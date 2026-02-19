Avanço da voz sobre IP impulsiona telecom e projeta alta em 2026

O setor brasileiro de telecomunicações encerrou 2025 com cenário de competição estável e manutenção da dinâmica concorrencial nos principais mercados, segundo o Relatório de Monitoramento da Competição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). De acordo com a autarquia, o ambiente competitivo permanece funcional, com disputas concentradas em qualidade de rede, estratégias comerciais e ampliação de ofertas integradas de serviços digitais.

Empresas que atuam no segmento de telefonia IP e comunicação em nuvem, como a Voicecorp, têm procurado acompanhar esse movimento de transformação estrutural do setor, especialmente diante da consolidação da migração dos serviços tradicionais de voz para soluções baseadas em internet.

Conforme divulgado pela Anatel, a telefonia móvel apresentou leve recuperação ao longo de 2025, após retração observada no período anterior, com crescimento impulsionado principalmente pela expansão do pós-pago e pelo aumento do consumo de dados. O relatório indica que a competição tem sido influenciada por fatores como investimento em infraestrutura, cobertura de redes de alta capacidade e diferenciação por qualidade de serviço. No segmento de voz, observa-se consolidação da migração para aplicações baseadas em internet, especialmente serviços Over-The-Top (OTT), tendência associada à digitalização do consumo e à integração entre voz e dados.

No cenário internacional, estudos de mercado indicam que o segmento de chamadas internacionais, fortemente associado a soluções de Voice over Internet Protocol (VoIP), apresenta perspectiva de crescimento contínuo. Relatório da Business Research Insights projeta que o mercado global de chamadas internacionais deverá atingir aproximadamente US$ 1,45 bilhão em 2026, com expansão sustentada nos anos seguintes.

Segundo o mesmo relatório, a expansão das redes 5G é apontada como fator relevante para a evolução dos serviços de comunicação baseados em IP, ao proporcionar maior velocidade de conexão e redução de latência, elementos que impactam diretamente a estabilidade e a qualidade das chamadas realizadas via internet.

A convergência entre conectividade móvel de alta capacidade, serviços em nuvem e aplicações de comunicação tende a ampliar a relevância da telefonia IP no contexto corporativo em 2026. Dados regulatórios e projeções internacionais indicam que a transição estrutural da voz convencional para arquiteturas baseadas em internet deve se intensificar, acompanhando o amadurecimento das redes 5G e a consolidação do consumo de dados como eixo central do setor.

Nesse cenário, empresas brasileiras especializadas em soluções de telefonia IP e comunicação em nuvem passam a integrar o movimento de expansão previsto para 2026. A Voicecorp, operadora nacional com atuação em serviços VoIP e infraestrutura de comunicação empresarial, está inserida nesse contexto de crescimento, acompanhando a digitalização das comunicações corporativas e a ampliação da demanda por soluções baseadas em IP. De acordo com dados institucionais, 2025 registrou aumento na procura por soluções baseadas em VoIP, refletindo o movimento de digitalização observado no mercado.

“O amadurecimento das redes de alta capacidade e a busca por eficiência operacional têm ampliado o espaço da telefonia IP nas estratégias corporativas. A expectativa é de que 2026 consolide esse avanço, com maior integração entre voz, dados e aplicações em nuvem”, afirma Diogenes Coutinho, diretor da Voicecorp.

Segundo John Meldrum, sócio-diretor da Voicecorp, a evolução tecnológica também altera o papel estratégico da comunicação nas organizações. “A migração para arquiteturas baseadas em IP permite maior escalabilidade, integração com plataformas digitais e otimização de custos operacionais, fatores que passam a influenciar diretamente as decisões de investimento em telecomunicações”, enfatiza.

Diogenes Coutinho acrescenta que o cenário regulatório e o avanço das redes móveis de quinta geração contribuem para a consolidação desse movimento. “A combinação entre infraestrutura de alta capacidade, expansão do 5G e amadurecimento das soluções em nuvem cria um ambiente favorável para a consolidação da voz sobre IP no ambiente corporativo brasileiro”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa para 2026 é de continuidade do avanço das soluções de voz sobre internet no Brasil, alinhada às tendências regulatórias e tecnológicas observadas ao longo de 2025, com impacto direto na estrutura competitiva do setor.