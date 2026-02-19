MANSA LANÇA NOVA VERTICAL DE MICRODRAMAS E ESTREIA SÉRIE ORIGINAL EXCLUSIVA

Em lançamento durante o Mês da História Negra, a Mansa, plataforma gratuita de streaming dedicadaàcuradoria de conteúdo global da diáspora negra, anuncia hoje uma nova funcionalidade de microdramas verticais dentro do aplicativo Mansa, ampliando sua proposta mobile-first no ecossistema de narrativas originais.

Desenvolvida especialmente para conteúdos seriados em formato curto, a novidade estreia com The Heiress, The Baller & The Secret Society, microdrama vertical original com 27 episódios, disponível com exclusividade na Mansa. Com o crescimento acelerado do conteúdo vertical de curta duração como uma das principais tendências do entretenimento global, a Mansa expande sua atuação no formato com foco em storytelling roteirizado, identidade cultural e valorização de criadores.

“Contar histórias em formato vertical nos permite entregar narrativas de alto impacto alinhadas aos novos hábitos de consumo, sem abrir mão da profundidade, da sensibilidade e da qualidade artística que nossa comunidade merece”, afirma Nate Parker, cofundador e CEO da Mansa. “Desde o início, nossa missão é construir uma plataforma onde criadores negros ao redor do mundo possam prosperar e inovar. Essa nova experiência vertical abre espaço para uma nova fronteira criativa.”

O lançamento marca um novo capítulo para a Mansa, que amplia sua atuação além do streaming tradicional de longa duração para histórias pensadas especificamente para o consumo em dispositivos móveis, oferecendo episódios mais curtos sem comprometer a carga emocional ou o valor de produção. A experiência de microdrama vertical está disponível nativamente no aplicativo da Mansa nos Estados Unidos, Reino Unido, Nigéria, Quênia, Uganda, África do Sul e Brasil, sem necessidade de VPN, tornando o acesso imediato para o público global.

A funcionalidade de microdramas verticais é exclusiva do aplicativo Mansa e foi desenvolvida para sustentar uma crescente programação de produções originais em formato curto ao longo de 2026 e nos próximos anos. Além de lançamentos premium, o recurso também cria oportunidades para criadores emergentes experimentarem narrativas seriadas, ampliarem suas audiências dentro do ecossistema da Mansa e explorarem um formato em rápida evolução.

O primeiro título a estrear na plataforma, The Heiress, The Baller & The Secret Society, é um thriller romântico sobre amor, poder e o custo perigoso do legado, dividido em 27 episódios curtos pensados para o público mobile. Produzida por Nate Parker e Ammon Lyle, dirigida por Byron Manuel e estrelada por Shala White, Cortney Elise, Justin Davis e Diego Escobar, a série acompanha uma jovem herdeira forçada a aceitar um noivado arranjado para proteger o império de sua família. A produção se soma às milhares de horas de filmes e séries já disponíveis gratuitamente no aplicativo, além de mais de 25 canais de TV ao vivo, e inaugura a programação de microdramas verticais da Mansa para 2026, com novos títulos previstos para os próximos meses.

A Mansa é a única plataforma de streaming com uma infraestrutura tecnológica totalmente integrada para dar suporte a narrativas seriadas verticais, permitindo que criadores lancem microdramas e que espectadores assistam e paguem por episódio diretamente no aplicativo.

Sobre a Mansa Studios

A Mansa Studios é uma empresa global de mídia e estúdio dedicadaàprodução e distribuição de conteúdo focado na diáspora para audiências em todo o mundo. Cofundada pelos premiados cineastas David Oyelowo e Nate Parker, a Mansa cria e distribui cultura que molda a cultura global por meio de filmes, televisão, conteúdos de curta duração e um portfólio crescente de plataformas digitais, incluindo seu serviço gratuito de streaming com publicidade e canais lineares digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atuando como estúdio e distribuidora full-service, a Mansa apoia projetos em todo o ciclo de vida — do lançamento nos cinemasàdistribuição digital, streaming e novos formatos, como microdramas verticais. Disponível em TVs conectadas e dispositivos móveis, a Mansa levantou US$ 12 milhões em rodada seed liderada pela MaC Venture Capital, com participação da WndrCo, Galaxy Investment Partners, Base Ventures, Rainmaker Films, Black Capital VC, K Period Media e Robert F. Smith.

