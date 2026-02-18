Meal Prep incentiva soluções de conservação

A prática de preparar refeições com antecedência, conhecida como meal prep ou batch cooking, deixou de ser exclusividade de cozinhas profissionais e atletas e passou a integrar a rotina de quem busca organização, economia de tempo, melhor qualidade da alimentação e o aproveitamento dos alimentos. Esse movimento tem impulsionado o desenvolvimento de utensílios pensados para conservar, organizar e facilitar o dia a dia na cozinha.

Dentro desse contexto, a VEM apresenta a linha de Potes Batch Cooking, criada para atender à demanda por utensílios que unam resistência, segurança alimentar e funcionalidade. O produto foi pensado para o armazenamento de refeições prontas, ingredientes e preparos que precisam manter frescor, textura e sabor por mais tempo.

Feitos em Tritan®, copolímero da Eastman®, e com vedação hermética e livre de BPA, os potes não transferem odores ou sabores aos alimentos e podem ser usados no micro-ondas, geladeira e freezer. As versões com transparência similar ao vidro cristal facilitam a visualização do conteúdo, um ponto cada vez mais valorizado por quem organiza a cozinha por categorias e datas de preparo.

Para Ricardo Oliveira, sócio-fundador da VEM, o desenvolvimento do produto partiu da observação dos hábitos reais dentro das cozinhas. “Percebemos que a organização deixou de ser apenas estética e passou a ter relação direta com praticidade e redução de desperdício. O Batch Cooking surge para acompanhar essa mudança de comportamento, oferecendo segurança e durabilidade no uso diário”, explica.

Outra característica está na resistência do material, que suporta variações de temperatura sem deformar ou comprometer a vedação, mantendo a performance mesmo após ciclos frequentes de uso. Os potes são fabricados em quatro volumes distintos (600ml, 1L, 2L e 3L), são empilháveis, podem ser lavados em lava-louças e levados ao micro-ondas, características que se tornam relevantes em rotinas cada vez mais dinâmicas.

Segundo Oliveira, a qualidade do Tritan® é um ponto essencial quando se fala em utensílios para preparo de refeições em lote. “São produtos que estão em uso constante. Pensar em durabilidade é pensar em consumo consciente, em menos substituições e em uma relação mais prática e funcional com a cozinha”, complementa.

Ao dialogar com tendências como planejamento alimentar e melhor aproveitamento dos alimentos, o Pote Batch Cooking se insere em um cenário em que a cozinha se torna cada vez mais estratégica na rotina das casas, conectando organização, eficiência e cuidado com a nutrição.