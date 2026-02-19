Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Personalização ganha espaço na decisão de compra de imóveis

Estudo da ABRAINC e da Deloitte aponta mudanças no perfil do consumidor e impactos na concepção de imóveis de médio e alto padrão.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/02/2026 15:23

compartilhe

SIGA
x
Personalização ganha espaço na decisão de compra de imóveis
Personalização ganha espaço na decisão de compra de imóveis crédito: DINO

Mudanças demográficas e sociais vêm alterando a forma como os brasileiros avaliam a compra de um imóvel residencial. A redução do número médio de moradores por domicílio e a maior diversidade dos arranjos familiares têm influenciado expectativas relacionadas ao uso do espaço, à funcionalidade e à capacidade de adaptação das residências ao longo do tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essas transformações estão detalhadas no estudo “Comportamento do consumidor de imóveis em 2040”, desenvolvido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) em parceria com a Deloitte. A pesquisa analisa tendências de longo prazo a partir de dados populacionais, sociais e econômicos, com o objetivo de compreender como os brasileiros devem habitar nas próximas décadas.

De acordo com o levantamento, em 2018, o Brasil registrava uma média de aproximadamente 2,83 moradores por residência, refletindo o crescimento de domicílios unipessoais, casais sem filhos e outros modelos de convivência. Esse cenário contribui para uma mudança na forma como o espaço residencial é percebido, com maior atenção à funcionalidade e à adaptação do imóvel ao longo do tempo.

Embora o estudo não trate diretamente de serviços de personalização, os indicadores comportamentais ajudam a contextualizar um ambiente em que o comprador passa a valorizar soluções que aumentem a previsibilidade do uso do imóvel e reduzam ajustes após a entrega.

Para Eduardo Imada Bracco, sócio-administrador da Construtora Bracco, essas mudanças já impactam a forma como os empreendimentos são concebidos. “A possibilidade de definir características do apartamento ainda durante a obra passou a integrar a decisão de compra, especialmente quando o consumidor busca funcionalidade e maior controle sobre o processo de mudança”, afirma.

Segundo Bracco, a antecipação de escolhas relacionadas a layout, infraestrutura e acabamentos permite que o imóvel seja entregue mais alinhado às necessidades do morador, evitando intervenções posteriores. Ele diz que, ao longo dos anos, a construtora tem observado que esse tipo de planejamento contribui para uma transição mais organizada para a nova moradia.

Além disso, Bracco ressalta que decisões tomadas durante a fase de obra tendem a favorecer a eficiência construtiva. “Quando as definições são feitas previamente, há maior controle técnico, melhor gestão de materiais e redução de desperdícios e impactos associados a ajustes feitos após a entrega”, completa.

Em linha com o estudo da ABRAINC e Deloitte, o executivo acredita que, no segmento de médio e alto padrão, a personalização antecipada passa a ser compreendida como parte de um processo mais estruturado de decisão do consumidor. “Esse cenário está em sintonia com as transformações no perfil do comprador e com a busca por imóveis capazes de acompanhar diferentes fases da vida”, finaliza.

Sobre a Bracco

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Construtora Bracco é uma empresa familiar com mais de cinco décadas de atuação no mercado imobiliário. A empresa desenvolve empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, com atuação concentrada na cidade de São Paulo e região metropolitana, acompanhando as transformações no comportamento do comprador e nas demandas habitacionais ao longo do tempo.



Website: https://www.linkedin.com/company/construtora-bracco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay