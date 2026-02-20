Projeto via Lei Rouanet gera aumento de 72% no faturamento

Ao longo de oito meses, 360 mulheres empreendedoras do setor artesanal de dez estados brasileiros participaram de uma formação gratuita que combinou design, gestão e organização do negócio e que resultou em um crescimento médio de 72% no faturamento dos seus empreendimentos. Com atuação em 17 cidades, a iniciativa alcançou ainda 1.226 pessoas de forma indireta, ampliando seus efeitos para as famílias e comunidades onde essas mulheres vivem e produzem.



A relevância da iniciativa se insere em um contexto mais amplo do empreendedorismo no Brasil. Dados do Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, indicam que o país possui 24,2 milhões de empresas ativas, sendo 93,8% micro e pequenas empresas, com destaque para os Microempreendedores Individuais (MEIs), que somam 12,6 milhões de registros.



Nesse cenário, formações voltadas à qualificação e à sustentabilidade dos pequenos negócios — onde se concentram a maior parte das produtoras artesanais do país — tornam-se estratégicas para fortalecer a renda, a autonomia econômica e a permanência desses empreendimentos no mercado a longo prazo.



É nesse contexto que a Escola de Design, iniciativa da Rede Asta, organização social que há 20 anos atua no fortalecimento de nanoempreendedoras, produções artesanais e economias locais, buscou atuar. O projeto foi realizado com o patrocínio da Transpetro, maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

“Ao longo do projeto, vimos mulheres ganharem mais clareza sobre seus negócios, mais segurança para se posicionar no mercado e mais reconhecimento dentro de suas próprias redes. Esses resultados confirmam a importância de investir em formações que dialogam com a realidade de quem empreende no feito à mão”, destaca Alice Freitas, co-diretora da Rede Asta.

“É fundamental que iniciativas como esta, que alcançam mulheres em todo o país ao oferecer formação qualificada e sustentável, fortalecendo sua autonomia econômica, recebam reconhecimento e incentivo. Ao apoiar o projeto, a Transpetro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da sociedade brasileira e reforça sua presença em diversas regiões do país”, afirma Lilian Rossetto, gerente-geral de Comunicação Empresarial da Transpetro.

“Eu estava num momento de muita dúvida sobre o meu trabalho quando entrei na Escola de Design e vi ali uma oportunidade de melhorar como artesã, como empreendedora e como pessoa. Ao longo da jornada, fui aprendendo a melhorar meus produtos, minha técnica, as embalagens e o atendimento aos clientes. Cada módulo trouxe muito aprendizado, mas o que mais marcou foi a troca com outras artesãs, de lugares e fazeres diferentes, que é extremamente enriquecedora”, conta Thaís Campos, produtora artesanal de São Luís (MA) e participante da Escola de Design.

Para garantir a permanência das participantes ao longo da jornada, o projeto destinou R$ 178.900 em bolsas de incentivo, pagas às alunas, além de R$ 36.000 em capital semente, concedidos a 36 mulheres como apoio direto ao fortalecimento de seus negócios. Entre os desdobramentos do projeto, destaca-se ainda a produção de um Catálogo de Artesãs, desenvolvido para ampliar a visibilidade das participantes e gerar novas oportunidades de mercado.

Os efeitos da formação também foram refletidos de forma significativa nos indicadores de conhecimento e autonomia empreendedora. Ao final do curso, houve um aumento de 80% no indicador de segurança para empreender, demonstrando um maior preparo para implementar mudanças nos negócios, e uma elevação de 90% no indicador de visão de futuro, relacionada à clareza sobre caminhos de crescimento e planejamento. Já o indicador de atualização em relação ao mercado apresentou aumento de 81%, reforçando a capacidade de leitura de tendências e demandas do público.

Durante a formação, as participantes desenvolveram competências que conectam criação, mercado e gestão. O curso abordou desde a construção da identidade visual e o entendimento do público, passando pela leitura de tendências, planejamento de coleções e fortalecimento da marca, até estratégias de comunicação, vendas e relacionamento com clientes. A jornada foi concluída com conteúdos voltados à precificação, planejamento comercial e gestão financeira, além de cinco lives temáticas que aprofundaram discussões sobre o feito à mão e o empreendedorismo.

A Escola de Design integra o programa de Cursos e Treinamentos da Rede Asta e oferece formação prática em criação de produtos, branding e estratégias de comunicação para mulheres do setor do feito à mão.

Sobre a Transpetro

Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina. A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 170 clientes.

Sobre a Rede Asta

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fundada em 2005, a Rede Asta é uma organização de impacto social que transforma a realidade de nanoempreendedores e seus produtos artesanais por meio de educação, produtos de impacto e iniciativas locais. Em 20 anos de atuação, a organização gerou mais de R$ 20 milhões em renda para 30 mil pessoas, com presença em 369 cidades brasileiras. A atuação está voltada ao fortalecimento da economia artesanal.



Para mais informações, basta acessar www.redeasta.com.br ou enviar um e-mail para contato@redeasta.com.br.