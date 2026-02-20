Minas Gerais reforça protagonismo na produção de cafés

Minas Gerais é o maior produtor e exportador de café do Brasil, responsável por cerca de 50% da produção nacional, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede). Em 2025, as exportações do agronegócio mineiro atingiram novo recorde: US$ 19,8 bilhões. O café foi o carro-chefe das exportações do agro mineiro e alcançou US$ 11,4 bilhões, o que correspondeu a 57,2% do valor total exportado do setor. O volume embarcado foi de 27,4 milhões de sacas.

Para destacar os melhores produtores de cafés em Minas Gerais, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) promove, anualmente, o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Neste mês, os vencedores da 22ª edição da premiação foram definidos e os produtos já estão disponíveis na rede supermercadista Verdemar.

No dia 19 de fevereiro, foi realizada uma solenidade para apresentar os campeões. O evento teve a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do sócio-diretor do Verdemar e presidente da Associação Mineira de Supermercados (Amis), Alexandre Poni, além de representantes da Emater–MG, Sicoob Central Crediminas e produtores de café.

Na abertura, Alexandre Poni ressaltou que um dos objetivos do concurso é oferecer um diferencial ao cliente, destacando o valor do café especial, cujo consumo tem crescido, além de valorizar os grãos e cafeicultores de diversas regiões de Minas Gerais. “Essa sempre foi a nossa intenção: incentivar as pessoas a conhecerem cada vez mais o universo dos cafés de qualidade. Esse tipo de iniciativa também gera a transformação na vida dos produtores e agricultores familiares”, disse.

Poni enfatizou que a rede conta com um torrador de cafés dentro da loja, há quase 22 anos, que aproxima o cliente de todo o processo. “São diferentes perfis sensoriais e métodos de processamento. O cliente pode experimentar e compreender, na prática, as diferenças entre um grão e outro, percebendo como cada detalhe influencia no sabor e na qualidade da bebida. É uma experiência de descoberta, conhecimento e valorização da cafeicultura mineira”, reiterou.

Já o governador Romeu Zema destacou o trabalho feito pela equipe da Emater-MG, ao longo dos anos, e que tem contribuído para que “o café deixe de ser visto apenas como uma commodity e passe a ser reconhecido como um produto diferenciado, hoje entre os melhores do mundo”. Também mencionou a importância do Verdemar no processo de valorização do produto. “Estamos, de fato, fazendo a diferença ao mostrar que Minas Gerais produz um café com qualidade e escala que poucos lugares no mundo conseguem alcançar”, disse.

Sobre o concurso



A iniciativa é fruto da parceria entre a Emater-MG e o Verdemar, cuja proposta é valorizar e ampliar o mercado dos cafés especiais produzidos em Minas Gerais, especialmente aqueles oriundos da agricultura familiar. Este é o oitavo ano em que o Verdemar lança a linha “Cafés Campeões”, com os vencedores da competição.

O grande campeão estadual de 2025, o agricultor familiar João Pedro Emerick Ramos, do município de Alto Jequitibá (Matas de Minas), também participou da cerimônia de lançamento. Ele fez história ao alcançar 93,2 pontos, a maior nota já registrada no concurso. “Fazer o café e ter um comprador é muito importante. Em 2018, eu não tinha para quem vender o café. Hoje está quase faltando café para tanto comprador”, afirmou.

Os cafés serão comercializados em embalagens especiais, produzidas pelo Verdemar, que destacam o nome e município do produtor, a pontuação obtida e as características sensoriais do café. As quatro principais regiões produtoras de Minas Gerais estarão representadas pelo Cerrado, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas.