GekkoVet e Royal Canin entram na América Latina com lançamento no México, abrindo um novo continente em sua parceria global

A GekkoVet, líder finlandesa em suporteàdecisão clínica baseado em IA para veterinários, e a Royal Canin, pioneira global em saúde animal por meio da nutrição, anunciam o lançamento de sua colaboração estratégica no México. Isso marca o primeiro lançamento nacional de sua parceria na América Latina, expandindo a iniciativa que começou no início deste ano com implantações bem-sucedidas na Ásia.

A Royal Canin México está equipando equipes veterinárias com a plataforma inteligente da GekkoVet, que oferece suporte diagnóstico em tempo real, recomendações terapêuticas e informações detalhadas sobre medicamentos. A colaboração tem como objetivo otimizar a eficiência clínica, aprimorar os desfechos dos pacientes e respaldar os veterinários com ferramentas fundamentadas em evidências, integradas de forma fluidaàrotina da prática profissional.

“Este lançamento no México representa um grande avanço — não apenas em nível regional, mas também global”, afirmou Johanna Majamaa, médica-veterinária (DVM) e cofundadora da GekkoVet. “Após um forte impulso na Ásia, a entrada na América Latina inaugura um novo capítulo em nossa missão de capacitar veterinários de todas as partes do mundo.”

A Royal Canin México integrará os principais recursos do GekkoVet em seus programas de suporte veterinário. Projetada para ser rápida, intuitiva e clinicamente confiável, a plataforma ajuda os veterinários a tomarem decisões informadas no momento do atendimento.

Cesar Gutierrez, diretor de Marketing e Vendas da Royal Canin México, acrescentou: “Estamos entusiasmados em trazer essa colaboração para o México. Ela reflete nosso compromisso em integrar nutrição e tecnologia para apoiar os profissionais veterinários na oferta do melhor cuidado possível.”

O lançamento ocorre após uma fase-piloto bem-sucedida realizada no início deste ano, na qual as clínicas participantes relataram maior segurança diagnóstica e ganhos significativos de eficiência no fluxo de trabalho. Iniciativas educacionais e insights orientados por dados, customizados para o contexto da medicina veterinária mexicana, também integrarão a colaboração. Com o México liderando essa expansão na América Latina, espera-se que outros lançamentos nacionais ao longo do continente ocorram na sequência, ampliando de forma consistente o alcance e o impacto dessa parceria transformadora.

Sobre a GekkoVet

A GekkoVet é uma empresa finlandesa de tecnologia da saúde que fornece ferramentas de apoioàdecisão clínica baseadas em inteligência artificial para profissionais veterinários. Utilizada por milhares de clínicas em todo o mundo, a GekkoVet ajuda os veterinários a fazer diagnósticos mais rápidos e precisos e a melhorar o atendimento ao paciente.

Sobre a ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN®, parte da Mars, Incorporated, é líder global em Saúde por Meio da Nutrição para gatos e cães, cumprindo seu objetivo: UM MUNDO MELHOR PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. Fundada em 1968 pelo veterinário francês Dr. Jean Cathary, a ROYAL CANIN® desenvolve nutrição precisa e baseada em ciência, disponível em lojas especializadas para pets e em clínicas veterinárias de todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Presidente Pertti Orakoski

+358452300665

pertti.orakoski@gekkovet.com