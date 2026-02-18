O Programa de Qualidade Global da Tigo Energy marca 1.500 contratos com instaladores Green Glove

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia solar e energia, anunciou hoje que a vasta rede de instaladores solares da empresa registrou 1.500 participações no programa de serviços Green Glove. O programa Green Glove ajuda a reforçar o compromisso contínuo da Empresa com a Qualidade Solar Total e a oferecer a melhor experiência possível aos instaladores participantes, como a Brighthouse Solar da Califórnia Central. Além do programa Green Glove, a Tigo implantou mais de 12.000 sequências de integração personalizadas, em dez países, para atualizar as novas empresas de instalação sobre tudo o que diz respeitoàTigo. De informações específicas da região a dicas de treinamento sobre produtos e software, essas sequências são projetadas para garantir que os instaladores tenham o que precisam com base no perfil e na localização exclusivos de sua empresa.

À medida que a combinação de tecnologias implantadas cresce, os programas para clientes da Tigo também oferecem treinamento mais aprofundado e especializado para ajudar a garantir que os sistemas sejam projetados, comissionados e mantidos corretamente. Como resultado de programas como o Green Glove, integração personalizada e treinamento da Tigo Academy, a equipe de atendimento ao cliente da Tigo observou uma redução de 7% no número de chamados de suporte técnico relacionadosàinstalação por local equipado com o Tigo TS4 Flex MLPE, do quarto trimestre do ano passado ao quarto trimestre deste ano. Para as soluções residenciais Tigo EI na América do Norte e na Europa, os chamados relacionadosàinstalação por local equipado diminuíram aproximadamente 50% no mesmo período.

“Depois de trabalhar com a Tigo em uma variedade de instalações e configurações de sistemas utilizando o Green Glove, acreditamos plenamente nesse programa, e nossa equipe se beneficiou significativamente dele”, disse Thomas Davenport, proprietário e CEO da Brighthouse. “Nesse sentido, o treinamento ampliado, a colaboração mais próxima com as equipes técnicas da Tigo e nosso alinhamento consistente entre as áreas de vendas, produto e suporte já nos ajudaram a otimizar nossos processos e elevar o padrão em cada instalação subsequente.”

Com foco inicial em instaladores comerciais e industriais (C&I), o programa Green Glove tem contribuído para aprimorar a jornada do instalador, desde o projeto até o comissionamento, tanto para empresas de serviços solares C&I quanto residenciais em quatro continentes. Lançado no final de 2023, o programa de serviços Green Glove começou como um engajamento em três etapas com os instaladores para ajudar a proporcionar melhorias consistentes nos resultados para os clientes. Após mais de 1.500 casos em colaboração com centenas de instaladores da Tigo, os sistemas registrados por meio do programa permaneceram sem nenhum problema.

“Trabalhamos com dezenas de componentes de hardware solar de diversos fabricantes ao longo dos anos, e a Tigo é a única que aprimora regularmente a forma como trabalha com os instaladores”, disse Daniel Bertinelli, diretor de Vendas da Barbuti e Bertinelli Impianti srl. “Obviamente, é normal que variantes e linhas de produtos evoluam ou que as potências nominais aumentem, mas a qualidade do serviço, do suporte e do relacionamento com os instaladores geralmente permanece a mesma. Esse não é o caso da Tigo, que lança regularmente novos conteúdos de treinamento, implementa programas como o Green Glove e, de modo geral, aprimora todas as pequenas interações que ocorrem naturalmente entre instalador e fornecedor.”

À medida que a adoção da energia solar acelera, o setor está recebendo um influxo de novas empresas de instalação e técnicos, com a projeção de que o emprego para instaladores de sistemas fotovoltaicos cresça 42% entre 2024 e 2034. Conforme o setor se expande, também cresce a rede de empresas de instalação que utilizam equipamentos Tigo em mais de 100 países. O aumento no número de instaladores, combinado com a adoção de tecnologias, cria uma forte necessidade de informações relevantes e oportunas sobre produtos e serviços. Green Glove, treinamentos sob demanda por meio da Tigo Academy e sequências personalizadas de onboarding fazem parte de um esforço mais amplo da Tigo para ajudar a educar e capacitar instaladores, elevando o padrão de qualidade total em energia solar para todos os envolvidos.

“O programa Green Glove foi uma das primeiras manifestações da nossa adoção da mentalidade Total Quality Solar, proporcionando-nos uma forma formal e documentada de trabalhar mais de perto com os diversos instaladores que utilizam produtos Tigo pela primeira vez”, disse James Dillon, diretor de Marketing e Experiência do Cliente da Tigo. “O Green Glove nos permite aprofundar esse compromisso ao ampliar treinamentos desenvolvidos para finalidades específicas, suporte prático e ciclos de feedback multifuncionais que ajudam os instaladores a realizar implantações de sistemas mais seguras, mais rápidas e mais consistentes.”

Instaladores podem continuar registrando instalações para suporte por meio do programa Green Glove aqui. Para ver o programa em uso no mundo real, este estudo de caso destaca como a Circuit Energy Solutions utilizou o programa Green Glove para ajudar a garantir um design preciso, conformidade com normas e comissionamento tranquilo em vários projetos comerciais de telhados. Para consultar outras soluções da Tigo, entre em contato com a equipe de vendas aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam a produção de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligentes baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido exigido por lei no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fornece produtos como inversores e sistemas de armazenamento de baterias para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. Para informações adicionais, visite www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218244932/pt/

Contato para relações com a mídia:

Technica Communications

Luis de Leon

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tigoenergy@technica.inc