaração de advertência no fim deste comunicado. 5 Conversão líquida, incluindo onças reclassificadas de reservas para recursos. 6 Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana. 7 Inclui recursos medidos, indicados e inferidos. Consulte as tabelas detalhadas a seguir.

OUTROS METAIS

As reservas de cobre diminuíram ligeiramente para 12,5 milhões de toneladas, em comparação a 13,5 milhões de toneladas no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos. Os recursos de cobre medidos e indicados diminuíram para 13,1 milhões de toneladas, ante 14,1 milhões de toneladas. Os recursos de cobre inferidos diminuíram a 5,6 milhões de toneladas, ante 11,0 milhões de toneladas, impulsionados quase inteiramente pela remoção do projeto Namosi.

As reservas de prata diminuíram a 442 milhões de onças, em comparação a 530 milhões de onças no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e depleção em Peñasquito. Os recursos de prata medidos e indicados aumentaram para 508 milhões de onças, ante 469 milhões de onças no ano anterior, enquanto os recursos de prata inferidos aumentaram a 126 milhões de onças, ante 113 milhões de onças no ano anterior; ambos devidoàreclassificação dos projetos da Yanacocha Sulfides.

As reservas de chumbo diminuíram ligeiramente a 0,7 milhões de toneladas, ante 0,8 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de chumbo medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,5 milhões de toneladas. As reservas de zinco diminuíram a 1,5 milhões de toneladas, ante 1,7 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de zinco medidos e indicados aumentaram a 1,4 milhões de toneladas, ante 1,2 milhões de toneladas.

As reservas de molibdênio permaneceram inalteradas em 0,2 milhões de toneladas. Os recursos de molibdênio medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,1 milhão de toneladas.

PERSPECTIVAS DE EXPLORAÇÃO

A previsão é de que os gastos de exploração atribuíveisàNewmont para operações gerenciadas sejam cerca de US$ 205 milhões em 2026, com 80% do investimento total em exploração destinados a programas de expansão próximos às minas e áreas já exploradas, e os 20% restantes alocados ao avanço de projetos em áreas inexploradas.

Além disto, a participação da Newmont no investimento em exploração para suas operações não gerenciadas deverá ser cerca de US$ 35 milhões, totalizando uma previsão de despesas consolidadas com exploração de US$ 240 milhões para 2026.

A Newmont prevê investir a maior parte dos fundos de exploração em alvos potenciai em Merian, Cerro Negro e Ahafo South.

PREÇO ATUALIZADO DO OURO PARA RESERVAS E RECURSOS MINERAIS

Como parte da atualização anual de Reservas Minerais e Recursos Minerais, a Newmont avalia as projeções de preço dos metais utilizadas para calcular reservas e recursos de fim de ano.

Em linha com as condições de mercado, a Newmont aumentou sua projeção de preço do ouro para reservas em 18%, para US$ 2.000 por onça, ante US$ 1.700 por onça em 2024; o que representa menos de 60% do preço médio realizado do ouro em 2025. O preço do ouro atualizado para reservas pela Newmont é cerca de 23% inferioràmédia do preço do ouro dos últimos três anos, de US$ 2.586 por onça. Historicamente, nos últimos dez anos (2015-2024), a Newmont considerou um preço de reserva cerca de 13% abaixo da média dos últimos três anos. Conforme a abordagem histórica da Newmont, o preço do ouro para recursos minerais foi calibrado acima do preço para reservas, a fim de permitir a identificação das áreas ideais para expandir ainda mais a vida útil de seus ativos e direcionar trabalhos adicionais de perfuração e estudo em suas minas em operação. Para 2025, os recursos minerais estão baseados em um preço de US$ 2.300 por onça.

Os sólidos processos internos da Newmont e seu histórico comprovado de definição responsável e rigorosa de reservas e recursos continuarão apoiando o desenvolvimento de seu portfólio de classe mundial e sua carteira de projetos orgânicos.

SENSIBILIDADE DAS RESERVAS DE OURO

Um aumento de US$ 100 no preço do ouro resultaria em um aumento aproximado de 5% nas reservas de ouro, enquanto uma queda de US$ 100 no preço do ouro resultaria em uma queda aproximada de 2% nas reservas de ouro. Estas sensibilidades consideram um preço do petróleo de US$ 75 por barril (WTI), uma taxa de câmbio do dólar australiano de US$ 0,70 e uma taxa de câmbio do dólar canadense de US$ 0,75. Estas sensibilidades também consideram que todos os outros fatores permanecem constantes, incluindo todos os custos e projeções de capital, que também podem ter um impacto significativo nestas estimativas aproximadas.

PRINCIPAIS PROJEÇÕES SOBRE RESERVAS E RECURSOS8 Em 31 de dezembro de 2025 2024 Reservas de ouro ($/onça) $ 2.000 $ 1.700 Recursos de ouro ($/onça) $ 2.300 $ 2.000 Reservas de cobre ($/libra) $ 3,75 $ 3,50 Recursos de cobre ($/libra) $ 4,25 $ 4,00 Reservas de prata ($/onça) $ 25,00 $ 20,00 Recursos de prata ($/onça) $ 28,00 $ 23,00 Reservas de chumbo ($/libra) $ 0,90 $ 0,90 Recursos de chumbo ($/libra) $ 1,00 $ 1,00 Reservas de zinco ($/libra) $ 1,20 $ 1,20 Recursos de zinco ($/libra) $ 1,30 $ 1,30 Reservas de molibdênio ($/libra) $ 13,00 $ 13,00 Recursos de molibdênio ($/libra) $ 16,00 $ 16,00 Dólar australiano (A$:US$) $ 0,70 $ 0,70 Dólar canadense (C$:US$) $ 0,75 $ 0,75 West Texas Intermediate ($/barril) $ 75,00 $ 75,00

Para mais detalhes sobre reservas e recursos minerais de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio relatados pela Newmont, consulte as tabelas no fim deste comunicado.

_____________________________________________________ 8 Para 2025 e 2024, as reservas e os recursos da Newmont foram estimados ao utilizar as projeções de preço indicadas, exceto para determinados locais, conforme detalhado nas notas de rodapé das tabelas de reservas e recursos abaixo.

TABELAS DE RESERVAS E RECURSOS

As reservas comprovadas e prováveis ??estão baseadas em extensa perfuração, amostragem, modelagem de minas e testes metalúrgicos, a partir dos quais a Newmont determinou a viabilidade econômica. O ponto de referência para as reservas minerais é o ponto de entregaàplanta de processamento. As projeções de preços dos metais, ajustadas pela taxa de câmbio da Newmont, estão baseadas em fatores como previsões de mercado, consenso do setor e estimativas de gestão. A sensibilidade das reservas ao preço depende de diversos fatores, incluindo grau, recuperação metalúrgica, custo operacional, relação estéril/minério e tipo de minério. As taxas de recuperação metalúrgica variam conforme as propriedades metalúrgicas de cada depósito e o processo de produção utilizado. As tabelas de reservas abaixo indicam a taxa média estimada de recuperação metalúrgica 'in situ' para cada depósito, considerando os métodos de processamento pertinentes. O grau de corte, ou grau mínimo de mineralização considerado economicamente viável para processamento, varia entre os depósitos, dependendo das condições econômicas vigentes, da capacidade de mineração do depósito, dos subprodutos, da adequação do minério para extração de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco ou molibdênio e do tipo de instalações de moagem ou lixiviação disponíveis. As estimativas de reservas podem apresentar diferenças não materiais em comparação às de nossos parceiros de joint venture devido a diferenças na metodologia de classificação e arredondamento.

Os valores das reservas comprovadas e prováveis ??apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo. Não há garantia de que os níveis de recuperação indicados para ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio serão obtidos. As onças de ouro ou prata, ou toneladas de cobre, chumbo, zinco ou molibdênio incluídas nas reservas comprovadas e prováveis, são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. As estimativas de reservas podem precisar de revisão com base na produção real. Flutuações de mercado nos preços do ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem tornar antieconômica a exploração de certas reservas comprovadas e prováveis ??que contenham reservas de custo mais elevado, podendo resultar em uma redução das reservas.

Os valores de recursos medidos, indicados e inferidos apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo e excluem as reservas. Um "recurso mineral" é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico na crosta terrestre, em forma, grau, qualidade e quantidade tais que haja perspectivas razoáveis ??de extração econômica futura. A localização, quantidade, grau ou qualidade, continuidade e outras características geológicas de um recurso mineral são conhecidas, estimadas ou interpretadas a partir de evidências e conhecimentos geológicos específicos, incluindo amostragem. O ponto de referência para os recursos minerais é 'in situ'. Os recursos minerais são subdivididos, em ordem crescente de confiança geológica, em categorias inferidas, indicadas e medidas. As onças de ouro e prata ou toneladas de cobre, zinco, chumbo e molibdênio incluídas nos recursos medidos, indicados e inferidos são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. Os termos "recurso medido", "recurso indicado" e "recurso inferido" se referemàparte de um recurso mineral, cuja quantidade e grau ou qualidade são estimados com base em evidências geológicas e amostragem considerada abrangente, adequada ou limitada, respectivamente. Flutuações de mercado nos preços do ouro, prata, cobre, zinco, chumbo e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem alterar as estimativas futuras de recursos.

A Newmont publica suas reservas anualmente e fará os recálculos em 31 de dezembro de 2026, considerando os preços dos metais, eventuais alterações na produção futura e nos custos de capital, alienações e conversões em reservas, bem como quaisquer aquisições e adições durante 2026.

Consulte a declaração de advertência sobre reservas e recursos no fim deste comunicado.

Reservas de ouro(1) 31 de dezembro de 2025 31 de dezembro de 2024 Reservas comprovadas Reservas prováveis Reservas comprovadas e prováveis Reservas comprovadas e prováveis Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Mina a céu aberto de Lihir 100 % — — — 147.900 2,55 12.100 147.900 2,55 12.100 76 % 125.900 2,86 11.600 Estoques de Lihir(4) 100 % — — — 72.300 1,65 3.800 72.300 1,65 3.800 76 % 77.100 1,68 4.200 Total de Lihir, Papua Nova Guiné(5) 100 % — — — 220.200 2,26 16.000 220.200 2,26 16.000 76 % 203.000 2,41 15.800 Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6)(7) 50 % — — — 194.500 0,82 5.100 194.500 0,82 5.100 68 % 194.500 0,82 5.100 Cadia, Austrália(8) 100 % — — — 1.007.600 0,42 13.500 1.007.600 0,42 13.500 81 % 1.051.800 0,42 14.100 Tanami, Austrália 100 % 10.100 4,88 1.600 22.700 5,10 3.700 32.800 5,03 5.300 98 % 29.900 5,27 5.100 Mina a céu aberto de Boddington 100 % 265.300 0,62 5.300 216.300 0,58 4.100 481.700 0,60 9.300 85 % 495.700 0,62 9.900 Estoques de Boddington(4) 100 % 5.600 0,56 100 57.800 0,43 800 63.400 0,44 900 84 % 64.100 0,43 900 Total de Boddington, Austrália(9) 100 % 271.000 0,61 5.400 274.100 0,55 4.900 545.100 0,58 10.200 85 % 559.800 0,60 10.800 Mina a céu aberto de Ahafo South(10) 100 % 2.500 1,16 100 40.900 1,48 1.900 43.400 1,46 2.000 88 % 42.000 1,63 2.200 Subsolo de Ahafo South(11) 100 % 9.400 2,51 800 10.000 2,23 700 19.400 2,37 1.500 94 % 21.300 2,54 1.700 Estoques de Ahafo South(4)(12) 100 % 18.500 0,94 600 — — — 18.500 0,94 600 91 % 21.700 0,97 700 Total de Ahafo South, Gana 100 % 30.400 1,44 1.400 50.900 1,63 2.700 81.300 1,56 4.100 91 % 85.000 1,69 4.600 Ahafo North, Gana(13) 100 % — — — 65.500 2,23 4.700 65.500 2,23 4.700 89 % 62.000 2,32 4.600 Total do complexo de Ahafo, Ghaa 100 % 30.400 1,44 1.400 116.500 1,97 7.400 146.900 1,86 8.800 90 % 147.000 1,96 9.200 Merian, Suriname 75 % 24.800 1,21 1.000 104.600 1,06 3.600 129.400 1,09 4.500 93 % 110.700 1,16 4.100 Cerro Negro, Argentina 100 % 2.200 11,20 800 6.800 10,38 2.300 9.000 10,58 3.000 94 % 9.300 10,82 3.200 Mina a céu aberto de Pueblo Viejo 40 % 35.800 2,22 2.600 51.300 1,95 3.200 87.100 2,06 5.800 81 % 81.700 2,13 5.600 Estoques de Pueblo Viejo(4) 40 % — — — 36.900 2,04 2.400 36.900 2,04 2.400 81 % 38.800 2,07 2.600 Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(7)(14) 40 % 35.800 2,22 2.600 88.200 1,99 5.600 123.900 2,06 8.200 81 % 120.500 2,11 8.200 NuevaUnión, Chile(7)(15) 50 % — — — 341.100 0,47 5.100 341.100 0,47 5.100 66 % 341.100 0,47 5.100 Norte Abierto, Chile(7)(16) 50 % — — — 521.100 0,65 10.800 521.100 0,65 10.800 86 % 598.800 0,60 11.600 Yanacocha, Peru 100 % 18.800 0,81 500 — — — 18.800 0,81 500 71 % 126.400 1,31 5.300 Mina a céu aberto de Peñasquito 100 % 79.500 0,54 1.400 114.800 0,44 1.600 194.300 0,48 3.000 62 % 224.700 0,52 3.800 Estoques de Peñasquito(4) 100 % 4.900 0,44 100 21.800 0,21 100 26.700 0,25 200 45 % 32.000 0,26 300 Total de Peñasquito, México 100 % 84.400 0,53 1.400 136.600 0,40 1.800 221.000 0,45 3.200 61 % 256.600 0,49 4.100 Red Chris, Canadá(17) 70 % 2.600 0,32 — 178.900 0,63 3.600 181.500 0,62 3.600 69 % 186.400 0,62 3.700 Brucejack, Canadá 100 % — — — 13.500 6,65 2.900 13.500 6,65 2.900 96 % 8.600 6,95 1.900 Mina a céu aberto de NGM(18) 38,5 % — — — 131.100 1,02 4.300 131.100 1,02 4.300 75 % 124.200 1,16 4.600 Estoques de NGM(4)(19) 38,5 % 6.800 1,29 300 20.800 2,35 1.600 27.600 2,09 1.800 67 % 29.200 2,08 2.000 Subsolo de NGM(20) 38,5 % 4.200 11,67 1.600 37.900 7,93 9.700 42.100 8,30 11.200 84 % 43.700 8,06 11.300 Total de NGM, EUA(21) 38,5 % 10.900 5,24 1.800 189.800 2,54 15.500 200.700 2,69 17.400 80 % 197.100 2,82 17.900 Alienado(22) Mina a céu aberto de CC&V 115.600 0,43 1.600 Plataformas de lixiviação de CC&V(23) 34.600 0,73 800 Total de CC&V, EUA 150.200 0,50 2.400 Musselwhite, Canadá 7.400 6,43 1.500 Subsolo de Porcupine 4.400 6,46 900 Minas a céu aberto de Porcupine 30.600 1,46 1.500 Total de Porcupine, Canadá 34.900 2,09 2.300 Éléonore, Canadá 10.100 5,05 1.600 Mina a céu aberto de Akyem 18.200 1,54 900 Estoques de Akyem(4) 700 0,72 — Total de Akyem, Gana 19.000 1,51 900 Total de ouro 490.900 1,04 16.500 3.416.100 0,93 101.800 3.907.000 0,94 118.200 81 % 4.363.000 0,96 134.100

____________________________ (1) Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de ouro nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço do ouro de US$ 2.000 e US$ 1.700 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento. (2) As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima. (3) Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima. (4) Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local. (5) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1 grama por tonelada. (6) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.200 por onça. (7) Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas. (8) O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada. (9) O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada. (10) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,49 gramas por tonelada. (11) O teor de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1,80 gramas por tonelada. (12) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,48 gramas por tonelada. (13) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,60 gramas por tonelada. (14) A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo. (15) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Nueva Unión. (16) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.700 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto. (17) As reservas de ouro relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça. (18) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,15 gramas por tonelada. (19) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,44 gramas por tonelada. (20) O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 3,34 gramas por tonelada. (21) As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM. (22) Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa. (23) O material das plataformas de lixiviação é o material presente nas plataformas de lixiviação ao final do ano, do qual ainda resta ouro a ser recuperado. As reservas em processo são relatadas separadamente quando o volume excede 100.000 onças e representa mais de 5% do total das reservas relatadas no local.

Recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025(1)(2) Recurso medido Recurso indicado Recursos medido e indicado Recurso inferido Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Lihir, Papua Nova Guiné 100 % — — — 37.500 1,99 2.400 37.500 1,99 2.400 239.800 2,4 18.300 75 % Mina a céu aberto de Wafi-Golpu(4) 50 % — — — 53.600 1,66 2.900 53.600 1,66 2.900 15.500 1,3 600 65 % Subsolo de Wafi-Golpu(5) 50 % — — — 140.800 0,45 2.000 140.800 0,45 2.000 91.900 0,6 1.900 68 % Total de Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6) 50 % — — — 194.500 0,78 4.900 194.500 0,78 4.900 107.300 0,7 2.600 67 % Subsolo de Cadia 100 % — — — 1.009.300 0,29 9.400 1.009.300 0,29 9.400 163.900 0,2 1.300 81 % Estoques de Cadia 100 % 28.500 0,30 300 — — — 28.500 0,30 300 — — — 64 % Total de Cadia, Austrália 100 % 28.500 0,30 300 1.009.300 0,29 9.400 1.037.800 0,29 9.700 163.900 0,2 1.300 81 % Mina a céu aberto de Tanami 100 % 10.000 1,62 500 27.300 1,42 1.200 37.200 1,47 1.800 5.500 1,1 200 90 % Subsolo de Tanami 100 % 2.600 3,35 300 6.800 3,77 800 9.400 3,65 1.100 17.600 4,4 2.500 96 % Total de Tanami, Austrália 100 % 12.500 1,98 800 34.100 1,89 2.100 46.600 1,91 2.900 23.100 3,6 2.700 94 % Boddington, Austrália 100 % 97.300 0,52 1.600 168.200 0,49 2.600 265.500 0,50 4.300 3.800 0,5 100 85 % Mina a céu aberto de Ahafo South 100 % 1.000 1,13 — 5.000 0,72 100 6.100 0,79 200 3.200 1,1 100 87 % Subsolo de Ahafo South 100 % 1.200 — 100 41.400 3,84 5.100 42.500 3,84 5.200 19.500 2,9 1.800 91 % Total de Ahafo South, Gana 100 % 2.200 2,49 200 46.400 3,51 5.200 48.600 3,46 5.400 22.700 2,7 2.000 91 % Ahafo North, Gana 100 % 6.600 1,44 300 36.300 1,74 2.000 42.900 1,69 2.300 18.100 1,6 900 90 % Total do complexo de Ahafo, Gana 100 % 8.700 1,70 500 82.700 2,73 7.300 91.400 2,63 7.700 40.900 2,2 2.900 91 % Merian, Suriname 75 % 5.200 0,96 200 49.600 1,05 1.700 54.800 1,05 1.800 79.700 0,8 2.100 90 % Cerro Negro, Argentina 100 % 1.300 3,73 200 1.900 5,42 300 3.200 4,73 500 7.500 5,1 1.200 95 % Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7) 40 % 7.300 1,31 300 33.100 1,37 1.500 40.300 1,36 1.800 6.300 1,5 300 81 % NuevaUnión, Chile(6)(8) 50 % 4.800 0,47 100 118.300 0,59 2.300 123.100 0,59 2.300 239.800 0,4 3.100 68 % Norte Abierto, Chile(6)(9) 50 % 77.700 0,61 1.500 525.500 0,51 8.600 603.200 0,52 10.100 381.100 0,4 5.300 78 % Conga, Peru(6)(10) 100 % — — — 693.800 0,65 14.600 693.800 0,65 14.600 230.500 0,4 2.900 75 % Mina a céu aberto de Yanacocha 100 % 12.800 0,41 200 99.100 0,70 2.300 111.900 0,67 2.400 360.300 0,5 6.200 58 % Subsolo de Yanacocha 100 % 3.800 7,28 900 15.200 5,13 2.500 19.000 5,56 3.400 3.600 4,9 600 97 % Total de Yanacocha, Peru(11) 100 % 16.600 1,98 1.100 114.300 1,29 4.700 130.900 1,38 5.800 363.900 0,6 6.700 71 % Peñasquito, México 100 % 52.800 0,30 500 172.100 0,21 1.100 224.900 0,23 1.600 9.200 0,2 100 56 % La Bikina, México(6) 50 % — — — 19.900 0,37 200 19.900 0,37 200 1.600 0,2 — 50 % Galore Creek, Canadá(6)(12) 50 % 212.800 0,29 2.000 385.600 0,22 2.700 598.400 0,25 4.700 118.900 0,2 700 75 % Red Chris, Canadá(13) 70 % — — — 334.800 0,34 3.700 334.800 0,34 3.700 62.000 0,3 700 55 % Brucejack, Canadá 100 % — — — 4.300 4,13 600 4.300 4,13 600 14.500 5,3 2.500 96 % Mina a céu aberto de NGM 38,5 % 2.900 1,04 100 178.000 0,64 3.600 180.900 0,64 3.700 63.200 0,8 1.500 75 % Subsolo de NGM 38,5 % 1.400 8,83 400 21.900 6,34 4.500 23.400 6,50 4.900 25.600 6,9 5.700 82 % Total de NGM, Nevada(14) 38,5 % 4.300 3,61 500 199.900 1,26 8.100 204.300 1,31 8.600 88.900 2,5 7.300 80 % Total de ouro 529.900 0,56 9.500 4.179.300 0,59 78.700 4.709.300 0,58 88.100 2.182.600 0,9 60.600 78 %

Recursos de ouro(1)(2) - 31 de dezembro de 2024 Recurso medido Recurso indicado Recursos medido e indicado Recurso inferido Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Namosi, Fiji 73,24 % — — — 105.500 0,22 700 105.500 0,22 700 1.346.900 0,1 4.300 72 % Lihir, Papua Nova Guiné 100 % — — — 44.600 1,97 2.800 44.600 1,97 2.800 227.400 2,4 17.600 75 % Mina a céu aberto de Wafi-Golpu 50 % — — — 53.600 1,66 2.900 53.600 1,66 2.900 15.500 1,3 600 65 % Subsolo de Wafi-Golpu 50 % — — — 140.800 0,45 2.000 140.800 0,45 2.000 91.900 0,6 1.900 68 % Total de Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6) 50 % — — — 194.500 0,78 4.900 194.500 0,78 4.900 107.300 0,7 2.600 67 % Subsolo de Cadia 100 % — — — 1.245.100 0,36 14.200 1.245.100 0,36 14.200 549.400 0,3 4.800 81 % Mina a céu aberto de Cadia 100 % 30.800 0,30 300 — — — 30.800 0,30 300 11.000 0,7 200 65 % Total de Cadia, Austrália 100 % 30.800 0,30 300 1.245.100 0,36 14.200 1.275.900 0,35 14.500 560.400 0,3 5.000 81 % Mina a céu aberto de Tanami 100 % 9.700 1,65 500 26.500 1,45 1.200 36.200 1,50 1.700 5.300 1,1 200 90 % Subsolo de Tanami 100 % 2.800 3,22 300 6.600 3,80 800 9.300 3,63 1.100 17.200 4,4 2.400 97 % Total de Tanami, Australia 100 % 12.500 1,99 800 33.000 1,92 2.000 45.500 1,94 2.800 22.500 3,6 2.600 94 % Boddington, Austrália 100 % 90.600 0,55 1.600 154.100 0,53 2.600 244.700 0,54 4.200 3.500 0,6 100 84 % Mina a céu aberto de Ahafo South 100 % 3.900 1,13 100 6.500 0,83 200 10.400 0,95 300 3.500 1,2 100 85 % Subsolo de Ahafo South 100 % 700 3,85 100 27.100 3,96 3.400 27.800 3,95 3.500 11.500 3,1 1.200 91 % Total de Ahafo South, Gana 100 % 4.700 1,56 200 33.500 3,35 3.600 38.200 3,13 3.800 15.000 2,7 1.300 91 % Ahafo North, Gana 100 % 6.900 1,41 300 28.300 1,78 1.600 35.200 1,71 1.900 13.700 1,6 700 90 % Total do complexo de Ahafo, Gana 100 % 11.600 1,47 500 61.800 2,64 5.200 73.400 2,45 5.700 28.700 2,2 2.000 91 % Merian, Suriname 75 % 5.800 1,03 200 58.600 1,08 2.000 64.500 1,08 2.200 70.000 0,9 2.000 90 % Cerro Negro, Argentina 100 % 1.300 3,77 200 1.900 5,65 300 3.200 4,88 500 7.600 4,8 1.200 94 % Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7) 40 % 8.200 1,39 400 38.200 1,44 1.800 46.400 1,43 2.100 5.000 1,6 300 88 % NuevaUnión, Chile(6)(8) 50 % 4.800 0,47 100 118.300 0,59 2.300 123.100 0,59 2.300 239.800 0,4 3.100 68 % Norte Abierto, Chile(6)(9) 50 % 77.200 0,61 1.500 596.900 0,49 9.300 674.200 0,50 10.800 369.600 0,4 4.400 76 % Conga, Peru(6) 100 % — — — 693.800 0,65 14.600 693.800 0,65 14.600 230.500 0,4 2.900 75 % Mina a céu aberto de Yanacocha 100 % 16.600 0,41 200 109.200 0,40 1.400 125.700 0,40 1.600 287.200 0,6 5.100 66 % Subsolo de Yanacocha 100 % 500 4,07 100 6.200 4,70 900 6.700 4,65 1.000 3.400 5,0 500 97 % Total de Yanacocha, Peru 100 % 17.100 0,52 300 115.400 0,63 2.300 132.500 0,62 2.600 290.700 0,6 5.600 72 % Peñasquito, México 100 % 48.200 0,30 500 163.100 0,22 1.100 211.300 0,24 1.600 21.100 0,2 100 57 % La Bikina, México(6) 50 % — — — 19.900 0,37 200 19.900 0,37 200 1.600 0,2 — 50 % Galore Creek, Canadá(6)(12) 50 % 212.800 0,29 2.000 385.600 0,22 2.700 598.400 0,25 4.700 118.900 0,2 700 75 % Red Chris, Canadá 70 % — — — 335.100 0,34 3.700 335.100 0,34 3.700 62.100 0,3 700 55 % Brucejack, Canadá 100 % — — — 4.300 4,68 600 4.300 4,68 600 16.600 5,8 3.100 96 % Mina a céu aberto de NGM 38,5 % 3.700 1,24 100 158.500 0,74 3.800 162.200 0,76 4.000 56.700 0,9 1.600 72 % Subsolo de NGM 38,5 % 200 23,55 200 21.500 6,34 4.400 21.800 6,52 4.600 25.100 6,4 5.200 87 % Total de NGM, EUA(14) 38,5 % 3.900 2,51 300 180.000 1,41 8.200 183.900 1,44 8.500 81.800 2,6 6.700 82 % Mantidosàvenda(15) CC&V, EUA 100 % 20.300 0,53 300 26.500 0,48 400 46.700 0,50 800 71.400 0,4 900 51 % Musselwhite, Canadá 100 % 1.500 4,21 200 2.300 4,10 300 3.800 4,15 500 1.900 5,0 300 96 % Subsolo de Porcupine 100 % — — — 1.000 7,70 300 1.100 7,59 300 1.900 7,8 500 92 % Mina a céu aberto de Porcupine 100 % — — — 75.600 1,51 3.700 75.600 1,51 3.700 65.900 1,4 2.900 92 % Total de Porcupine, Canadá 100 % — — — 76.600 1,59 3.900 76.600 1,59 3.900 67.900 1,5 3.400 92 % Éléonore, Canadá 100 % 400 4,94 100 2.900 4,11 400 3.300 4,21 400 2.400 4,6 400 92 % Coffee, Canadá(6) 100 % 900 2,14 100 49.300 1,26 2.000 50.200 1,28 2.100 6.700 1,0 200 81 % Akyem, Gana 100 % 800 0,73 — 9.700 3,83 1.200 10.600 3,58 1.200 5.500 3,0 500 92 % Total de ouro 548.800 0,53 9.300 4.717.000 0,59 90.100 5.265.900 0,59 99.400 3.967.800 0,6 70.600 78 %

____________________________ (1) Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento. (2) Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de ouro nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.300 e US$ 2.000 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. As quantidades em toneladas foram arredondadas para a centena de milhar mais próxima. (3) Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima. (4) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.400 por onça. (5) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.300 por onça. (6) Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas. (7) A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos auríferos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo. (8) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.300 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión. (9) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto. (10) Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça. (11) Os recursos de ouro relacionados ao projeto Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça. (12) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources, parceira da joint venture Galore Creek. (13) Os recursos de ouro relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça. (14) Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM. (15) Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa.

Reservas de cobre(1) 31 de dezembro de 2025 31 de dezembro de 2024 Reservas comprovadas Reservas prováveis Reservas comprovadas e prováveis Reservas comprovadas e prováveis Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5) 50 % — — % — 194.500 1,20 % 2.300 194.500 1,20 % 2.300 95 % 194.500 1,20 % 2.300 Cadia, Austrália(6) 100 % — — % — 1.007.600 0,29 % 2.900 1.007.600 0,29 % 2.900 87 % 1.051.800 0,29 % 3.100 Boddington, Austrália(7) 100 % 271.000 0,09 % 200 274.100 0,10 % 300 545.100 0,09 % 500 81 % 559.800 0,09 % 500 NuevaUnión, Chile(5)(8) 50 % — — % — 1.118.000 0,40 % 4.400 1.118.000 0,40 % 4.400 88 % 1.118.000 0,40 % 4.400 Norte Abierto, Chile(5)(9) 50 % — — % — 521.100 0,24 % 1.200 521.100 0,24 % 1.200 79 % 598.800 0,22 % 1.300 Yanacocha, Peru 100 % — — % — — — % — — — % — — % 111.100 0,63 % 700 Red Chris, Canadá(10) 70 % 2.600 0,41 % — 178.900 0,52 % 900 181.500 0,52 % 900 84 % 186.400 0,52 % 1.000 NGM, EUA(11) 38,5 % 3.700 0,15 % — 76.500 0,18 % 100 80.200 0,18 % 100 68 % 75.400 0,18 % 100 Total de cobre 277.300 0,09 % 200 3.370.700 0,36 % 12.300 3.648.000 0,34 % 12.500 87 % 3.895.800 0,35 % 13.500

____________________________ (1) Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de cobre nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço de US$ 3,75 e US$ 3,50 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não ser recalculados devido ao arredondamento. (2) As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima. (3) As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima. (4) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. (5) Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas. (6) O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada. (7) O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada. (8) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión. (9) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,50. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto. (10) As reservas de cobre relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 3,00 por libra de cobre. (11) O grau de corte do cobre varia conforme os créditos de ouro e prata. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,25 por onça. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

Recursos de cobre(1)(2) - 31 de dezembro de 2025 Recurso medido Recurso indicado Recursos medido e indicado Recurso inferido Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5) 50 % — — % — 140.800 0,73 % 1.000 140.800 0,73 % 1.000 91.900 0,7 % 600 95 % Cadia, Austrália 100 % 28.500 0,13 % — 1.009.300 0,25 % 2.600 1.037.800 0,25 % 2.600 163.900 0,2 % 300 87 % Boddington, Austrália 100 % 97.300 0,12 % 100 168.200 0,11 % 200 265.500 0,11 % 300 3.800 0,1 % — 82 % NuevaUnión, Chile(4)(6) 50 % 164.300 0,19 % 300 349.900 0,34 % 1.200 514.100 0,30 % 1.500 602.200 0,4 % 2.300 89 % Norte Abierto, Chile(4)(7) 50 % 58.000 0,23 % 100 479.900 0,20 % 900 537.900 0,20 % 1.100 373.300 0,2 % 800 86 % Conga, Peru(4)(8) 100 % — — % — 693.800 0,26 % 1.800 693.800 0,26 % 1.800 230.500 0,2 % 400 84 % Yanacocha, Peru(9) 100 % 3.700 0,29 % — 114.100 0,61 % 700 117.800 0,60 % 700 134.900 0,4 % 500 83 % Galore Creek, Canadá(4)(10) 50 % 212.800 0,44 % 900 385.600 0,47 % 1.800 598.400 0,46 % 2.800 118.900 0,3 % 300 93 % Red Chris, Canadá(11) 70 % — — % — 334.800 0,34 % 1.100 334.800 0,34 % 1.100 62.000 0,4 % 200 81 % NGM, EUA(12) 38,5 % — — % — 130.600 0,16 % 200 130.600 0,16 % 200 12.100 0,1 % — 69 % Total de cobre 564.600 0,27 % 1.500 3.806.800 0,30 % 11.600 4.371.500 0,30 % 13.100 1.793.400 0,3 % 5.600 88 %

Recursos de cobre em 31 de dezembro de 2024(1)(2) Recursos medidos Recursos indicados Recursos medidos e indicados Recursos inferiods Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Tonelagem (mil toneladas) Grau (% Cu) Toneladas(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Mina a céu aberto de Namosi 73,24 % — — % — 105.500 0,61 % 600 105.500 0,61 % 600 1.346.900 0,3 % 4.300 84 % Subsolo de Namosi 73,24 % — — % — — — % — — — % — 209.900 0,4 % 900 92 % Total de Namosi, Fiji(4) 73,24 % — — % — 105.500 0,61 % 600 105.500 0,61 % 600 1.556.800 0,3 % 5.200 85 % Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4) 50 % — — % — 140.800 0,73 % 1.000 140.800 0,73 % 1.000 91.900 0,7 % 600 95 % Cadia, Austrália 100 % 30.800 0,13 % — 1.245.100 0,25 % 3.200 1.275.900 0,25 % 3.200 560.400 0,2 % 1.000 86 % Boddington, Austrália 100 % 90.600 0,12 % 100 154.100 0,11 % 200 244.700 0,12 % 300 3.500 0,1 % — 83 % NuevaUnión, Chile(4)(6) 50 % 164.300 0,19 % 300 349.900 0,34 % 1.200 514.100 0,30 % 1.500 602.200 0,4 % 2.300 89 % Norte Abierto, Chile(4)(7) 50 % 57.600 0,24 % 100 551.300 0,19 % 1.100 608.900 0,20 % 1.200 361.800 0,2 % 700 90 % Conga, Peru(4) 100 % — — % — 693.800 0,26 % 1.800 693.800 0,26 % 1.800 230.500 0,2 % 400 84 % Yanacocha, Peru 100 % 1.500 1,02 % — 99.800 0,36 % 400 101.300 0,37 % 400 39.700 0,4 % 100 81 % Galore Creek, Canadá(4)(10) 50 % 212.800 0,44 % 900 385.600 0,47 % 1.800 598.400 0,46 % 2.800 118.900 0,3 % 300 93 % Red Chris, Canadá 70 % — — % — 335.100 0,34 % 1.100 335.100 0,34 % 1.100 62.100 0,4 % 200 81 % NGM, EUA(12) 38,5 % — — % — 113.700 0,17 % 200 113.700 0,17 % 200 11.100 0,2 % — 67 % Total de cobre 557.600 0,28 % 1.600 4.174.600 0,30 % 12.600 4.732.200 0,30 % 14.100 3.638.800 0,3 % 11.000 87 %

____________________________ (1) Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento. (2) Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de cobre nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço de US$ 4,25 e US$ 4,00 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem usar preços diferentes. Os valores em toneladas foram arredondados para a centena de milhar mais próxima. (3) As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima. (4) Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas. (5) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre relacionadosàmina a céu aberto em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre. (6) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión. (7) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,00 por libra. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto. (8) As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base em um preço do cobre de US$ 3,50 por libra. (9) Os recursos de cobre relacionados ao projeto da Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimadas a um preço de US$ 3,25 por libra de cobre. (10) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources. (11) Os recursos de cobre relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre. (12) Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,50 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.

Reservas de prata(1) 31 de dezembro de 2025 31 de dezembro de 2024 Reservas comprovadas Reservas prováveis Reservas comprovadas e prováveis Reservas comprovadas e prováveis Depósitos/distritos Participação da Newmont Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Recuperação metalúrgica(3) Tonelagem(2) (mil toneladas) Grau (g/tonelada) Onças(3) (mil) Cadia, Austrália(4) 100 % — — — 1.007.600 0,67 21.800 1.007.600 0,67 21.800 67 % 1.051.800 0,67 22.800 Cerro Negro, Argentina 100 % 2.200 84,41 5.900 6.800 66,20 14.400 9.000 70,62 20.300 74 % 9.300 71,58 21.400 Minas a céu aberto de Pueblo Viejo 40 % 35.800 12,01 13.800 51.300 11,58 19.100 87.100 11,76 32.900 53 % 81.700 11,86 31.200 Estoques de Pueblo Viejo(5) 40 % — — — 36.900 13,59 16.100 36.900 13,59 16.100 53 % 38.800 14,22 17.700 Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7) 40 % 35.800 12,01 13.800 88.200 12,42 35.200 123.900 12,30 49.000 53 % 120.500 12,62 48.900 NuevaUnión, Chile(7)(8) 50 % — — — 1.118.000 1,31 47.200 1.118.000 1,31 47.200 66 % 1.118.000 1,31 47.200 Norte Abierto, Chile(7)(9) 50 % — — — 521.100 1,61 27.000 521.100 1,61 27.000 76 % 598.800 1,52 29.300 Yanacocha, Peru 100 % — — — 68.300 8,82 19.400 68.300 8,82 19.400 5 % 172.300 15,05 83.400 Minas a céu aberto de Peñasquito 100 % 79.500 34,50 88.200 114.800 31,09 114.700 194.300 32,49 202.900 83 % 224.700 31,09 224.600 Estoques de Peñasquito (5) 100 % 4.900 47,37 7.500 21.800 27,90 19.600 26.700 31,48 27.000 76 % 32.000 27,89 28.700 Total de Peñasquito, México 100 % 84.400 35,25 95.700 136.600 30,58 134.300 221.000 32,37 230.000 82 % 256.600 30,70 253.300 Brucejack, Canadá 100 % — — — 13.500 29,39 12.800 13.500 29,39 12.800 83 % 8.600 34,36 9.500 Mina a céu aberto de NGM 38,5 % — — — 66.200 6,54 13.900 66.200 6,54 13.900 38 % 54.600 7,78 13.700 Estoques de NGM(5) 38,5 % 2.700 7,89 700 — — — 2.700 7,89 700 38 % 3.200 7,87 800 Total de NGM, EUA(10) 38,5 % 2.700 7,89 700 66.200 6,54 13.900 68.900 6,59 14.600 38 % 57.900 7,78 14.500 Total de prata 125.000 28,88 116.000 3.026.200 3,35 326.000 3.151.200 4,36 442.000 71 % 3.393.800 4,86 530.200

____________________________ (1) Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de prata nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço da prata de US$ 25 e US$ 20 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento. (2) As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima. (3) Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima. (4) O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada. (5) Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local. (6) A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada como um investimento pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço da prata de US$ 21 por onça. Os dados sobre as reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo. (7) Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas. (8) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 18 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión. (9) O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 25 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto. (10) O grau de corte da prata varia conforme os créditos de ouro e cobre. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 21 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.