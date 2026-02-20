ClickLivre confirma bom momento de energia solar no país

O fornecimento de energia solar passa por um verdadeiro crescimento no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostram que, até meados de 2024, esse tipo de abastecimento havia alcançado 46 gigawatts (GW) de capacidade instalada no país, correspondendo a 19,5% de toda a matriz energética brasileira. Os fatores que mantêm este mercado aquecido são palpáveis: além da economia no curto prazo, os consumidores também reconhecem nesse tipo de fornecimento uma responsabilidade ambiental.

É o que avalia Felipe Carvalho, especialista em energia solar e CEO da ClickLivre Energia, uma das empresas que vêm se consolidando no setor em Minas Gerais. “Podemos dizer que a energia solar ganhou a simpatia do brasileiro, porque ele percebe uma redução significativa da conta de luz em pouco tempo, e tem a consciência de que essa matriz energética não é nociva ao meio ambiente como outras fontes. É um comportamento que beneficiou inclusive a entrada de mais investimentos neste setor”, pontua.

O próprio levantamento da Absolar confirma esse panorama. O mercado fotovoltaico já atraiu mais de R$ 214 bilhões e gerou cerca de 1,4 milhão de empregos no país. Por outro lado, a energia solar conteve, também até 2024, a emissão de quase 56 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. Segundo Felipe Carvalho, a estimativa é de que haja cerca de cinco milhões de consumidores de energia solar em todo o país.

“Estamos vivenciando um mercado se desenvolvendo e, com isso, gerando progresso a mais setores. O mercado de energia é chave, porque ele beneficia diretamente outros segmentos. Há um número cada vez maior de empresas e residências sendo movidas por energia limpa. Então há uma tendência de crescimento que vai para muito além daquilo que vemos na energia solar. Com uma visão mais macro, conseguimos identificar o papel da produção fotovoltaica para a economia e o abastecimento do país”, pondera Felipe Carvalho.

