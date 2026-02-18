A comforte AG e a ITSS Global lançam solução para minimizar a exposição de dados sensíveis para bancos que utilizam a Temenos Transact

A comfort AG, líder global em segurança centrada em dados, e a ITSS Global, parceira de entrega premium da Temenos, anunciaram uma colaboração para ajudar bancos de varejo, comerciais e privados que utilizam a Temenos Transact a eliminar os riscos associados às informações de identificação pessoal (PII) em texto não criptografado e dados de pagamento em sistemas bancários centrais e seus ambientes conectados.

À medida que os bancos aceleram a transformação digital e programas orientados por dados, como prevenção de fraudes e IA, a exposição de dados sensíveis em diferentes sistemas se tornou uma preocupação crescente. Reguladores e padrões da indústria em todo o mundo também estão elevando o nível de exigência para a proteção de dados sensíveis e a comprovação do controle em ambientes conectados por parte dos bancos, incluindo PCI DSS, requisitos de privacidade e expectativas de resiliência. A colaboração entre a comforte e a ITSS aborda esses desafios com uma solução desenvolvida em conjunto que estende a proteção de dados aos ambientes Temenos Transact sem a necessidade de personalizações complexas.

Fornecida pela ITSS como parte de seus serviços Temenos, a integração utiliza a tecnologia TAMUNIO da comforte para gerenciamento centralizado de políticas, tokenização e destokenização controlada, mantendo os dados sensíveis protegidos em todos os ambientes, ao mesmo tempo que oferece suporte a relatórios, análises e processamento subsequente, incluindo fluxos de trabalho de detecção de fraudes e insights orientados por IA com base em dados transacionais.

Transformando a Segurança em um Facilitador

“O cenário de ameaças atual exige uma mudança de foco: da segurança dos sistemas para a segurança dos próprios dados”, afirmou Henning Horst, CTO da comforte. “Os reguladores e auditores de hoje esperam que os dados legíveis permaneçam fora de locais onde não deveriam estar. Juntamente com a ITSS, ajudamos os bancos a comprovar esse controle e a avançar mais rapidamente em análises, iniciativas antifraude e programas de IA usando dados protegidos.”

Implementação segura na Temenos Transact

“À medida que os bancos modernizam seus ambientes Temenos, o verdadeiro desafio de segurança não é mais o perímetro. É proteger os dados confidenciaisàmedida que transitam entre sistemas centrais, plataformas de análise e a nuvem”, disse Somasundaram M, diretor regional de Vendas para o Oriente Médio e África na ITSS. “Por meio de nossa parceria com a comforte, permitimos que os clientes da Temenos incorporem a tokenização centrada em dados diretamente em suas jornadas de transformação. Isso reduz significativamente a exposição a violações, oferece suporteàconformidade com as exigências regulatórias em constante evolução, como PCI DSS 4.0 e GDPR, e permite que os bancos adotem casos de uso orientados por nuvem, análise e IA sem comprometer a soberania ou o desempenho dos dados.”

Sobre a comforte AG

A comforte AG é uma fornecedora líder de soluções de segurança centradas em dados que capacitam empresas a proteger informações confidenciais ao longo de todo o seu ciclo de vida, mantendo sua usabilidade para as operações de negócios. Com sede em Wiesbaden, Alemanha, a comforte é uma parceira confiável para empresas globais em diversos setores. A plataforma de segurança de dados TAMUNIO automatiza a descoberta, classificação e proteção de dados em ambientes de TI complexos. Com mais de 25 anos de experiência, a comforte protege dados para mais de 300 clientes globais, incluindo líderes do setor como Visa e Mastercard, permitindo que eles impulsionem a transformação digital, otimizem operações e alcancem um crescimento sustentável com confiança.

Para mais informações, acesse comforte.com e siga a comforte AG no LinkedIn.

Sobre a ITSS

A ITSS Global é uma fornecedora de serviços e soluções de tecnologia com sede em Genebra e presença em mais de 25 localidades estratégicas em todo o mundo. Desde 2001, a ITSS Global oferece resultados de excelência por meio de profundo conhecimento do setor bancário e fortes capacidades técnicas, apoiando organizações com modernização de TI de ponta a ponta e excelência operacional. A empresa oferece expertise em infraestrutura, cibersegurança e serviços gerenciados, ajudando os clientes a aprimorar o desempenho, fortalecer a segurança e escalar com confiança.

A ITSS Global, parceira multicertificada da Temenos, já apoiou mais de 300 clientes globalmente como integradora de sistemas em toda a suíte Temenos, além de fornecer soluções complementares que ampliam e aprimoram o núcleo da Temenos, possibilitando a transformação bancária para o futuro por meio da adaptabilidadeànuvem, habilitação de IA e inovação contínua.

Para mais informações, acesse www.itssglobal.com e siga a ITSS no LinkedIn e X.

