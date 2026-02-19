Gulf inclui novo lubrificante em portfólio para veículos pesados

A Gulf Oil Brasil anunciou a inclusão do lubrificante Gulf Super Duty CI-4 15W-40 em sua linha de produtos para veículos pesados. O produto é indicado para motores diesel de gerações anteriores, enquadrados em normas de emissões até Euro 3 e Proconve P6, que ainda representam uma parcela significativa da frota em circulação no país.

Segundo os dados do Relatório da Frota Circulante – edição 2024, elaborado por Sindipeças e Abipeças, a frota de caminhões e veículos pesados em circulação no Brasil apresenta distribuição por idade que indica presença relevante de unidades mais antigas, refletindo o ritmo de renovação da frota e o uso prolongado de veículos anteriores a 2010.

Mesmo com a evolução das normas ambientais — atualmente em Euro 6 e Proconve P8 —, esses veículos continuam sendo utilizados em operações rodoviárias, fora de estrada, agrícolas e industriais.

O Gulf Super Duty CI-4 15W-40 é um lubrificante mineral desenvolvido para motores diesel que operam sob condições severas, comuns nesse perfil de aplicação. O produto atende à especificação API CI-4 e é indicado para motores que demandam esse nível de desempenho, considerando características como cargas variáveis, ciclos intensos de operação e estágio avançado de uso.

A formulação incorpora a tecnologia Protection Plus, voltada à proteção das partes móveis do motor e à redução do desgaste em condições severas de operação, contribuindo para a manutenção do desempenho ao longo do tempo.

A inclusão do produto integra a estratégia da Gulf Oil Brasil de atender diferentes perfis da frota circulante, com soluções compatíveis com distintos estágios de vida dos motores. A empresa atua no Brasil com fabricação em planta própria em Iperó (SP), além de estrutura logística, laboratório e rede de distribuição voltada aos segmentos automotivo, de veículos pesados, indústria, agronegócio e setor marítimo.