Vitafor® expande presença no mercado esportivo

O crescimento do esporte como vetor econômico no Brasil tem estimulado a entrada de novas empresas e modelos de atuação. Em 2023, a cadeia esportiva movimentou R$ 183,4 bilhões, o equivalente a 1,69% do PIB nacional, segundo estudo da Sou do Esporte, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). O levantamento aponta que o comércio de artigos esportivos lidera a participação no segmento (52%), seguido por atividades recreativas (25%) e pela indústria (13%).



Nesse contexto, a Vitafor®, empresa brasileira de suplementação alimentar com mais de 20 anos de mercado, anunciou o lançamento da Vitafor Run, circuito próprio de corridas de rua. A primeira etapa está marcada para 1º de março, em Araçoiaba da Serra (SP), com prova de 5 km e expectativa de reunir mais de 550 participantes. A largada será na fábrica da empresa.



Segundo Débora Dutra, diretora de Marketing da Vitafor® Group, a corrida é parte de uma estratégia de atuação mais estruturada no ecossistema esportivo. “O esporte é um ambiente de forte engajamento e aproximação com o consumidor. A criação da Vitafor Run posiciona a marca em um território que dialoga diretamente com saúde, bem-estar e performance”, afirma.



A iniciativa ocorre em paralelo ao avanço do mercado de suplementos. De acordo com a Future Market Insights (FMI), o Brasil deve registrar crescimento anual de 9,5% entre 2026 e 2036 na demanda por suplementos alimentares, ficando atrás apenas de Índia e China em ritmo de expansão.



O lançamento de Vitafor Run se soma a outras ações previstas para o ano. Em 2026, a Vitafor® será a marca de whey protein oficial do Circuito IRONMAN Brasil, com presença nas principais etapas do calendário nacional, começando por Curitiba, com ativações no Village a partir de 5 de março e prova em 8 de março. O calendário inclui ainda Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju.



A empresa também prevê participação em eventos como Maratona de BH, Maratona de Goiânia, Maratona de Salvador, Maratona de Sorocaba, NB 42k e Triday Series, entre outras provas.

Ativações e experiência

A etapa inaugural da Vitafor Run terá áreas voltadas à experiência do corredor, como recovery e espaço para experimentação de produtos. A programação inclui DJ e a presença de criadores de conteúdo ligados ao universo do running e do bem-estar. A organização do evento é feita em parceria com a Pepper Sports.



A Vitafor® pretende explorar o evento como espaço para discutir hábitos de treinamento e nutrição. “Em modalidades de resistência, há demandas nutricionais específicas. Uma estratégia adequada de consumo de proteínas contribui para recuperação muscular, manutenção de massa magra e adaptação ao esforço”, diz Lucila Santinon, nutricionista da Vitafor®.

Sobre a Vitafor® Group

A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira, está há mais de 20 anos no mercado de suplementos nutricionais. Possui um mix que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida, com o objetivo de promover bem-estar e saúde.



A empresa mantém um portal científico, o Vitafor Science, para apoiar o profissional de saúde com informações atualizadas e confiáveis sobre os principais avanços nutricionais.



Recentemente, a marca expandiu sua atuação para a Europa com o lançamento da Vitafor Europe, instalando-se em Portugal com e-commerce para atender o consumo internacional, além do lançamento da marca Fitzei, marca de snacks saudáveis do grupo.



A Vitafor® Group tem sede em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor. A marca é reconhecida no meio acadêmico por basear sua produção e pesquisa na ciência.