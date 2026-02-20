Assine
Mundo Corporativo

Vivaz realiza feirão imobiliário em São Paulo

Campanha reúne empreendimentos em diferentes regiões com condições especiais de compra em unidades selecionadas

20/02/2026 16:05

crédito: DINO

A procura por moradia entre famílias que buscam deixar o aluguel ou mudar de região tem ampliado a demanda por alternativas de compra na Região Metropolitana de São Paulo. Para atender a esse público, a Vivaz, marca econômica do Grupo Cyrela, realiza em 21 de fevereiro o feirão “Nocaute de Ofertas”, com unidades entre 192 e 500 mil reais e descontos de até 80 mil reais.  

Outro recurso amplamente utilizado no setor é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), empregado como entrada ou para redução do saldo devedor, mecanismo que se mantém entre os mais recorrentes nas operações de financiamento habitacional.  

A iniciativa integra a atuação da Vivaz em atender diversos perfis de compradores. Nesse contexto, as ofertas incluem empreendimentos com opções de 1, 2 ou 3 dormitórios para aqueles que buscam realizar o sonho da casa própria. 

As unidades participantes estão distribuídas nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste de São Paulo. As condições são válidas exclusivamente para atendimentos presenciais nas lojas Grand Vivaz TamanduateíVivaz Connection Adolfo Pinheiro e Grand Vivaz Lapa, no dia da campanha. Endereços e informações adicionais estão disponíveis no site da empresa.  

Entre os projetos estão:  

Zona Norte: Vivaz Cantareira 3; Vivaz Estação Pirituba; Vivaz Parque Prime Freguesia do Ó; Grand Vivaz Jardim França; Parque Voluntários da Pátria; Vivaz Vila Guilherme; Vivaz Prime Vila Maria.  

Zona Leste: Vivaz Belenzinho; Vivaz Connection Mooca; Vivaz Meu Mundo Estação Mooca; Grand Vivaz Estação Tamanduateí; Vivaz Selection Vila Prudente; Grand Vivaz Penha; Vivaz Parque Tiquatira; Vivaz Ermelino Matarazzo 2.  

Zona Sul: Vivaz Parque João Dias; Vivaz Connection Adolfo Pinheiro; Vivaz Connection Klabin; Vivaz Selection Laguna.  

Zona Oeste: Grand Vivaz Lapa; Vivaz Estação Lapa; Vivaz Santa Marina; Vivaz Clube Barra Funda. 

