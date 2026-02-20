Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal

A Lojas Avenida realizou 15 inaugurações ao longo de 2025, ultrapassando a marca de 200 unidades espalhadas por todo o território brasileiro e inicia 2026 marcando presença em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O último ano registrou a entrada da rede no Amazonas, com uma inauguração em Humaitá, e outra na Paraíba, onde inaugurou uma nova loja em Campina Grande.

A Bahia liderou o ranking de inaugurações em 2025, recebendo quatro unidades nas cidades de Salvador, Ilhéus, Serrinha e Itabuna. Em seguida, Mato Grosso ganhou três lojas, em Cuiabá, Várzea Grande e Peixoto Azevedo. O Pará foi contemplado com duas unidades, em Belém e Alenquer.

Atualmente, está presente nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

Os estados do Pará, Mato Grosso e Goiás concentram o maior número de unidades da Lojas Avenida, demonstrando a força da empresa na região centro-norte do Brasil. Pará e Mato Grosso lideram, com 32 estabelecimentos cada, seguido por Goiás, com 25.

Sob controle da Pepkor, varejista sul-africana, desde fevereiro de 2022, a Lojas Avenida oferece produtos em vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, sempre com foco no público das classes C e D do mercado.

A estratégia de expansão da empresa também visa impactar positivamente as comunidades locais, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos e colaborando com o desenvolvimento da economia regional.