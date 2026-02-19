Passeio no Cemitério da Consolação celebra os Modernistas

No próximo sábado (21), o Cemitério da Consolação realiza um passeio monitorado especial dedicado à Semana de Arte Moderna de 1922. A visita convida o público a conhecer os túmulos de artistas e intelectuais modernistas que ajudaram a transformar a arte e o pensamento no Brasil.

O roteiro inclui nomes centrais do movimento, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, além de Tarsila do Amaral e Guiomar Novaes, que participaram da programação da Semana de Arte Moderna de 1922. O passeio também destaca esculturas de Victor Brecheret presentes no cemitério, reforçando o caráter artístico do espaço, considerado uma galeria a céu aberto.

A atividade é promovida pela Consolare e terá mediação de Francivaldo Gomes, conhecido como Popó, que realiza visitas guiadas há mais de 20 anos.

“Cada túmulo conta uma história e, neste passeio, o público tem a oportunidade de caminhar pela memória do modernismo brasileiro. Essa visita é uma experiência para entender como essas personalidades continuam presentes na identidade cultural de São Paulo e do país”, afirma Popó.

Além do passeio especial, o público também pode participar das visitas monitoradas às segundas-feiras, exceto dia 23, realizar visitas livres e acessar informações sobre personalidades e obras por meio da plataforma e-Lápide, disponível via QR Code nos jazigos.

Serviço

Cemitério da Consolação

Onde: Rua da Consolação, 1660 - Consolação - São Paulo.

Quando: sábado (21), às 14h.

Mediação: Popó

Ingresso: retirada gratuita pelo Sympla

e-Lápide: https://consolacao.elapide.com.br/