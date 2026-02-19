A ExaGrid atinge marco importante com clientes

A ExaGrid®, líder em armazenamento de backup em camadas, anunciou hoje que mais de 5.000 clientes utilizam ativamente seu armazenamento de backup por trás de aplicativos de backup líderes de mercado como Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Arcserve, Acronis, SQL Dumps, Oracle RMAN Direct, HYCU e muitos outros aplicativos e utilitários de backup.

A ExaGrid alcançou muitos marcos, incluindo:

Pontuação NPS de +81 A mais alta do setor de armazenamento de backup

Mais de 300 histórias de sucesso de clientes de armazenamento de backup publicadas em seu site Mais do que todos os concorrentes juntos

Mais de 200 avaliações do Gartner Peer Insights Com uma alta classificação de 4,8/5 estrelas

24 prêmios do setor nos últimos 3 anos Mais do que qualquer outro provedor de armazenamento de backup

Mais de 20 trimestres consecutivos com fluxo de caixa livre, demonstração de resultados e EBITDA positivos

“A ExaGrid percebeu que usar armazenamento primário padrão por trás de um aplicativo de backup não é uma solução robusta e, com qualquer nível de retenção, é muito caro, além de vulnerável a ataques de segurança. Dispositivos de deduplicação Inline, como o Dell Data Domain, são lentos para backup, lentos para restaurações, não escaláveis ??e vulneráveis ??a ataques de segurança. A ExaGrid criou uma arquitetura totalmente nova chamada 'Armazenamento de Backup em Camadas', que possui uma Landing Zone exclusiva para backups e restaurações rápidas, uma verdadeira arquitetura de escalabilidade horizontal para que a janela de backup permaneça com duração fixaàmedida que os dados crescem e uma solução muito abrangente.” A ExaGrid oferece uma abordagem de recuperação de ransomware com o Retention Time-Lock (RTL). O RTL consiste em uma camada não expostaàrede, Detecção e Proteção Automáticas, uma política de exclusão adiada e imutabilidade. Nenhuma outra solução possui esse nível de recuperação de ransomware. Além disso, a ExaGrid possui uma segunda Camada de Repositório onde toda a retenção é mantida em um formato deduplicado para reduzir o armazenamento e os custos. O programa "sem obsolescência programada" da ExaGrid e a garantia de preço por 5 anos são incomparáveis ??no setor", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Quando a ExaGrid surge como uma oportunidade, o cliente a escolhe em mais de 70% dos casos, em vez de opções de armazenamento primário ou deduplicação inline da Dell, HPE, NetApp, Pure Storage entre outras."

A ExaGrid oferece um modelo de suporte exclusivo, atribuindo aos clientes um engenheiro de suporte de nível 2 dedicado, o que permite que os clientes trabalhem sempre com o mesmo técnico sênior. Esse modelo de suporte é altamente valorizado no setor. Mais de 99% dos clientes da ExaGrid assinaram o contrato de manutenção e suporte.

Não existe outra empresa com um produto de armazenamento de backup que ofereça esse nível de funcionalidade, um produto que simplesmente funciona, que não é subdimensionado, sem obsolescência programada, com suporte ao cliente de alto nível e garantia de preço por 5 anos. A ExaGrid possui o programa de teste POC (Prova de Conceito) mais fácil do setor, permitindo que as organizações testem a ExaGrid em seus ambientes de produção. Todos esses benefícios exclusivos resultaram em uma lista crescente de organizações que escolhem o Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid para proteger seus dados.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219691472/pt/

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com