Método CIS 248 espera receber mais de oito mil pessoas em SP

Um dos maiores treinamentos de inteligência emocional do mundo retorna a São Paulo. De 26 a 28 de fevereiro, o Distrito Anhembi será palco da 248ª edição do Método CIS, evento criado por Paulo Vieira, coach, PhD, autor do best-seller O Poder da Ação e criador do Coaching Integral Sistêmico. Ele divide o palco com Camila Vieira, especialista em desenvolvimento humano, e Júlia Vieira, que lidera as narrativas para jovens sobre propósito e produtividade.

Na última edição, realizada na capital paulista, o evento teve espectadores de todo o mundo. Entre eles, mais de sete mil estavam presentes no Distrito Anhembi. Promovido pela Febracis, o curso presencial deste ano tem a meta de reunir oito mil pessoas e alcançar a marca de oito mil espectadores na transmissão ao vivo.

Oferecendo mais de 50 horas de treinamento imersivo, o Método CIS, desenvolvido a partir da metodologia criada por Paulo Vieira, o Coaching Integral Sistêmico, já impactou pessoas em 83 países, unindo neurociência, psicologia positiva e práticas aplicáveis ao cotidiano. Durante o evento, os participantes têm acesso a ferramentas exclusivas que estimulam a liderança, a tomada de decisão e o desenvolvimento pessoal, emocional e profissional.

“O Método CIS é uma jornada de transformação real, onde ciência e emoção se encontram para desbloquear o que há de mais autêntico em cada um de nós. Tenho visto, ao longo dos anos, pessoas alcançarem resultados e mudanças que antes pareciam impossíveis. Quando você conecta mente, coração e ação, a vida começa a acontecer de forma extraordinária. Esse é o poder do CIS”, afirma Paulo Vieira, criador do Método CIS e fundador da Febracis.

Somando todas as edições, já são mais de 2 milhões de participantes do Método CIS. O evento busca oferecer ensinamentos práticos em áreas como carreira, finanças, relacionamentos e propósito de vida para seus participantes em um formato que envolve palestras e dinâmicas voltadas à reprogramação emocional e comportamental.

Sobre Paulo Vieira

Paulo Vieira é empresário, presidente da Febracis Escola de Negócios, coach, escritor, conferencista internacional e criador do Coaching Integral Sistêmico e do Método CIS. Com mais de 11.800 horas em sessões individuais de coaching, Paulo também já realizou consultoria em cerca de 500 empresas ao longo de seus mais de 26 anos de carreira nesse segmento.

O Master Coach tem vasta formação acadêmica, sendo PhD em Business Administration e Mestre em Coaching pela Florida Christian University (FCU). Pós-graduado em Gestão de Pessoas, o Master Trainer Internacional em Coaching possui ainda MBA em Marketing (Instituto Português de Administração de Marketing - Portugal) e graduação em Business Administration (FCU).

Sobre Camila Vieira

Camila Vieira é mãe, empresária, palestrante, escritora best-seller, vice-presidente da Febracis Escola de Negócios e esposa do PhD Paulo Vieira. É uma das maiores influenciadoras para mulheres sobre carreira e estilo de vida. É criadora do Movimento EVA, do Mulheres Experience e da Mentoria Jornada Plenitude.

Além disso, Camila é pós-graduada em Finanças pelo IBMEC, em Gestão Empresarial pela FGV, Gestão Avançada (APG) pelo AMANA-KEY (SP) e bacharel em Informática pela Unifor. Como escritora, Camila Vieira já lançou três livros: Viva a Sua Real Identidade (2021), que deu origem a um treinamento; Plenitude (2023); e Novos Frutos (2025), que orienta os leitores a identificarem o que os está impedindo de ter uma boa colheita na vida e a transformar seus resultados em todas as áreas da vida.

Sobre Julia Vieira

Júlia Vieira, filha do Paulo e da Camila Vieira, é mentora de mais de 23 mil alunos através da Mentoria Identidade, Propósito e um Futuro e da plataforma Método Prø. Além disso, é treinadora no Método CIS, que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas.

Graduada em Administração na Instituição Link School of Business, desenvolveu o Grupo Prø, empresa de transformação de jovens do Brasil focada em ajudar as pessoas a potencializarem a sua produtividade, serem encontradas pelo seu propósito e se tornarem prósperas. Para isso, tem uma plataforma de ensino com aulas disponibilizadas periodicamente. Ensina sobre identidade, propósito e tudo que envolve aquilo que um jovem precisa para crescer e atingir o sucesso em todas as áreas da vida.

Sobre a Febracis

A Febracis é uma das maiores escolas de transformação pessoal e profissional da América Latina. Fundada em 1998 por Paulo Vieira, a organização é composta por 20 empresas e 34 franquias espalhadas pelo Brasil, além de unidades franqueadas em Orlando, Boston, Lisboa e Luanda. Com mais de 15 cursos diferentes voltados para negócios, vida profissional e emocional, a Febracis recebe 16 mil alunos por mês, já atendeu mais de 1 milhão de alunos e formou aproximadamente 40 mil coaches por meio de sua metodologia própria, o Coaching Integral Sistêmico (CIS).



Evento: Método CIS 248 – Edição São Paulo

Datas: 26 a 28 de fevereiro de 2026

Local: Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02001-900

Realização: Febracis São Paulo