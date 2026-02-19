Imersão apresenta Dubai como alternativa patrimonial

A maioria dos investidores brasileiros mantém a totalidade de seu patrimônio concentrado no mercado nacional, ficando expostos aos mesmos riscos cambiais, políticos e econômicos. Enquanto isso, uma parcela crescente de empreendedores e investidores tem diversificado recursos em mercados internacionais, com destaque para Dubai, que se consolidou como destino estratégico nos últimos anos. A exposição a riscos concentrados impulsiona iniciativa que leva investidores brasileiros para imersão técnica no emirado.

Bruno Vieira Leal, CEO da BlueWave Capital e idealizador da Expedição Dubai, analisa que “a grande barreira não é financeira – é mental. O investidor brasileiro tem capital, mas ainda enxerga o mercado internacional como algo distante ou arriscado”.

Dados mostram crescimento do mercado imobiliário de Dubai

Nos últimos anos, Dubai registrou indicadores que chamam a atenção de investidores globais. O emirado recebe mais de 15 milhões de turistas anualmente, gerando demanda constante por imóveis para locação. O crescimento populacional também impulsiona o mercado residencial na região.

Além dos números de movimentação, o emirado apresenta características tributárias diferenciadas: não há cobrança de imposto de renda sobre ganho de capital e aluguéis. A segurança jurídica é outro fator destacado, com regulamentação clara e proteção contratual para investidores. A rentabilidade em dólar também é apontada como proteção contra volatilidade cambial.

Mercado combina expansão com estrutura institucional

Para Bruno Vieira Leal, “Dubai apresenta características que o diferenciam de outros destinos. Diferente de mercados maduros como Estados Unidos e Europa, onde a valorização tende a ser mais gradual e os custos de entrada mais elevados, o emirado ainda registra oportunidades de ganho de capital. Por outro lado, diferente de mercados emergentes, possui infraestrutura desenvolvida, transparência e proteção ao investidor”.

O emirado consolidou-se como hub global de negócios, tecnologia e turismo. Empresas e profissionais de diversos países estabelecem operações na região, gerando demanda constante por imóveis.

Imersão técnica leva investidores para conhecer mercado presencialmente

Para lidar com a questão da falta de conhecimento sobre investimentos internacionais, Vieira Leal criou a Expedição Dubai, uma imersão de sete dias voltada para investidores que buscam compreender o funcionamento do mercado imobiliário local.

Durante o período, participantes realizam visitas técnicas em empreendimentos, conhecem os bastidores do mercado e entendem a estrutura legal, tributária e operacional necessária para investir. A programação também inclui troca de experiências entre investidores e estruturação de planos de diversificação patrimonial.

Em complemento, o CEO da BlueWave Capital explica que “mercados imobiliários seguem ciclos previsíveis. Existe uma fase inicial de descoberta, quando poucos identificam a oportunidade. Depois vem a confirmação, quando os dados começam a validar teses. Em seguida, ocorre a popularização, quando o mercado se torna evidente para o público amplo. Finalmente acontece saturação, quando retornos se normalizam aos padrões”, avalia ele.

Iniciativa busca estruturar conhecimento sobre investimento internacional

A proposta da imersão não se limita ao aspecto turístico. O foco está na compreensão técnica do mercado, análise de oportunidades e estruturação de estratégias de diversificação patrimonial de longo prazo.

Os participantes saem da experiência com um plano estruturado sobre como diversificar patrimônio em mercados internacionais, tendo vivenciado presencialmente o funcionamento do mercado imobiliário de Dubai.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações disponíveis no site oficial da Expedição Dubai: https://expedicaodubai.com.br/