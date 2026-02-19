A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® LANÇA O PRIMEIRO LEADING LADIES OF ENTERTAINMENT SYMPOSIUM E ABRE INSCRIÇÕES PARA O QUINTO PROGRAMA DE MENTORIA

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® anunciou que realizará seu primeiro Leading Ladies of Entertainment Symposium na quarta-feira, 4 de março de 2026, reunindo vozes influentes para inspirar liderança, mentoria e o avanço das mulheres na música, no Seminole Hard Rock Hotel & Casino, em Davie, na Flórida.

Ao longo do dia, os convidados ouvirão homenageadas anteriores do Leading Ladies of Entertainment, bem como mulheres pioneiras na indústria, que falarão sobre temas que vão desde empreendedorismo e branding até o futuro deste setor, além de participarem de oportunidades de networking. Os membros do painel serão anunciados ao longo das próximas semanas. Para mais detalhes sobre o evento e para garantir seus ingressos, clique aqui.

A Fundação também anunciou que estão abertas as inscrições para o seu programa de mentoria Leading Ladies of Entertainment Mentorship. Retribuir e criar oportunidades para as gerações futuras é um dos pilares fundamentais desta iniciativa, e o programa já está aceitando inscrições para o seu quinto grupo de alunas que pretendem seguir uma carreira na indústria da música e do entretenimento. Para se inscrever, visite www.latingrammyculturalfoundation.org até a segunda-feira, 6 de abril de 2026.

Este ano, a Open Society Foundations, a maior financiadora privada do mundo de grupos independentes que trabalham por direitos, equidade e justiça, junta-se como patrocinadora principal do primeiro Leading Ladies of Entertainment Symposium, bem como do programa de mentoria.

“Na Fundação Cultural Latin GRAMMY, acreditamos que o acesso cria oportunidades, e o Leading Ladies Symposium e o programa de mentoria são lembranças poderosas do que acontece quando as mulheres se unem com um propósito e se comprometem em garantir que as futuras gerações tenham acesso a recursos e oportunidades”, disse Raquel “Rocky” Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “AgradecemosàOpen Society Foundations por compartilhar nossa visão de reunir um grupo tão inspirador de mulheres que estão generosamente compartilhando suas histórias, insights e liderança para ajudar a criar caminhos para a próxima geração de mulheres no setor de entretenimento.”

A iniciativa Leading Ladies of Entertainment foi criada pela A Academia Latina da Gravação® em 2016 para homenagear e reconhecer mulheres profissionais e socialmente conscientes nas áreas das artes e do entretenimento, e que fizeram contribuições significativas e inspiraram a próxima geração de mulheres líderes. Para saber mais sobre as homenageadas anteriores, clique aqui.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ em 2014 com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024, a Fundação celebrou seu 10o aniversário, e durante a última década, a Fundação cultivou a próxima geração de criadores de música latina, oferecendo oportunidades educacionais por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação doou mais de US$ 15 milhões com o apoio dos membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesselatingrammyculturalfoundation.orgou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn noX e noInstagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMYnoFacebookeLinkedIn.

A Academia Latina da Gravação

Nathalie Alberto

Nathalie.Alberto@grammy.com