Project B contrata o veterano do setor da moda William Kim como diretor de estilo de vida

A Project B, grand prix global de basquete feminino e masculino de elite criada para a nova geração de atletas e torcedores, anunciou hoje a nomeação de William Kim como diretor de estilo de vida. Nesse cargo estratégico, Kim liderará o negócio de estilo de vida premium da Project B em parcerias culturais, merchandising e colaborações com a marcaàmedida que se expande para a Europa, Ásia e Américas a fim de criar a plataforma cultural mais premium no cenário esportivo global.

"Estamos construindo um modelo concebido para 2030 e além", afirmou Kim. "Tudo começa com a criação de produtos excepcionais. Estamos adquirindo fibras naturais da mais alta qualidade para cada momento do dia de um atleta e oferecendo essas mesmas coleções a uma comunidade mais ampla de torcedores. Do designàcadeia de suprimentos e atéàexperiência do consumidor final, estamos operando com a mesma disciplina e controle que uma casa de luxo, supervisionando produtos, distribuição e experiência com a marca de forma holística".

Kim liderará a estratégia global de estilo de vida da Project B, integrando esporte, moda e comunidade em uma identidade unificada centrada na qualidade e no design icônico. Ele supervisionará o desenvolvimento de vestuários de desempenho de alta qualidade para atletas, usando fibras naturais, coleções elevadas para torcedores e colaborações com marcas vinculadas a cidades sedes e parceiros que definem culturas. Ele também moldará o modelo comercial impulsionado por IA, construído para uma plataforma nativa de redes sociais e focada em streaming, garantindo que produtos, distribuição e experiência com a marca operem de forma coesa em todos os mercados.

"O basquete é cultura", afirmou Geoff Prentice, cofundador da Project B. "Desde o primeiro dia, estamos construindo uma plataforma premium com raízes em qualidade inegociável. Nossas coleções serão criadas com tecidos naturais, sem sintéticos e sem atalhos, concebidas e desenvolvidas na empresa, para que possamos controlar a qualidade do início ao fim. O William entende sobre construir marcas que vivem além dos jogos, e sua perspectiva global e sensibilidade quanto ao design serão fundamentaisàmedida que expandimos".

Kim tem ampla experiência internacional em construção de marca, inovação em varejo e estratégia cultural, com um histórico de elevar os negócios internacionais na intersecção de esportes, moda e experiência do consumidor. Anteriormente, ele atuou como CEO da Shinsegae International, CEO da Rapha, CEO da AllSaints, vice-presidente executivo global da Samsung Mobile, vice-presidente sênior da Burberry, e ocupou cargos executivos no Gucci Group.

À medida que a Project B se expande aos principais mercados internacionais, essa nomeação representa o compromisso da empresa com construir uma plataforma cultural global que equipará jogadores e torcedores com as melhores fibras naturais e tecidos de alta qualidade.

Sobre a Project B

A Project B é uma plataforma esportiva global construída para jogadores e torcedores. Começando com basquete, a Project B está criando um circuito de torneios internacionais de alto risco que conta com os melhores jogadores e jogadoras do mundo, competindo em cidades de categoria mundial na Ásia, Europa e Américas. Concebida para um mundo focado em streaming, redes sociais e celulares, a Project B reúne competições de elite ao vivo com contação de histórias profundas, alcançando audiências internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219929898/pt/

Contatos para a imprensa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

johanna@trailrunnerint.com