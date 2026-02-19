A BEYOND Developments revela o EVERMORE Masterplan na Praia de Marjan, em Ras Al Khaimah

A BEYOND Developments revelou o EVERMORE, o seu primeiro empreendimento totalmente planeado na Praia de Marjan, em Ras Al Khaimah, que marca o início da estratégia de crescimento da BEYOND para 2026 e uma ousada expansão para além do Dubai.

Estrategicamente localizado em frenteàIlha Wynn Al Marjan, o EVERMORE é um distrito residencial e de estilo de vidaàbeira-mar, emoldurado pelo mar e pelo futuro jardim botânico de Marjan. O plano principal combina a elegância clássica francesa com a arquitetura contemporânea, a natureza integrada e a criação de espaços focados no estilo de vida, criando um ambiente singular onde a arquitetura, a hospitalidade e os espaços públicos estão em harmonia com a água e a vegetação.

Mahdi Amjad, fundador e presidente executivo da BEYOND Developments, afirmou: “Ras Al Khaimah está a vivenciar uma nova fase de desenvolvimento, sustentada por um planeamento rigoroso, crescente relevância global e a visão a longo prazo de sua liderança, cujo apoio foi fundamental para viabilizar a nossa entrada no emirado.”

“O novo plano principal EVERMOREabrange mais de 7 milhões de pés quadrados de área bruta construída, com um valor bruto de desenvolvimento projetado superior a AED 25 mil milhões. Reúne um destino costeiro excecional com design de classe mundial, hospitalidade e projetos urbanísticos liderados pela comunidade. Representa um marco decisivo na nossa trajetória, marcando anossa primeira expansão fora do Dubai e o nosso primeiro empreendimento em Ras Al Khaimah, e refletindo o nosso compromisso em contribuir significativamente para a evolução urbana, turística e económica do emirado”, acrescentou Amjad.

Abdulla Al Abdouli, CEO do Grupo Marjan, afirmou: “O EVERMORE representa um marco significativo para Marjan Beach e Ras Al Khaimah. Como o segundo maior projeto urbanístico do nosso portfólio, fortalece a evolução de Marjan Beach como um destino onde o estilo de vida, a hospitalidade e a natureza unem-se para moldar o futuro do emirado.”

“Temos orgulho de ser parceiros da BEYOND neste empreendimento transformador que servirá como um pilar fundamental para Marjan Beach e um capítulo importante na história de crescimento imobiliário e turístico de Ras Al Khaimah. Este projeto urbanístico adiciona uma nova e significativa camadaàevolução da praia e fortalece o seu posicionamento como um destino global de estilo de vida e investimento”, acrescentou Al Abdouli.

Ancorado por 250 000 m² de espaços abertos ajardinados, incluindo um jardim botânico central, o EVERMORE foi criado como um projeto urbanístico totalmente voltado para pedestres. Passagens sombreadas e ligações verdes ligam o jardim botânico a a 3,5 quilómetros de praia acessível, reforçando a mobilidade a pé, o bem-estar e uma vida centrada no ser humano. O empreendimento integra componentes residenciais, de hotelaria e comerciais, incluindo 1 milhão de pés quadrados de ofertas de hotelaria e residências de marca, além de uma praça para festivais e eventos, souks botânicos, uma vila gastronómica (F&B) e um passeio contínuoàbeira-mar, formando um distrito cultural e de lazer autossustentável.

O projeto foi inspirado na arquitetura clássica francesa, reimaginando proporção, simetria e ordem espacial através de uma perspetiva contemporânea. Edifícios em cascata maximizam as vistas para o mar e para a paisagem, enquanto áreas verdes, caminhos sombreados e pontes para pedestres garantem conforto, privacidade e conectividade perfeita.

O EVERMORE foi projetado para perdurar por gerações, contribuindo significativamente para a Visão 2030 de Ras Al Khaimah e para a narrativa urbana e económica em constante evolução do emirado.

