Amazfit anuncia o T-Rex Ultra 2: relógio GPS de titânio criado para ambientes extremos

A Amazfit, marca líder global em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health, anunciou hoje o T-Rex Ultra 2, o novo e mais avançado integrante da sua robusta linha T-Rex. Como parte da família T-Rex, o T-Rex Ultra 2 foi criado para incertezas; concebido para ser confiável em condições onde terrenos, ambientes e resultados nunca são completamente definidos. Construído especificamente para ambientes extremos, o T-Rex Ultra 2 combina materiais premium, melhores recursos de navegação e bateria com duração mais longa a fim de apoiar atletas e exploradores que lidam com rotas longas e complexas, onde o que mais importa é preparo e confiabilidade.

"Com o T-Rex Ultra 2, focamos em criar um relógio para as pessoas que contam com navegação, resistência e tomada de decisão precisa em ambientes exigentes", afirmou Scott Shepley, chefe de marketing global da Amazfit. "O relógio foi concebido para rotas longas e complexas, para as quais preparo e confiabilidade importam, e complementa o T-Rex Pro da família T-Rex, atendendo um caso de uso mais focado em expedição".

Criado para durar

Com uma tela AMOLED de 1,5 polegadas, vidro de safira resistente a arranhões e aro e caixa de titânio de grau 5, o T-Rex Ultra 2 foi criado para aguentar condições adversas acima e abaixo da superfície, com resistênciaàagua de 10 ATM e certificação dupla de mergulho, dando suporte a exigentes usos subaquáticos e ao ar livre. Com até 30 dias de bateria no modo de relógio inteligente e mais de 50 horas de rastreamento por GPS, o Ultra 2 foi construído para apoiar aventuras longas de vários dias sem compromisso. Com 64 GB de armazenamento embutido, os usuários conseguem salvar mapas, música e atividades diretamente no relógio para aventuras estendidas sem precisar do seu telefone.

Construído para condições noturnas e de baixa visibilidade

O Ultra 2 conta com lanterna de modo duplo embutida com brilho ajustável, luz verde de baixa interferência que permite que os usuários vejam claramente a tela do relógio enquanto usam óculos de visão noturna, e um sinal de SOS para emergências. O modo Boost oferece uma explosão de luz líder do setor para casos de trilhas noturnas ou situações urgentes.

Navegação sem limites

Pela primeira vez na linha de produtos T-Rex, os mapas globais completamente coloridos já vêm pré-carregados no aplicativo Zepp, permitindo que os usuários instalem rápida e facilmente no relógio a área de que eles precisam para criar rotas de ponto a ponto, buscar pontos de interesse nas proximidades e recalcular a rota automaticamente sem precisar de um celular ou de uma rede. Com o rastreamento avançado por GPS que tem o suporte de seis sistemas via satélite, o Ultra 2 oferece posicionamento rápido e preciso e navegação confiável passo a passo. Os dados do mapa foram refinados para diferenciar melhor os tipos de terreno, enquanto as interações mais tranquilas e os alertas otimizados melhoram a navegação via relógio. Outros aprimoramentos de navegação incluem planejamento de rota offline expandido a até 100 km, recálculo mais rápido de rota, melhores perfis de elevação, e segmentação de escalada mais inteligente para fornecer insights mais claros sobre as próximas subidas.

Gestão de rota mais inteligente

Para rotas longas e técnicas, o T-Rex Ultra 2 apresenta alertas inteligentes para lembretes e exibição de pontos de verificação, permitindo que os usuários definam os principais marcos, como fontes de água, abrigos, metas de altitude ou pontos de retorno. A segmentação aprimorada de escalada e os perfis otimizados de elevação oferecem informações mais claras sobre as próximas subidas, ajudando os usuários a gerenciar melhor o ritmo e a energia em seus esforços.

Ferramentas de desempenho para exploração séria

Outras características incluem: ritmo ajustado por classificação para métricas de desempenho mais precisas relacionadas a terreno montanhoso, gravação de áudios durante treinos, e alto-falante e microfone embutidos para ligações via Bluetooth e alertas sonoros. O relógio integra-se perfeitamente com o aplicativo Zepp, fornecendo informações sobre treino, recuperação, sono, nutrição e saúde em geral.

Preço e disponibilidade

O T-Rex Ultra 2 estará disponível para compra a partir de 19 de fevereiro de 2026, por $ 549,99 no site Amazfit.com e na Amazon.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporteàessa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

