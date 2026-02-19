A DCO lança campanha global “Ctrl+Alt+Delete” para combater a desinformação online e fortalecer a confiança na economia digital

A Organização de Cooperação Digital (DCO) anunciou o lançamento da campanha global “Pare a Desinformação Online: Ctrl+Alt+Delete”, que visa combater a desinformação online e fortalecer a confiança na economia digital, convocando governos, mídia, setor privado e plataformas digitais a agirem em conjunto.

DCO Launches Global “Ctrl+Alt+Delete” Campaign to Combat Online Misinformation and Enhance Trust in Digital Economy - (Photo: AETOSWire)

A campanha representa o ápice de um ano de engajamento multilateral e multissetorial contínuo, liderado pela DCO, para enfrentar a desinformação como um desafio crescente nas áreas econômica, social e de confiança. Apoiada pela iniciativa de Integridade do Conteúdo Online da DCO, a campanha será implementada em fases, ancorada em compromissos e promessas das partes interessadas e impulsionada por meio de diálogo político, engajamento público e ativação digital.

A campanha foi lançadaàmargem da 5ª Assembleia Geral da DCO no Kuwait, marcada por um painel ministerial de alto nível sobre o combateàdesinformação online, reunindo ministros do Comitê Ministerial sobre Desinformação Online, presidido pelo Estado do Kuwait. O painel contou com a participação de S. Exa. Sra. Amal El Fallah Seghrouchni, ministra delegada junto ao chefe de governo responsável pela Transição Digital e Reforma Administrativa do Marrocos, S. Exa. Eng. Sami Issa Smeirat, ministro da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia, e S. Exa. Sra. Shiza Fatima Khawaja, ministra federal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações do Paquistão. A discussão destacou um crescente consenso intercultural sobre a necessidade de ação coordenada para combater a desinformação e fortalecer a confiança nos espaços digitais.

A Sra. Deemah AlYahya, secretária-geral da Organização de Cooperação Digital (DCO), afirmou: "A desinformação online se transformou em uma pandemia digital, espalhando-se mais rápido que os fatos, corroendo a confiança pública e minando os alicerces da economia digital. Se não for combatida, enfraquece as instituições, aprofunda a polarização e impõe custos econômicos e sociais reais às sociedades em todo o mundo.

Enfrentar esse desafio exige responsabilidade coletiva e ação coordenada entre governos, mídia, plataformas digitais e setor privado. A confiança é a moeda da economia digital. Proteger a integridade do conteúdo online por meio desta campanha não se trata apenas de combater as falsidades, mas também de proteger a transparência, fortalecer a resiliência e garantir que o futuro digital traga prosperidade para todos."

"Pare a Desinformação Online: Ctrl+Alt+Delete" reflete a missão mais ampla da DCO de promover a cooperação digital que melhora vidas, apoia o crescimento econômico e fortalece a confiança e a resiliência na economia digital.

Ahmed Bayouni

media@DCO.org