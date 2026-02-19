Security Compass lança solução para lidar com os riscos crescentes do desenvolvimento impulsionado por IA

A Security Compass lançou hoje o SD Elements for Agentic AI Workflow, uma nova maneira inovadora para as organizações manterem o controle da segurança e da conformidadeàmedida que a IA se torna parte do desenvolvimento de software.

Os agentes de IA oferecem uma oportunidade sem precedentes para acelerar a velocidade do desenvolvimento de software, mas as preocupações com a segurança e a conformidade estão impedindo sua adoção em setores regulamentados. Leis emergentes, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE, aumentam a carga de segurança sobre os fabricantes de software. Usando o fluxo de trabalho SD Elements Agentic AI, você pode incorporar perfeitamente requisitos de segurança, conformidade e políticas corporativas relevantes e aprovados por especialistas ao processo de desenvolvimento agêntico e validar automaticamente sua implementação. Você obtém evidências reais de que eles estão sendo seguidos, independentemente do código vir de um desenvolvedor ou de um agente de IA.

O que torna o SD Elements para fluxo de trabalho de IA agêntica diferente:

Segurança determinística e orientada por políticas: os requisitos de segurança e conformidade são definidos antecipadamente — não improvisados por uma IA — para que todas as ações estejam vinculadas aos seus padrões.

os requisitos de segurança e conformidade são definidos antecipadamente — não improvisados por uma IA — para que todas as ações estejam vinculadas aos seus padrões. Sem suposições, apenas provas: sejam totalmente humanos, agentes ou algo entre os dois, os desenvolvedores seguem o mesmo manual. Cada controle é validadoàmedida que o código é produzido, e você obtém evidências prontas para auditoria — não apenas “a IA fez o seu melhor”.

sejam totalmente humanos, agentes ou algo entre os dois, os desenvolvedores seguem o mesmo manual. Cada controle é validadoàmedida que o código é produzido, e você obtém evidências prontas para auditoria — não apenas “a IA fez o seu melhor”. Do levantamento de requisitos aos testes: o SD Elements é a primeira plataforma a gerar requisitos prescritivos de segurança e conformidade e garantir que eles sejam testados automaticamente, fornecendo garantia de ponta a ponta.

o SD Elements é a primeira plataforma a gerar requisitos prescritivos de segurança e conformidade e garantir que eles sejam testados automaticamente, fornecendo garantia de ponta a ponta. Rastreabilidade total: as principais ações são rastreadas para que você sempre saiba o que foi feito, por que e por quem — seja uma pessoa ou um agente de IA. Você está sempre pronto para auditorias.

as principais ações são rastreadas para que você sempre saiba o que foi feito, por que e por quem — seja uma pessoa ou um agente de IA. Você está sempre pronto para auditorias. Adapta-se aos fluxos de trabalho dos desenvolvedores: os requisitos e orientações aparecem diretamente nas ferramentas que os desenvolvedores e agentes já usam — como IDEs e assistentes de codificação de IA — sem portais extras ou sobrecarga de processos.

Rohit Sethi, CEO da Security Compass, afirmou:

“A IA está transformando a forma como o software é desenvolvido, mas muitas equipes estão deixando que o agente determine o que significa ‘seguro’. Isso representa um risco real. Com o SD Elements, você mantém o controle o tempo todo — os agentes de IA precisam seguir as regras que você define, e você obtém as evidências necessárias para auditorias e conformidade. É uma maneira de avançar rapidamente com IA sem permitir que a segurança se torne um gargalo ou um jogo de adivinhação.”

Saiba mais em https://www.securitycompass.com/agentic-ai/

Sobre a Security Compass

A Security Compass ajuda organizações a criar softwares seguros e em conformidade com as normas, em um mundo onde tanto desenvolvedores quanto agentes de IA escrevem código. Nossas soluções abrangem requisitos de segurança, modelagem de ameaças e treinamento prático, permitindo que as equipes incorporem segurança e conformidade desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

