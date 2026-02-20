Assine
Mundo Corporativo

Com mais turistas na região, Ilhéus diversifica roteiros e experiências

Turismo regional no sul da Bahia acompanha crescimento do setor no estado e amplia oferta de passeios estruturados na cidade

DINO
DINO
Repórter
20/02/2026 10:41

Com mais turistas na região, Ilhéus diversifica roteiros e experiências

O turismo no sul da Bahia acompanha um movimento mais amplo de fortalecimento do setor no estado, que recentemente passou a ocupar posição de destaque no cenário nacional como um dos destinos mais procurados por brasileiros. Segundo dados divulgados pelo Governo da Bahia, o crescimento está associado à ampliação da malha aérea, à diversidade de experiências oferecidas e à valorização de roteiros culturais e históricos.

Em Ilhéus, esse cenário tem impulsionado a organização e diversificação de passeios em Ilhéus, com integração entre praias, patrimônio histórico ligado ao ciclo do cacau e experiências culturais. A cidade, localizada no litoral sul baiano, reúne atrativos naturais e urbanos que vêm sendo estruturados em roteiros mais direcionados e contextualizados.

A valorização de formatos personalizados permite que o visitante conheça a cidade considerando o tempo disponível, o perfil do grupo e interesses específicos. Esse modelo acompanha uma tendência observada no turismo regional, em que experiências organizadas passam a ter maior relevância na escolha do destino.

De acordo com Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, a procura por passeios em Ilhéus tem refletido mudanças no comportamento do visitante. “Nos últimos anos, identificamos aumento na busca por roteiros organizados, que ofereçam contextualização histórica e melhor aproveitamento do tempo na cidade. A estruturação dos passeios contribui para uma experiência mais planejada”, afirma.

Entre as opções disponíveis estão visitas guiadas ao centro histórico, roteiros relacionados à cultura do cacau, passeios litorâneos e experiências em áreas naturais. A diversificação dessas atividades também favorece a distribuição do fluxo turístico entre regiões urbanas, rurais e costeiras.

Para saber mais, basta acessar: www.ilheuspasseios.com.br?



Website: https://ilheuspasseios.com.br/

