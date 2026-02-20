A transformação digital no sistema financeiro brasileiro deixou de ser uma projeção futura e passou a integrar o cotidiano de milhões de usuários. Em 2026, a inovação financeira se consolida como realidade, impulsionada principalmente pelo avanço dos bancos digitais, que vêm simplificando processos, ampliando o acesso a serviços bancários e redefinindo a relação entre clientes e instituições financeiras. Esse cenário também marca a chegada de novos players ao mercado, como o lançamento do Rosevo Bank, que passa a integrar o ecossistema financeiro digital brasileiro neste ano.

A facilidade de abertura de contas é um dos principais vetores dessa mudança. Processos que antes exigiam presença física e longos prazos de análise passaram a ser realizados de forma totalmente digital. Inserido nesse movimento, o Rosevo Bank, lançado em 2026, acompanha a evolução do setor ao adotar fluxos mais simples e integrados. “Inovar no sistema financeiro não é criar atalhos, mas construir processos mais simples, responsáveis e bem estruturados, capazes de ampliar o acesso sem perder consistência”, afirma Davi Marques Cordeiro.

O crescimento das contas digitais reflete um ambiente regulatório mais moderno. Dados do Banco Central do Brasil apontam avanço contínuo nesse modelo, impulsionado por iniciativas como o Pix e o open finance. Na visão de Davi Marques Cordeiro, à frente do Rosevo Bank, a modernização do sistema financeiro criou condições favoráveis para o surgimento de novos bancos digitais, especialmente aqueles que nascem já alinhados às demandas de um público cada vez mais conectado.

Além da abertura de conta, os bancos digitais têm avançado na integração de serviços. Pagamentos, transferências e gestão financeira passaram a ser concentrados em plataformas únicas. Essa abordagem, adotada por diferentes instituições digitais, também orienta a estrutura do Rosevo Bank. Na avaliação de Davi Marques Cordeiro, a clareza dos processos é um fator decisivo para tornar a experiência financeira mais eficiente no dia a dia.

Bancos que operam em ambientes totalmente digitais têm ampliado os investimentos em tecnologias voltadas à proteção de dados e à prevenção de fraudes, acompanhando as melhores práticas do mercado. Entre essas soluções está a biometria facial com Liveness Detection, também conhecida como prova de vida, tecnologia que verifica se a autenticação está sendo realizada por uma pessoa real, presente diante da câmera, e não por imagens, vídeos criados por IA, deepfakes ou tentativas de falsificação.

De acordo com análise publicada pela Didit, especializada em soluções globais de verificação de identidade digital, o uso de mecanismos avançados de liveness detection tornou-se uma das principais camadas de proteção nos processos de KYC (Know Your Customer) no setor bancário brasileiro, justamente por elevar a capacidade de detecção de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas.

Esse tipo de recurso, adotado por instituições atentas à evolução tecnológica, como o Rosevo Bank, integra um conjunto de medidas alinhadas às diretrizes do Banco Central e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo considerado pelo CEO Davi Marques Cordeiro um elemento central para a construção de confiança no relacionamento com os usuários.

Estudos de consultorias especializadas, como Deloitte e PwC, apontam que os bancos digitais devem continuar como protagonistas da modernização do sistema financeiro. Para o CEO Davi Marques Cordeiro, “esse ambiente exige que novas instituições, como o Rosevo Bank, mantenham foco permanente em inovação, adaptação regulatória e eficiência operacional desde sua chegada ao mercado.”

“Diante desse contexto, a inovação financeira em 2026 deixa de ser apenas uma tendência e passa a ser uma realidade consolidada. A digitalização dos serviços bancários, aliada à simplificação de processos, ao avanço tecnológico e à ampliação dos mecanismos de segurança, tem contribuído para a redefinição da forma como consumidores e empresas se relacionam com o sistema financeiro”, avalia Davi Marques Cordeiro.