São Paulo atrai investidores que aquecem mercado imobiliário

A cidade de São Paulo permanece no radar de investidores por reunir histórico de valorização imobiliária, mercado de locação aquecido e localização considerada estratégica. A capital concentra oferta diversificada de imóveis, infraestrutura consolidada e demanda constante por moradia, fatores que contribuem para a manutenção do interesse de compradores, inclusive em cenários econômicos mais restritivos.

Levantamento da consultoria Brain Inteligência Estratégica indica que investidores de fora do estado têm participação relevante nesse movimento. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), a combinação de fatores econômicos, sociais e comportamentais sustenta a procura por apartamentos compactos e studios, que seguem sendo avaliados como alternativas viáveis tanto para investimento quanto para moradia e locação.

Em áreas metropolitanas e regiões de alta densidade populacional, como São Paulo, a demanda por unidades funcionais e de menor metragem tende a acompanhar mudanças no perfil dos moradores e nos padrões de uso do espaço urbano. Segundo a ABECIP, outro aspecto associado a esse tipo de imóvel é a maior rotatividade de locatários, o que pode permitir ajustes mais frequentes dos valores de aluguel em relação ao mercado.

Para profissionais do setor, a localização e a oferta de serviços são fatores determinantes. “Imóveis compactos em regiões estratégicas da cidade, com infraestrutura como coworking, piscina e academia, têm atraído um número crescente de interessados”, afirma Gabriela Gattai, corretora de imóveis de alto padrão na Zona Sul de São Paulo, especializada na curadoria de oportunidades para investidores.

A atuação de investidores de fora do estado reforça uma tendência observada no mercado imobiliário paulistano, na qual imóveis bem localizados e de menor metragem passam a integrar estratégias de investimento voltadas ao médio e longo prazo. Segundo Gattai, o setor segue sendo visto por parte dos investidores como uma forma de preservação patrimonial.