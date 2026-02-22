Newmont relata reservas minerais de 118,2 milhões de onças de ouro e 12,5 milhões de toneladas de cobre em 2025
Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NGT, PNGX: NEM) (Newmont ou a Empresa) relatou reservas minerais de ouro ("reservas") de 118,2 milhões de onças atribuíveis no fim de 2025, em comparação a 134,1 milhões de onças atribuíveis no fim de 2024, impulsionadas sobretudo pela alienação de ativos em 2025. O portfólio da Newmont inclui reservas significativas de outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre e 442 milhões de onças atribuíveis de reservas de prata.
Percentage of Gold Reserves by Jurisdiction
"Em 2025, a Newmont manteve sua posição como detentora da maior base de reservas de ouro do setor, declarando 118 milhões de onças de reservas, o que representa décadas de vida útil de produção com um potencial de crescimento significativo", disse Natascha Viljoen, Presidente e Diretora Executiva da Newmont. "Através da aplicação rigorosa e disciplinada de técnicas avançadas em nosso programa de exploração de ponta, continuamos com foco em estender a vida útil das minas, descobrir novas oportunidades e agregar valor em nosso portfólio de operações e projetos de classe mundial."
Destaques das reservas e recursos de 2025
- A maior base de reservas do setor de ouro, com 118,2 milhões de onças atribuíveis1
- Mudanças desde 2024 são impulsionadas principalmente por alienações (8,6 milhões de onças), seguidos pela depleção da mineração, reclassificação das reservas do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e projeções de aumento de custos, compensadas por uma projeção de preço do ouro mais alta, conversão de recursos e outras revisões positivas em Brucejack, Tanami, Lihir, Ahafo North e Ahafo South
- Reservas de ouro são determinadas com base em um preço do ouro de US$ 2.000 por onça após a revisão anual de preços, mais de 20% abaixo da média dos últimos três anos e bem abaixo do preçoàvista atual
- A Newmont se beneficia de uma base de ativos operacionais de primeira linha, com reservas de ouro com vida útil de dez anos ou mais em Lihir, Cadia, Tanami, Boddington, Ahafo North, Merian, Cerro Negro, Brucejack, Nevada Gold Mines (NGM) e Pueblo Viejo, ainda mais aperfeiçoada por um portfólio mais amplo e uma carteira de projetos orgânicos
- Recursos minerais de ouro medidos e indicados2 de 88,1 milhões de onças atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças atribuíveis, determinados com base em um preço do ouro de US$ 2.300 por onça
- Exposição significativa a outros metais, incluindo 12,5 milhões de toneladas atribuíveis de reservas de cobre, 13,1 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre medidos e indicados e 5,6 milhões de toneladas atribuíveis de recursos de cobre inferidos, junto com 442 milhões de onças de reservas de prata, 508 milhões de onças de recursos de prata medidos e indicados, e 126 milhões de onças de recursos de prata inferidos
- Exposição adicional a outros metais, incluindo chumbo, zinco e molibdênio.
1
Em comparação às reservas de 2024 divulgadas pelas empresas de mineração de ouro em 2025
2
Exclusivo de Reservas Minerais
Porcentagem das reservas de ouro por jurisdição
A base de reservas da Newmont é um diferencial essencial, com uma vida útil operacional de mais de dez anos em oito locais administrados e duas joint ventures não administradas, ancoradas em jurisdições de mineração favoráveis, junto com um significativo potencial de crescimento decorrente de uma sólida carteira de projetos orgânicos.
RESERVAS DE OURO COMPROVADAS E PROVÁVEIS
Para 2025, a Newmont relatou 118,2 milhões de onças de reservas atribuíveis de ouro, em comparação ao total de 134,1 milhões de onças atribuíveis no ano anterior. A alienação de ativos representou 8,6 milhões de onças desta redução3, seguido por uma depleção de 7,2 milhões de onças devidoàmineração, revisões negativas líquidas de 5,6 milhões de onças (sobretudo devidoàreclassificação da Yanacocha Sulfides como recurso) e impactos da escalada de custos de 3,1 milhões de onças, compensados ??por aumentos de 6,6 milhões de onças provenientes de revisões relacionadas a preços, bem como pela adição de 2,0 milhões de onças decorrentes da conversão de recursos e outras adições, principalmente em Brucejack (+0,7 milhão de onças) e Lihir (+0,5 milhão de onças).
3
Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana.
Ativos gerenciados
- Reservas em Brucejack aumentaram em 1,0 milhão de onças, totalizando 2,9 milhões de onças, sobretudo devidoàconversão de recursos de 0,7 milhão de onças, revisões líquidas positivas de 0,3 milhão de onças após resultados favoráveis ??de perfuração e um impacto favorável no preço de 0,2 milhão de onças, líquido das projeções de aumento de custos, compensando a depleção de 0,2 milhão de onças
- Reservas em Merian aumentaram em 0,4 milhões de onças, totalizando 4,5 milhões de onças, sobretudo devido a revisões favoráveis ??relacionadas aos preços, no valor de 0,8 milhões de onças, que mais do que compensaram as revisões líquidas negativas de 0,2 milhões de onças e a depleção de 0,2 milhões de onças
- Reservas em Lihir aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 16,0 milhões de onças, sobretudo devido ao impacto favorável dos preços em 0,8 milhões de onças eàconversão de recursos através da perfuração de preenchimento em 0,5 milhões de onças, parcialmente compensada por revisões negativas líquidas de 0,3 milhões de onças, que compensaram a depleção de 0,8 milhões de onças
- Reservas em Tanami aumentaram 0,2 milhões de onças, totalizando 5,3 milhões de onças, sobretudo devido a impactos favoráveis ??nos preços, líquidos da escalada de custos de 0,3 milhões de onças, adições provenientes de revisões líquidas positivas de 0,2 milhões de onças e conversão de recursos da perfuração de preenchimento de 0,1 milhão de onças, compensando amplamente a depleção de 0,4 milhões de onças
- Reservas em Ahafo North aumentaram em 0,1 milhão de onças, totalizando 4,7 milhões de onças, sobretudo devido a adições provenientes de recursos obtidos através de projetos de minas atualizados, no valor de 0,2 milhão de onças, parcialmente compensadas pela depleção de 0,1 milhão de onças
- Reservas em Red Chris diminuíram em 0,1 milhão de onças, para 3,6 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,1 milhão de onças
- Reservas em Cerro Negro diminuíram 0,2 milhões de onças, para 3,0 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,2 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por 0,1 milhões de onças de conversões de recursos com perfuração de preenchimento
- Reservas em Ahafo South diminuíram 0,5 milhão de onças, para 4,1 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhão de onças, parcialmente compensada pela adição de 0,2 milhão de onças na mina a céu aberto de Apensu South e por impactos positivos de preço de 0,1 milhão de onças
- Reservas em Boddington diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 10,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,6 milhões de onças e revisões líquidas negativas de 0,1 milhões de onças, parcialmente compensadas por revisões favoráveis ??relacionadas a preços de 0,1 milhões de onças, líquidas das projeções de aumento de custos
- Reservas em Cadia diminuíram em 0,6 milhões de onças, para 13,5 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,5 milhões de onças
- Reservas em Peñasquito diminuíram 0,9 milhões de onças, para 3,2 milhões de onças, sobretudo devidoàdepleção de 0,8 milhões de onças, junto com revisões líquidas negativas de uma atualização do modelo de blocos de 0,2 milhões de onças, parcialmente compensadas por um impacto favorável de 0,1 milhões de onças nos preços
- Reservas em Yanacocha diminuíram de 4,8 milhões de onças para 0,5 milhão de onças, sobretudo devidoàreclassificação de 4,5 milhões de onças de reservas relacionadas ao projeto da Yanacocha Sulfides para recursos, permitindo que a Newmont priorize outras oportunidades no local e continue avançando com atividades de fechamento em áreas não operacionais
Ativos não gerenciados
- A participação de 38,5% da Newmont em Nevada Gold Mines representou 17,4 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, em comparação a 17,9 milhões de onças no fim de 2024
- A participação de 40% da Newmont em Pueblo Viejo representou 8,2 milhões de onças atribuíveis de reservas de ouro no fim do ano, sem alterações em relação a 2024
As reservas de ouro da Newmont permaneceram inalteradas em 0,94 gramas por tonelada em relação ao ano anterior, quando ajustadas pelos ativos alienados.
RECURSOS DE OURO45
No fim de 2025, a Newmont relatou Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados de 88,1 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 11% em relação ao total do ano anterior, de 99,4 milhões de onças atribuíveis. Os Recursos Minerais de Ouro Inferidos totalizaram 60,6 milhões de onças atribuíveis, uma redução de 14% em relação ao total do ano anterior, de 70,6 milhões de onças atribuíveis. O principal fator para redução dos recursos foi a remoção de 14,6 milhões de onças de ativos alienados em 20256, junto com revisões negativas líquidas, conversões líquidas de recursos em reservas e projeções de custos atualizadas; parcialmente compensadas por aumentos de recursos decorrentes de revisões relacionadas às projeções de preços, bem como por adições.
Alterações notáveis7
- Recursos em Cadia diminuíram em 8,5 milhões de onças (44%) para 11,0 milhões de onças, sobretudo devido a 5,7 milhões de onças de revisões negativas líquidas relacionadas a um impasse geotécnico na barragem de rejeitos dentro da cava, bem como atualizações do modelo de blocos e alterações nas classificações de recursos inferidos em consequência de um estudo atualizado de espaçamento de perfuração. Houve ainda um impacto negativo adicional de 3,0 milhões de onças devido às maiores expectativas de custos para futuras cavas, líquido dos benefícios de projeções de preços mais altos.
- Recursos em Namosi no valor de 5,0 milhões de onças foram removidos dos recursos, enquanto a Newmont continua avaliando o projeto
- Recursos em Yanacocha aumentaram em 4,3 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 4,5 milhões de onças reclassificadas das reservas da Yanacocha Sulfides, conforme a decisão da Newmont de adiar indefinidamente o projeto
- Recursos em Ahafo South aumentaram 45%, para 7,4 milhões de onças, impulsionados sobretudo por 1,7 milhão de onças adicionadas aos recursos, em grande parte no subsolo de Apensu
O grau dos Recursos Minerais de Ouro Medidos e Indicados da Newmont diminuiu para 0,58 gramas por tonelada, em comparação com 0,59 gramas por tonelada no ano anterior. Os recursos minerais de ouro inferidos aumentaram para 0,9 gramas por tonelada, em comparação a 0,6 gramas por tonelada no ano anterior, sobretudo devidoàremoção de recursos inferidos de Namosi eàalienação de ativos.
4
Os recursos totais apresentados incluem recursos medidos e indicados de 88,1 milhões de onças de ouro atribuíveis e recursos inferidos de 60,6 milhões de onças de ouro atribuíveis. Consulte a declaração de advertência no fim deste comunicado.
5
Conversão líquida, incluindo onças reclassificadas de reservas para recursos.
6
Os ativos alienados em 2025 foram CC&V, nos EUA; Musselwhite, no Canadá; Porcupine, no Canadá; Éléonore, no Canadá; e Akyem, em Gana.
7
Inclui recursos medidos, indicados e inferidos. Consulte as tabelas detalhadas a seguir.
OUTROS METAIS
As reservas de cobre diminuíram ligeiramente para 12,5 milhões de toneladas, em comparação a 13,5 milhões de toneladas no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos. Os recursos de cobre medidos e indicados diminuíram para 13,1 milhões de toneladas, ante 14,1 milhões de toneladas. Os recursos de cobre inferidos diminuíram a 5,6 milhões de toneladas, ante 11,0 milhões de toneladas, impulsionados quase inteiramente pela remoção do projeto Namosi.
As reservas de prata diminuíram a 442 milhões de onças, em comparação a 530 milhões de onças no ano anterior, sobretudo devidoàreclassificação do projeto da Yanacocha Sulfides para recursos e depleção em Peñasquito. Os recursos de prata medidos e indicados aumentaram para 508 milhões de onças, ante 469 milhões de onças no ano anterior, enquanto os recursos de prata inferidos aumentaram a 126 milhões de onças, ante 113 milhões de onças no ano anterior; ambos devidoàreclassificação dos projetos da Yanacocha Sulfides.
As reservas de chumbo diminuíram ligeiramente a 0,7 milhões de toneladas, ante 0,8 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de chumbo medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,5 milhões de toneladas. As reservas de zinco diminuíram a 1,5 milhões de toneladas, ante 1,7 milhões de toneladas, sobretudo devidoàdepleção. Os recursos de zinco medidos e indicados aumentaram a 1,4 milhões de toneladas, ante 1,2 milhões de toneladas.
As reservas de molibdênio permaneceram inalteradas em 0,2 milhões de toneladas. Os recursos de molibdênio medidos e indicados permaneceram inalterados em 0,1 milhão de toneladas.
PERSPECTIVAS DE EXPLORAÇÃO
A previsão é de que os gastos de exploração atribuíveisàNewmont para operações gerenciadas sejam cerca de US$ 205 milhões em 2026, com 80% do investimento total em exploração destinados a programas de expansão próximos às minas e áreas já exploradas, e os 20% restantes alocados ao avanço de projetos em áreas inexploradas.
Além disto, a participação da Newmont no investimento em exploração para suas operações não gerenciadas deverá ser cerca de US$ 35 milhões, totalizando uma previsão de despesas consolidadas com exploração de US$ 240 milhões para 2026.
A Newmont prevê investir a maior parte dos fundos de exploração em alvos potenciai em Merian, Cerro Negro e Ahafo South.
PREÇO ATUALIZADO DO OURO PARA RESERVAS E RECURSOS MINERAIS
Como parte da atualização anual de Reservas Minerais e Recursos Minerais, a Newmont avalia as projeções de preço dos metais utilizadas para calcular reservas e recursos de fim de ano.
Em linha com as condições de mercado, a Newmont aumentou sua projeção de preço do ouro para reservas em 18%, para US$ 2.000 por onça, ante US$ 1.700 por onça em 2024; o que representa menos de 60% do preço médio realizado do ouro em 2025. O preço do ouro atualizado para reservas pela Newmont é cerca de 23% inferioràmédia do preço do ouro dos últimos três anos, de US$ 2.586 por onça. Historicamente, nos últimos dez anos (2015-2024), a Newmont considerou um preço de reserva cerca de 13% abaixo da média dos últimos três anos. Conforme a abordagem histórica da Newmont, o preço do ouro para recursos minerais foi calibrado acima do preço para reservas, a fim de permitir a identificação das áreas ideais para expandir ainda mais a vida útil de seus ativos e direcionar trabalhos adicionais de perfuração e estudo em suas minas em operação. Para 2025, os recursos minerais estão baseados em um preço de US$ 2.300 por onça.
Os sólidos processos internos da Newmont e seu histórico comprovado de definição responsável e rigorosa de reservas e recursos continuarão apoiando o desenvolvimento de seu portfólio de classe mundial e sua carteira de projetos orgânicos.
SENSIBILIDADE DAS RESERVAS DE OURO
Um aumento de US$ 100 no preço do ouro resultaria em um aumento aproximado de 5% nas reservas de ouro, enquanto uma queda de US$ 100 no preço do ouro resultaria em uma queda aproximada de 2% nas reservas de ouro. Estas sensibilidades consideram um preço do petróleo de US$ 75 por barril (WTI), uma taxa de câmbio do dólar australiano de US$ 0,70 e uma taxa de câmbio do dólar canadense de US$ 0,75. Estas sensibilidades também consideram que todos os outros fatores permanecem constantes, incluindo todos os custos e projeções de capital, que também podem ter um impacto significativo nestas estimativas aproximadas.
PRINCIPAIS PROJEÇÕES SOBRE RESERVAS E RECURSOS8
Em 31 de dezembro de
2025
2024
Reservas de ouro ($/onça)
$ 2.000
$ 1.700
Recursos de ouro ($/onça)
$ 2.300
$ 2.000
Reservas de cobre ($/libra)
$ 3,75
$ 3,50
Recursos de cobre ($/libra)
$ 4,25
$ 4,00
Reservas de prata ($/onça)
$ 25,00
$ 20,00
Recursos de prata ($/onça)
$ 28,00
$ 23,00
Reservas de chumbo ($/libra)
$ 0,90
$ 0,90
Recursos de chumbo ($/libra)
$ 1,00
$ 1,00
Reservas de zinco ($/libra)
$ 1,20
$ 1,20
Recursos de zinco ($/libra)
$ 1,30
$ 1,30
Reservas de molibdênio ($/libra)
$ 13,00
$ 13,00
Recursos de molibdênio ($/libra)
$ 16,00
$ 16,00
Dólar australiano (A$:US$)
$ 0,70
$ 0,70
Dólar canadense (C$:US$)
$ 0,75
$ 0,75
West Texas Intermediate ($/barril)
$ 75,00
$ 75,00
Para mais detalhes sobre reservas e recursos minerais de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio relatados pela Newmont, consulte as tabelas no fim deste comunicado.
8
Para 2025 e 2024, as reservas e os recursos da Newmont foram estimados ao utilizar as projeções de preço indicadas, exceto para determinados locais, conforme detalhado nas notas de rodapé das tabelas de reservas e recursos abaixo.
TABELAS DE RESERVAS E RECURSOS
As reservas comprovadas e prováveis ??estão baseadas em extensa perfuração, amostragem, modelagem de minas e testes metalúrgicos, a partir dos quais a Newmont determinou a viabilidade econômica. O ponto de referência para as reservas minerais é o ponto de entregaàplanta de processamento. As projeções de preços dos metais, ajustadas pela taxa de câmbio da Newmont, estão baseadas em fatores como previsões de mercado, consenso do setor e estimativas de gestão. A sensibilidade das reservas ao preço depende de diversos fatores, incluindo grau, recuperação metalúrgica, custo operacional, relação estéril/minério e tipo de minério. As taxas de recuperação metalúrgica variam conforme as propriedades metalúrgicas de cada depósito e o processo de produção utilizado. As tabelas de reservas abaixo indicam a taxa média estimada de recuperação metalúrgica 'in situ' para cada depósito, considerando os métodos de processamento pertinentes. O grau de corte, ou grau mínimo de mineralização considerado economicamente viável para processamento, varia entre os depósitos, dependendo das condições econômicas vigentes, da capacidade de mineração do depósito, dos subprodutos, da adequação do minério para extração de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco ou molibdênio e do tipo de instalações de moagem ou lixiviação disponíveis. As estimativas de reservas podem apresentar diferenças não materiais em comparação às de nossos parceiros de joint venture devido a diferenças na metodologia de classificação e arredondamento.
Os valores das reservas comprovadas e prováveis ??apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo. Não há garantia de que os níveis de recuperação indicados para ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio serão obtidos. As onças de ouro ou prata, ou toneladas de cobre, chumbo, zinco ou molibdênio incluídas nas reservas comprovadas e prováveis, são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. As estimativas de reservas podem precisar de revisão com base na produção real. Flutuações de mercado nos preços do ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem tornar antieconômica a exploração de certas reservas comprovadas e prováveis ??que contenham reservas de custo mais elevado, podendo resultar em uma redução das reservas.
Os valores de recursos medidos, indicados e inferidos apresentados neste documento são estimativas com base nas informações disponíveis no momento do cálculo e excluem as reservas. Um "recurso mineral" é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico na crosta terrestre, em forma, grau, qualidade e quantidade tais que haja perspectivas razoáveis ??de extração econômica futura. A localização, quantidade, grau ou qualidade, continuidade e outras características geológicas de um recurso mineral são conhecidas, estimadas ou interpretadas a partir de evidências e conhecimentos geológicos específicos, incluindo amostragem. O ponto de referência para os recursos minerais é 'in situ'. Os recursos minerais são subdivididos, em ordem crescente de confiança geológica, em categorias inferidas, indicadas e medidas. As onças de ouro e prata ou toneladas de cobre, zinco, chumbo e molibdênio incluídas nos recursos medidos, indicados e inferidos são aquelas contidas antes das perdas durante o tratamento metalúrgico. Os termos "recurso medido", "recurso indicado" e "recurso inferido" se referemàparte de um recurso mineral, cuja quantidade e grau ou qualidade são estimados com base em evidências geológicas e amostragem considerada abrangente, adequada ou limitada, respectivamente. Flutuações de mercado nos preços do ouro, prata, cobre, zinco, chumbo e molibdênio, bem como o aumento dos custos de produção ou a redução das taxas de recuperação metalúrgica, podem alterar as estimativas futuras de recursos.
A Newmont publica suas reservas anualmente e fará os recálculos em 31 de dezembro de 2026, considerando os preços dos metais, eventuais alterações na produção futura e nos custos de capital, alienações e conversões em reservas, bem como quaisquer aquisições e adições durante 2026.
Consulte a declaração de advertência sobre reservas e recursos no fim deste comunicado.
Reservas de ouro(1)
31 de dezembro de 2025
31 de dezembro de 2024
Reservas comprovadas
Reservas prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Depósitos/distritos
Participação da
Newmont
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Mina a céu aberto de Lihir
100
%
—
—
—
147.900
2,55
12.100
147.900
2,55
12.100
76
%
125.900
2,86
11.600
Estoques de Lihir(4)
100
%
—
—
—
72.300
1,65
3.800
72.300
1,65
3.800
76
%
77.100
1,68
4.200
Total de Lihir, Papua Nova
Guiné(5)
100
%
—
—
—
220.200
2,26
16.000
220.200
2,26
16.000
76
%
203.000
2,41
15.800
Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6)(7)
50
%
—
—
—
194.500
0,82
5.100
194.500
0,82
5.100
68
%
194.500
0,82
5.100
Cadia, Austrália(8)
100
%
—
—
—
1.007.600
0,42
13.500
1.007.600
0,42
13.500
81
%
1.051.800
0,42
14.100
Tanami, Austrália
100
%
10.100
4,88
1.600
22.700
5,10
3.700
32.800
5,03
5.300
98
%
29.900
5,27
5.100
Mina a céu aberto de Boddington
100
%
265.300
0,62
5.300
216.300
0,58
4.100
481.700
0,60
9.300
85
%
495.700
0,62
9.900
Estoques de Boddington(4)
100
%
5.600
0,56
100
57.800
0,43
800
63.400
0,44
900
84
%
64.100
0,43
900
Total de Boddington, Austrália(9)
100
%
271.000
0,61
5.400
274.100
0,55
4.900
545.100
0,58
10.200
85
%
559.800
0,60
10.800
Mina a céu aberto de Ahafo South(10)
100
%
2.500
1,16
100
40.900
1,48
1.900
43.400
1,46
2.000
88
%
42.000
1,63
2.200
Subsolo de Ahafo South(11)
100
%
9.400
2,51
800
10.000
2,23
700
19.400
2,37
1.500
94
%
21.300
2,54
1.700
Estoques de Ahafo South(4)(12)
100
%
18.500
0,94
600
—
—
—
18.500
0,94
600
91
%
21.700
0,97
700
Total de Ahafo South, Gana
100
%
30.400
1,44
1.400
50.900
1,63
2.700
81.300
1,56
4.100
91
%
85.000
1,69
4.600
Ahafo North, Gana(13)
100
%
—
—
—
65.500
2,23
4.700
65.500
2,23
4.700
89
%
62.000
2,32
4.600
Total do complexo de Ahafo, Ghaa
100
%
30.400
1,44
1.400
116.500
1,97
7.400
146.900
1,86
8.800
90
%
147.000
1,96
9.200
Merian, Suriname
75
%
24.800
1,21
1.000
104.600
1,06
3.600
129.400
1,09
4.500
93
%
110.700
1,16
4.100
Cerro Negro, Argentina
100
%
2.200
11,20
800
6.800
10,38
2.300
9.000
10,58
3.000
94
%
9.300
10,82
3.200
Mina a céu aberto de Pueblo Viejo
40
%
35.800
2,22
2.600
51.300
1,95
3.200
87.100
2,06
5.800
81
%
81.700
2,13
5.600
Estoques de Pueblo Viejo(4)
40
%
—
—
—
36.900
2,04
2.400
36.900
2,04
2.400
81
%
38.800
2,07
2.600
Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(7)(14)
40
%
35.800
2,22
2.600
88.200
1,99
5.600
123.900
2,06
8.200
81
%
120.500
2,11
8.200
NuevaUnión, Chile(7)(15)
50
%
—
—
—
341.100
0,47
5.100
341.100
0,47
5.100
66
%
341.100
0,47
5.100
Norte Abierto, Chile(7)(16)
50
%
—
—
—
521.100
0,65
10.800
521.100
0,65
10.800
86
%
598.800
0,60
11.600
Yanacocha, Peru
100
%
18.800
0,81
500
—
—
—
18.800
0,81
500
71
%
126.400
1,31
5.300
Mina a céu aberto de Peñasquito
100
%
79.500
0,54
1.400
114.800
0,44
1.600
194.300
0,48
3.000
62
%
224.700
0,52
3.800
Estoques de Peñasquito(4)
100
%
4.900
0,44
100
21.800
0,21
100
26.700
0,25
200
45
%
32.000
0,26
300
Total de Peñasquito, México
100
%
84.400
0,53
1.400
136.600
0,40
1.800
221.000
0,45
3.200
61
%
256.600
0,49
4.100
Red Chris, Canadá(17)
70
%
2.600
0,32
—
178.900
0,63
3.600
181.500
0,62
3.600
69
%
186.400
0,62
3.700
Brucejack, Canadá
100
%
—
—
—
13.500
6,65
2.900
13.500
6,65
2.900
96
%
8.600
6,95
1.900
Mina a céu aberto de NGM(18)
38,5
%
—
—
—
131.100
1,02
4.300
131.100
1,02
4.300
75
%
124.200
1,16
4.600
Estoques de NGM(4)(19)
38,5
%
6.800
1,29
300
20.800
2,35
1.600
27.600
2,09
1.800
67
%
29.200
2,08
2.000
Subsolo de NGM(20)
38,5
%
4.200
11,67
1.600
37.900
7,93
9.700
42.100
8,30
11.200
84
%
43.700
8,06
11.300
Total de NGM, EUA(21)
38,5
%
10.900
5,24
1.800
189.800
2,54
15.500
200.700
2,69
17.400
80
%
197.100
2,82
17.900
Alienado(22)
Mina a céu aberto de CC&V
115.600
0,43
1.600
Plataformas de lixiviação de CC&V(23)
34.600
0,73
800
Total de CC&V, EUA
150.200
0,50
2.400
Musselwhite, Canadá
7.400
6,43
1.500
Subsolo de Porcupine
4.400
6,46
900
Minas a céu aberto de Porcupine
30.600
1,46
1.500
Total de Porcupine, Canadá
34.900
2,09
2.300
Éléonore, Canadá
10.100
5,05
1.600
Mina a céu aberto de Akyem
18.200
1,54
900
Estoques de Akyem(4)
700
0,72
—
Total de Akyem, Gana
19.000
1,51
900
Total de ouro
490.900
1,04
16.500
3.416.100
0,93
101.800
3.907.000
0,94
118.200
81
%
4.363.000
0,96
134.100
(1)
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de ouro nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço do ouro de US$ 2.000 e US$ 1.700 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.
(2)
As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.
(3)
Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(4)
Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local.
(5)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1 grama por tonelada.
(6)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.200 por onça.
(7)
Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.
(8)
O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.
(9)
O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada.
(10)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,49 gramas por tonelada.
(11)
O teor de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 1,80 gramas por tonelada.
(12)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,48 gramas por tonelada.
(13)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,60 gramas por tonelada.
(14)
A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.
(15)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Nueva Unión.
(16)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.700 por onça. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.
(17)
As reservas de ouro relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 1.300 por onça.
(18)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,15 gramas por tonelada.
(19)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 0,44 gramas por tonelada.
(20)
O grau de corte utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a 3,34 gramas por tonelada.
(21)
As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço do ouro de US$ 1.500 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.
(22)
Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa.
(23)
O material das plataformas de lixiviação é o material presente nas plataformas de lixiviação ao final do ano, do qual ainda resta ouro a ser recuperado. As reservas em processo são relatadas separadamente quando o volume excede 100.000 onças e representa mais de 5% do total das reservas relatadas no local.
Recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025(1)(2)
Recurso medido
Recurso indicado
Recursos medido e indicado
Recurso inferido
Depósitos/distritos
Participação da
Newmont
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Lihir, Papua Nova Guiné
100
%
—
—
—
37.500
1,99
2.400
37.500
1,99
2.400
239.800
2,4
18.300
75
%
Mina a céu aberto de Wafi-Golpu(4)
50
%
—
—
—
53.600
1,66
2.900
53.600
1,66
2.900
15.500
1,3
600
65
%
Subsolo de Wafi-Golpu(5)
50
%
—
—
—
140.800
0,45
2.000
140.800
0,45
2.000
91.900
0,6
1.900
68
%
Total de Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(6)
50
%
—
—
—
194.500
0,78
4.900
194.500
0,78
4.900
107.300
0,7
2.600
67
%
Subsolo de Cadia
100
%
—
—
—
1.009.300
0,29
9.400
1.009.300
0,29
9.400
163.900
0,2
1.300
81
%
Estoques de Cadia
100
%
28.500
0,30
300
—
—
—
28.500
0,30
300
—
—
—
64
%
Total de Cadia, Austrália
100
%
28.500
0,30
300
1.009.300
0,29
9.400
1.037.800
0,29
9.700
163.900
0,2
1.300
81
%
Mina a céu aberto de Tanami
100
%
10.000
1,62
500
27.300
1,42
1.200
37.200
1,47
1.800
5.500
1,1
200
90
%
Subsolo de Tanami
100
%
2.600
3,35
300
6.800
3,77
800
9.400
3,65
1.100
17.600
4,4
2.500
96
%
Total de Tanami, Austrália
100
%
12.500
1,98
800
34.100
1,89
2.100
46.600
1,91
2.900
23.100
3,6
2.700
94
%
Boddington, Austrália
100
%
97.300
0,52
1.600
168.200
0,49
2.600
265.500
0,50
4.300
3.800
0,5
100
85
%
Mina a céu aberto de Ahafo South
100
%
1.000
1,13
—
5.000
0,72
100
6.100
0,79
200
3.200
1,1
100
87
%
Subsolo de Ahafo South
100
%
1.200
—
100
41.400
3,84
5.100
42.500
3,84
5.200
19.500
2,9
1.800
91
%
Total de Ahafo South, Gana
100
%
2.200
2,49
200
46.400
3,51
5.200
48.600
3,46
5.400
22.700
2,7
2.000
91
%
Ahafo North, Gana
100
%
6.600
1,44
300
36.300
1,74
2.000
42.900
1,69
2.300
18.100
1,6
900
90
%
Total do complexo de Ahafo, Gana
100
%
8.700
1,70
500
82.700
2,73
7.300
91.400
2,63
7.700
40.900
2,2
2.900
91
%
Merian, Suriname
75
%
5.200
0,96
200
49.600
1,05
1.700
54.800
1,05
1.800
79.700
0,8
2.100
90
%
Cerro Negro, Argentina
100
%
1.300
3,73
200
1.900
5,42
300
3.200
4,73
500
7.500
5,1
1.200
95
%
Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)
40
%
7.300
1,31
300
33.100
1,37
1.500
40.300
1,36
1.800
6.300
1,5
300
81
%
NuevaUnión, Chile(6)(8)
50
%
4.800
0,47
100
118.300
0,59
2.300
123.100
0,59
2.300
239.800
0,4
3.100
68
%
Norte Abierto, Chile(6)(9)
50
%
77.700
0,61
1.500
525.500
0,51
8.600
603.200
0,52
10.100
381.100
0,4
5.300
78
%
Conga, Peru(6)(10)
100
%
—
—
—
693.800
0,65
14.600
693.800
0,65
14.600
230.500
0,4
2.900
75
%
Mina a céu aberto de Yanacocha
100
%
12.800
0,41
200
99.100
0,70
2.300
111.900
0,67
2.400
360.300
0,5
6.200
58
%
Subsolo de Yanacocha
100
%
3.800
7,28
900
15.200
5,13
2.500
19.000
5,56
3.400
3.600
4,9
600
97
%
Total de Yanacocha, Peru(11)
100
%
16.600
1,98
1.100
114.300
1,29
4.700
130.900
1,38
5.800
363.900
0,6
6.700
71
%
Peñasquito, México
100
%
52.800
0,30
500
172.100
0,21
1.100
224.900
0,23
1.600
9.200
0,2
100
56
%
La Bikina, México(6)
50
%
—
—
—
19.900
0,37
200
19.900
0,37
200
1.600
0,2
—
50
%
Galore Creek, Canadá(6)(12)
50
%
212.800
0,29
2.000
385.600
0,22
2.700
598.400
0,25
4.700
118.900
0,2
700
75
%
Red Chris, Canadá(13)
70
%
—
—
—
334.800
0,34
3.700
334.800
0,34
3.700
62.000
0,3
700
55
%
Brucejack, Canadá
100
%
—
—
—
4.300
4,13
600
4.300
4,13
600
14.500
5,3
2.500
96
%
Mina a céu aberto de NGM
38,5
%
2.900
1,04
100
178.000
0,64
3.600
180.900
0,64
3.700
63.200
0,8
1.500
75
%
Subsolo de NGM
38,5
%
1.400
8,83
400
21.900
6,34
4.500
23.400
6,50
4.900
25.600
6,9
5.700
82
%
Total de NGM, Nevada(14)
38,5
%
4.300
3,61
500
199.900
1,26
8.100
204.300
1,31
8.600
88.900
2,5
7.300
80
%
Total de ouro
529.900
0,56
9.500
4.179.300
0,59
78.700
4.709.300
0,58
88.100
2.182.600
0,9
60.600
78
%
Recursos de ouro(1)(2) - 31 de dezembro de 2024
Recurso medido
Recurso indicado
Recursos medido e indicado
Recurso inferido
Depósitos/distritos
Participação da
Newmont
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Namosi, Fiji
73,24
%
—
—
—
105.500
0,22
700
105.500
0,22
700
1.346.900
0,1
4.300
72
%
Lihir, Papua Nova Guiné
100
%
—
—
—
44.600
1,97
2.800
44.600
1,97
2.800
227.400
2,4
17.600
75
%
Mina a céu aberto de Wafi-Golpu
50
%
—
—
—
53.600
1,66
2.900
53.600
1,66
2.900
15.500
1,3
600
65
%
Subsolo de Wafi-Golpu
50
%
—
—
—
140.800
0,45
2.000
140.800
0,45
2.000
91.900
0,6
1.900
68
%
Total de Wafi-Golpu, Papua Nova
Guiné(6)
50
%
—
—
—
194.500
0,78
4.900
194.500
0,78
4.900
107.300
0,7
2.600
67
%
Subsolo de Cadia
100
%
—
—
—
1.245.100
0,36
14.200
1.245.100
0,36
14.200
549.400
0,3
4.800
81
%
Mina a céu aberto de Cadia
100
%
30.800
0,30
300
—
—
—
30.800
0,30
300
11.000
0,7
200
65
%
Total de Cadia, Austrália
100
%
30.800
0,30
300
1.245.100
0,36
14.200
1.275.900
0,35
14.500
560.400
0,3
5.000
81
%
Mina a céu aberto de Tanami
100
%
9.700
1,65
500
26.500
1,45
1.200
36.200
1,50
1.700
5.300
1,1
200
90
%
Subsolo de Tanami
100
%
2.800
3,22
300
6.600
3,80
800
9.300
3,63
1.100
17.200
4,4
2.400
97
%
Total de Tanami, Australia
100
%
12.500
1,99
800
33.000
1,92
2.000
45.500
1,94
2.800
22.500
3,6
2.600
94
%
Boddington, Austrália
100
%
90.600
0,55
1.600
154.100
0,53
2.600
244.700
0,54
4.200
3.500
0,6
100
84
%
Mina a céu aberto de Ahafo South
100
%
3.900
1,13
100
6.500
0,83
200
10.400
0,95
300
3.500
1,2
100
85
%
Subsolo de Ahafo South
100
%
700
3,85
100
27.100
3,96
3.400
27.800
3,95
3.500
11.500
3,1
1.200
91
%
Total de Ahafo South, Gana
100
%
4.700
1,56
200
33.500
3,35
3.600
38.200
3,13
3.800
15.000
2,7
1.300
91
%
Ahafo North, Gana
100
%
6.900
1,41
300
28.300
1,78
1.600
35.200
1,71
1.900
13.700
1,6
700
90
%
Total do complexo de Ahafo, Gana
100
%
11.600
1,47
500
61.800
2,64
5.200
73.400
2,45
5.700
28.700
2,2
2.000
91
%
Merian, Suriname
75
%
5.800
1,03
200
58.600
1,08
2.000
64.500
1,08
2.200
70.000
0,9
2.000
90
%
Cerro Negro, Argentina
100
%
1.300
3,77
200
1.900
5,65
300
3.200
4,88
500
7.600
4,8
1.200
94
%
Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)
40
%
8.200
1,39
400
38.200
1,44
1.800
46.400
1,43
2.100
5.000
1,6
300
88
%
NuevaUnión, Chile(6)(8)
50
%
4.800
0,47
100
118.300
0,59
2.300
123.100
0,59
2.300
239.800
0,4
3.100
68
%
Norte Abierto, Chile(6)(9)
50
%
77.200
0,61
1.500
596.900
0,49
9.300
674.200
0,50
10.800
369.600
0,4
4.400
76
%
Conga, Peru(6)
100
%
—
—
—
693.800
0,65
14.600
693.800
0,65
14.600
230.500
0,4
2.900
75
%
Mina a céu aberto de Yanacocha
100
%
16.600
0,41
200
109.200
0,40
1.400
125.700
0,40
1.600
287.200
0,6
5.100
66
%
Subsolo de Yanacocha
100
%
500
4,07
100
6.200
4,70
900
6.700
4,65
1.000
3.400
5,0
500
97
%
Total de Yanacocha, Peru
100
%
17.100
0,52
300
115.400
0,63
2.300
132.500
0,62
2.600
290.700
0,6
5.600
72
%
Peñasquito, México
100
%
48.200
0,30
500
163.100
0,22
1.100
211.300
0,24
1.600
21.100
0,2
100
57
%
La Bikina, México(6)
50
%
—
—
—
19.900
0,37
200
19.900
0,37
200
1.600
0,2
—
50
%
Galore Creek, Canadá(6)(12)
50
%
212.800
0,29
2.000
385.600
0,22
2.700
598.400
0,25
4.700
118.900
0,2
700
75
%
Red Chris, Canadá
70
%
—
—
—
335.100
0,34
3.700
335.100
0,34
3.700
62.100
0,3
700
55
%
Brucejack, Canadá
100
%
—
—
—
4.300
4,68
600
4.300
4,68
600
16.600
5,8
3.100
96
%
Mina a céu aberto de NGM
38,5
%
3.700
1,24
100
158.500
0,74
3.800
162.200
0,76
4.000
56.700
0,9
1.600
72
%
Subsolo de NGM
38,5
%
200
23,55
200
21.500
6,34
4.400
21.800
6,52
4.600
25.100
6,4
5.200
87
%
Total de NGM, EUA(14)
38,5
%
3.900
2,51
300
180.000
1,41
8.200
183.900
1,44
8.500
81.800
2,6
6.700
82
%
Mantidosàvenda(15)
CC&V, EUA
100
%
20.300
0,53
300
26.500
0,48
400
46.700
0,50
800
71.400
0,4
900
51
%
Musselwhite, Canadá
100
%
1.500
4,21
200
2.300
4,10
300
3.800
4,15
500
1.900
5,0
300
96
%
Subsolo de Porcupine
100
%
—
—
—
1.000
7,70
300
1.100
7,59
300
1.900
7,8
500
92
%
Mina a céu aberto de Porcupine
100
%
—
—
—
75.600
1,51
3.700
75.600
1,51
3.700
65.900
1,4
2.900
92
%
Total de Porcupine, Canadá
100
%
—
—
—
76.600
1,59
3.900
76.600
1,59
3.900
67.900
1,5
3.400
92
%
Éléonore, Canadá
100
%
400
4,94
100
2.900
4,11
400
3.300
4,21
400
2.400
4,6
400
92
%
Coffee, Canadá(6)
100
%
900
2,14
100
49.300
1,26
2.000
50.200
1,28
2.100
6.700
1,0
200
81
%
Akyem, Gana
100
%
800
0,73
—
9.700
3,83
1.200
10.600
3,58
1.200
5.500
3,0
500
92
%
Total de ouro
548.800
0,53
9.300
4.717.000
0,59
90.100
5.265.900
0,59
99.400
3.967.800
0,6
70.600
78
%
(1)
Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.
(2)
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de ouro nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.300 e US$ 2.000 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. As quantidades em toneladas foram arredondadas para a centena de milhar mais próxima.
(3)
Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(4)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.400 por onça.
(5)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do ouro a US$ 1.300 por onça.
(6)
Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.
(7)
A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada pelo método da equivalência patrimonial. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos auríferos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.
(8)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.300 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión.
(9)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto.
(10)
Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.
(11)
Os recursos de ouro relacionados ao projeto Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.
(12)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources, parceira da joint venture Galore Creek.
(13)
Os recursos de ouro relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 1.400 por onça.
(14)
Os recursos de ouro em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço do ouro de US$ 2.000 por onça. Os dados sobre as reservas de ouro em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.
(15)
Os locais foram classificados como mantidos para venda em 31 de dezembro de 2024 e alienados em 31 de dezembro de 2025. Consulte a Nota 3 das Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais informações sobre as alienações da Empresa.
Reservas de cobre(1)
31 de dezembro de 2025
31 de dezembro de 2024
Reservas comprovadas
Reservas prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Depósitos/distritos
Participação da Newmont
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Recuperação metalúrgica(3)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5)
50
%
—
—
%
—
194.500
1,20
%
2.300
194.500
1,20
%
2.300
95
%
194.500
1,20
%
2.300
Cadia, Austrália(6)
100
%
—
—
%
—
1.007.600
0,29
%
2.900
1.007.600
0,29
%
2.900
87
%
1.051.800
0,29
%
3.100
Boddington, Austrália(7)
100
%
271.000
0,09
%
200
274.100
0,10
%
300
545.100
0,09
%
500
81
%
559.800
0,09
%
500
NuevaUnión, Chile(5)(8)
50
%
—
—
%
—
1.118.000
0,40
%
4.400
1.118.000
0,40
%
4.400
88
%
1.118.000
0,40
%
4.400
Norte Abierto, Chile(5)(9)
50
%
—
—
%
—
521.100
0,24
%
1.200
521.100
0,24
%
1.200
79
%
598.800
0,22
%
1.300
Yanacocha, Peru
100
%
—
—
%
—
—
—
%
—
—
—
%
—
—
%
111.100
0,63
%
700
Red Chris, Canadá(10)
70
%
2.600
0,41
%
—
178.900
0,52
%
900
181.500
0,52
%
900
84
%
186.400
0,52
%
1.000
NGM, EUA(11)
38,5
%
3.700
0,15
%
—
76.500
0,18
%
100
80.200
0,18
%
100
68
%
75.400
0,18
%
100
Total de cobre
277.300
0,09
%
200
3.370.700
0,36
%
12.300
3.648.000
0,34
%
12.500
87
%
3.895.800
0,35
%
13.500
(1)
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de cobre nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço de US$ 3,75 e US$ 3,50 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não ser recalculados devido ao arredondamento.
(2)
As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.
(3)
As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(4)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra.
(5)
Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.
(6)
O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.
(7)
O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 18,24 por tonelada.
(8)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión.
(9)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,50. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.
(10)
As reservas de cobre relacionadasàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 3,00 por libra de cobre.
(11)
O grau de corte do cobre varia conforme os créditos de ouro e prata. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,25 por onça. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.
Recursos de cobre(1)(2) - 31 de dezembro de 2025
Recurso medido
Recurso indicado
Recursos medido e indicado
Recurso inferido
Depósitos/distritos
Participação da
Newmont
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3)
(mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)(5)
50
%
—
—
%
—
140.800
0,73
%
1.000
140.800
0,73
%
1.000
91.900
0,7
%
600
95
%
Cadia, Austrália
100
%
28.500
0,13
%
—
1.009.300
0,25
%
2.600
1.037.800
0,25
%
2.600
163.900
0,2
%
300
87
%
Boddington, Austrália
100
%
97.300
0,12
%
100
168.200
0,11
%
200
265.500
0,11
%
300
3.800
0,1
%
—
82
%
NuevaUnión, Chile(4)(6)
50
%
164.300
0,19
%
300
349.900
0,34
%
1.200
514.100
0,30
%
1.500
602.200
0,4
%
2.300
89
%
Norte Abierto, Chile(4)(7)
50
%
58.000
0,23
%
100
479.900
0,20
%
900
537.900
0,20
%
1.100
373.300
0,2
%
800
86
%
Conga, Peru(4)(8)
100
%
—
—
%
—
693.800
0,26
%
1.800
693.800
0,26
%
1.800
230.500
0,2
%
400
84
%
Yanacocha, Peru(9)
100
%
3.700
0,29
%
—
114.100
0,61
%
700
117.800
0,60
%
700
134.900
0,4
%
500
83
%
Galore Creek, Canadá(4)(10)
50
%
212.800
0,44
%
900
385.600
0,47
%
1.800
598.400
0,46
%
2.800
118.900
0,3
%
300
93
%
Red Chris, Canadá(11)
70
%
—
—
%
—
334.800
0,34
%
1.100
334.800
0,34
%
1.100
62.000
0,4
%
200
81
%
NGM, EUA(12)
38,5
%
—
—
%
—
130.600
0,16
%
200
130.600
0,16
%
200
12.100
0,1
%
—
69
%
Total de cobre
564.600
0,27
%
1.500
3.806.800
0,30
%
11.600
4.371.500
0,30
%
13.100
1.793.400
0,3
%
5.600
88
%
Recursos de cobre em 31 de dezembro de 2024(1)(2)
Recursos medidos
Recursos indicados
Recursos medidos e indicados
Recursos inferiods
Depósitos/distritos
Participação da
Newmont
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3) (mil)
Tonelagem
(mil toneladas)
Grau
(% Cu)
Toneladas(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Mina a céu aberto de Namosi
73,24
%
—
—
%
—
105.500
0,61
%
600
105.500
0,61
%
600
1.346.900
0,3
%
4.300
84
%
Subsolo de Namosi
73,24
%
—
—
%
—
—
—
%
—
—
—
%
—
209.900
0,4
%
900
92
%
Total de Namosi, Fiji(4)
73,24
%
—
—
%
—
105.500
0,61
%
600
105.500
0,61
%
600
1.556.800
0,3
%
5.200
85
%
Wafi-Golpu, Papua Nova Guiné(4)
50
%
—
—
%
—
140.800
0,73
%
1.000
140.800
0,73
%
1.000
91.900
0,7
%
600
95
%
Cadia, Austrália
100
%
30.800
0,13
%
—
1.245.100
0,25
%
3.200
1.275.900
0,25
%
3.200
560.400
0,2
%
1.000
86
%
Boddington, Austrália
100
%
90.600
0,12
%
100
154.100
0,11
%
200
244.700
0,12
%
300
3.500
0,1
%
—
83
%
NuevaUnión, Chile(4)(6)
50
%
164.300
0,19
%
300
349.900
0,34
%
1.200
514.100
0,30
%
1.500
602.200
0,4
%
2.300
89
%
Norte Abierto, Chile(4)(7)
50
%
57.600
0,24
%
100
551.300
0,19
%
1.100
608.900
0,20
%
1.200
361.800
0,2
%
700
90
%
Conga, Peru(4)
100
%
—
—
%
—
693.800
0,26
%
1.800
693.800
0,26
%
1.800
230.500
0,2
%
400
84
%
Yanacocha, Peru
100
%
1.500
1,02
%
—
99.800
0,36
%
400
101.300
0,37
%
400
39.700
0,4
%
100
81
%
Galore Creek, Canadá(4)(10)
50
%
212.800
0,44
%
900
385.600
0,47
%
1.800
598.400
0,46
%
2.800
118.900
0,3
%
300
93
%
Red Chris, Canadá
70
%
—
—
%
—
335.100
0,34
%
1.100
335.100
0,34
%
1.100
62.100
0,4
%
200
81
%
NGM, EUA(12)
38,5
%
—
—
%
—
113.700
0,17
%
200
113.700
0,17
%
200
11.100
0,2
%
—
67
%
Total de cobre
557.600
0,28
%
1.600
4.174.600
0,30
%
12.600
4.732.200
0,30
%
14.100
3.638.800
0,3
%
11.000
87
%
(1)
Os recursos são apresentados excluindo as reservas. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.
(2)
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os recursos de cobre nos locais onde a Newmont é a operadora foram estimados a um preço de US$ 4,25 e US$ 4,00 por libra, respectivamente, salvo indicação em contrário. Os recursos fornecidos por outras operadoras podem usar preços diferentes. Os valores em toneladas foram arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(3)
As toneladas são estimativas da quantidade de metal contida no minério e não incluem perdas durante o processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em toneladas podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(4)
Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.
(5)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre relacionadosàmina a céu aberto em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre.
(6)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base no preço do cobre a US$ 3,00 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture NuevaUnión.
(7)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,00 por libra. Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela joint venture Norte Abierto.
(8)
As reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas com base em um preço do cobre de US$ 3,50 por libra.
(9)
Os recursos de cobre relacionados ao projeto da Yanacocha Sulfides, em 31 de dezembro de 2025, foram estimadas a um preço de US$ 3,25 por libra de cobre.
(10)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As estimativas de recursos foram fornecidas pela Teck Resources.
(11)
Os recursos de cobre relacionadosàmina subterrânea em 31 de dezembro de 2025 foram estimados a um preço de US$ 3,40 por libra de cobre.
(12)
Os recursos de cobre em 31 de dezembro de 2025 foram estimados com base no preço do cobre a US$ 4,50 por libra. Os dados sobre as reservas de cobre em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da joint venture NGM.
Reservas de prata(1)
31 de dezembro de 2025
31 de dezembro de 2024
Reservas comprovadas
Reservas prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Reservas comprovadas e prováveis
Depósitos/distritos
Participação da Newmont
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Recuperação
metalúrgica(3)
Tonelagem(2)
(mil toneladas)
Grau
(g/tonelada)
Onças(3)
(mil)
Cadia, Austrália(4)
100
%
—
—
—
1.007.600
0,67
21.800
1.007.600
0,67
21.800
67
%
1.051.800
0,67
22.800
Cerro Negro, Argentina
100
%
2.200
84,41
5.900
6.800
66,20
14.400
9.000
70,62
20.300
74
%
9.300
71,58
21.400
Minas a céu aberto de Pueblo Viejo
40
%
35.800
12,01
13.800
51.300
11,58
19.100
87.100
11,76
32.900
53
%
81.700
11,86
31.200
Estoques de Pueblo Viejo(5)
40
%
—
—
—
36.900
13,59
16.100
36.900
13,59
16.100
53
%
38.800
14,22
17.700
Total de Pueblo Viejo, República Dominicana(6)(7)
40
%
35.800
12,01
13.800
88.200
12,42
35.200
123.900
12,30
49.000
53
%
120.500
12,62
48.900
NuevaUnión, Chile(7)(8)
50
%
—
—
—
1.118.000
1,31
47.200
1.118.000
1,31
47.200
66
%
1.118.000
1,31
47.200
Norte Abierto, Chile(7)(9)
50
%
—
—
—
521.100
1,61
27.000
521.100
1,61
27.000
76
%
598.800
1,52
29.300
Yanacocha, Peru
100
%
—
—
—
68.300
8,82
19.400
68.300
8,82
19.400
5
%
172.300
15,05
83.400
Minas a céu aberto de Peñasquito
100
%
79.500
34,50
88.200
114.800
31,09
114.700
194.300
32,49
202.900
83
%
224.700
31,09
224.600
Estoques de Peñasquito (5)
100
%
4.900
47,37
7.500
21.800
27,90
19.600
26.700
31,48
27.000
76
%
32.000
27,89
28.700
Total de Peñasquito, México
100
%
84.400
35,25
95.700
136.600
30,58
134.300
221.000
32,37
230.000
82
%
256.600
30,70
253.300
Brucejack, Canadá
100
%
—
—
—
13.500
29,39
12.800
13.500
29,39
12.800
83
%
8.600
34,36
9.500
Mina a céu aberto de NGM
38,5
%
—
—
—
66.200
6,54
13.900
66.200
6,54
13.900
38
%
54.600
7,78
13.700
Estoques de NGM(5)
38,5
%
2.700
7,89
700
—
—
—
2.700
7,89
700
38
%
3.200
7,87
800
Total de NGM, EUA(10)
38,5
%
2.700
7,89
700
66.200
6,54
13.900
68.900
6,59
14.600
38
%
57.900
7,78
14.500
Total de prata
125.000
28,88
116.000
3.026.200
3,35
326.000
3.151.200
4,36
442.000
71
%
3.393.800
4,86
530.200
(1)
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as reservas de prata nos locais operados pela Newmont foram estimadas a um preço da prata de US$ 25 e US$ 20 por onça, respectivamente, salvo indicação em contrário. As reservas fornecidas por outras operadoras podem utilizar preços diferentes. Os valores apresentados podem não corresponder ao total devido ao arredondamento.
(2)
As tonelagens incluem compensações por perdas resultantes dos métodos de mineração. As tonelagens são arredondadas para a centena de milhar mais próxima.
(3)
Onças são estimativas da quantidade de metal contida em toneladas de minério e não incluem perdas por processamento. As taxas de recuperação metalúrgica representam a quantidade estimada de metal a ser recuperada mediante processos de extração metalúrgica. Os valores em onças podem não ser recalculados, pois são arredondados para a centena de milhar mais próxima.
(4)
O valor líquido de retorno da fundição utilizado nas reservas de 2025 não será inferior a US$ 24,62 por tonelada.
(5)
Os estoques são compostos principalmente de material reservado para permitir o processamento de material de maior qualidade nas usinas. Os estoques aumentam ou diminuem dependendo dos planos de mineração vigentes. As reservas de estoque são relatadas separadamente quando excedem 100.000 onças e representam mais de 5% do total das reservas relatadas no local.
(6)
A mina Pueblo Viejo, da qual a Newmont detém 40%, é contabilizada como um investimento pelo método da equivalência patrimonial. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço da prata de US$ 21 por onça. Os dados sobre as reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidos pela Barrick, operadora da mina Pueblo Viejo.
(7)
Incluído no segmento não operacional "Corporativo e Outros" na Nota 4 das Demonstrações Financeiras Consolidadas.
(8)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 18 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture NuevaUnión.
(9)
O projeto se encontra atualmente em fase de desenvolvimento. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 25 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela joint venture Norte Abierto.
(10)
O grau de corte da prata varia conforme os créditos de ouro e cobre. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 foram estimadas a um preço de US$ 21 por onça. As reservas de prata em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram fornecidas pela Barrick, operadora da joint venture NGM.
Recursos de prata(1)(2) - 31 de dezembro de 2025
Recurso medido
Recurso indicado
Recursos medido e Indicado
Recurso inferido