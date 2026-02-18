FF Seguros anuncia parceria com a tenista Bia Haddad Maia

A FF Seguros anunciou acordo de patrocínio com a tenista Bia Haddad Maia, número 1 do tênis feminino brasileiro e atleta do circuito mundial da WTA - Women's Tennis Association. Com mais de uma década de carreira, Bia acumula quatro títulos de simples, incluindo os torneios de Nottingham e Birmingham (2022), Seul e o WTA Elite Trophy (2024), além de oito títulos de duplas.

Como nova embaixadora da marca, a atleta representa os valores da empresa e os pilares que se conectam diretamente ao posicionamento institucional da FF Seguros. O acordo terá validade de dois anos, abrangendo as temporadas de 2026 e 2027. A logomarca da seguradora estará presente na viseira da atleta e será exibida em todos os jogos disputados no circuito mundial feminino de tênis.

“Estamos muito felizes em apoiar uma atleta que inspira milhões de brasileiros dentro e fora das quadras. Acreditamos que essa parceria vai além do patrocínio esportivo: trata-se de um investimento em representatividade e em sonhos possíveis”, afirma Bruno Camargo, presidente da FF Seguros.

“É muito importante contar com o apoio de empresas que acreditam no tênis brasileiro e no potencial dos nossos atletas. Valorizo muito o caráter e os valores das pessoas que fazem parte da minha equipe, é uma honra representar a FF e fazer parte dessa família”, destaca Bia Haddad Maia.

Sobre a FF Seguros



A FF Seguros é uma companhia brasileira, com atuação nos segmentos comercial, industrial, varejo e digital. A empresa desenvolve soluções sob medida na transferência de riscos, com ênfase em crescimento sustentável. Os produtos da FF são estruturados de forma a aliar autonomia local à presença global, com o apoio de sua equipe de especialistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A FF Seguros integra o grupo financeiro canadense Fairfax Financial Holdings Limited, um conglomerado global de seguros e resseguros, com atuação em mais de 100 países.