Personalização ganha espaço na decisão de compra de imóveis

Mudanças demográficas e sociais vêm alterando a forma como os brasileiros avaliam a compra de um imóvel residencial. A redução do número médio de moradores por domicílio e a maior diversidade dos arranjos familiares têm influenciado expectativas relacionadas ao uso do espaço, à funcionalidade e à capacidade de adaptação das residências ao longo do tempo.

Essas transformações estão detalhadas no estudo “Comportamento do consumidor de imóveis em 2040”, desenvolvido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) em parceria com a Deloitte. A pesquisa analisa tendências de longo prazo a partir de dados populacionais, sociais e econômicos, com o objetivo de compreender como os brasileiros devem habitar nas próximas décadas.

De acordo com o levantamento, em 2018, o Brasil registrava uma média de aproximadamente 2,83 moradores por residência, refletindo o crescimento de domicílios unipessoais, casais sem filhos e outros modelos de convivência. Esse cenário contribui para uma mudança na forma como o espaço residencial é percebido, com maior atenção à funcionalidade e à adaptação do imóvel ao longo do tempo.

Embora o estudo não trate diretamente de serviços de personalização, os indicadores comportamentais ajudam a contextualizar um ambiente em que o comprador passa a valorizar soluções que aumentem a previsibilidade do uso do imóvel e reduzam ajustes após a entrega.

Para Eduardo Imada Bracco, sócio-administrador da Construtora Bracco, essas mudanças já impactam a forma como os empreendimentos são concebidos. “A possibilidade de definir características do apartamento ainda durante a obra passou a integrar a decisão de compra, especialmente quando o consumidor busca funcionalidade e maior controle sobre o processo de mudança”, afirma.

Segundo Bracco, a antecipação de escolhas relacionadas a layout, infraestrutura e acabamentos permite que o imóvel seja entregue mais alinhado às necessidades do morador, evitando intervenções posteriores. Ele diz que, ao longo dos anos, a construtora tem observado que esse tipo de planejamento contribui para uma transição mais organizada para a nova moradia.

Além disso, Bracco ressalta que decisões tomadas durante a fase de obra tendem a favorecer a eficiência construtiva. “Quando as definições são feitas previamente, há maior controle técnico, melhor gestão de materiais e redução de desperdícios e impactos associados a ajustes feitos após a entrega”, completa.

Em linha com o estudo da ABRAINC e Deloitte, o executivo acredita que, no segmento de médio e alto padrão, a personalização antecipada passa a ser compreendida como parte de um processo mais estruturado de decisão do consumidor. “Esse cenário está em sintonia com as transformações no perfil do comprador e com a busca por imóveis capazes de acompanhar diferentes fases da vida”, finaliza.

Sobre a Bracco

A Construtora Bracco é uma empresa familiar com mais de cinco décadas de atuação no mercado imobiliário. A empresa desenvolve empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, com atuação concentrada na cidade de São Paulo e região metropolitana, acompanhando as transformações no comportamento do comprador e nas demandas habitacionais ao longo do tempo.